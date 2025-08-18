Camilo sobre falas de Ciro: 'Terá que prestar contas na Justiça'

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, respondeu os novos ataques de Ciro Gomes (PDT) dizendo que o ex-presidenciável terá que prestar contas com a Justiça em um processo, como outros que já responde, seja como condenado ou réu.

"Ele terá que prestar contas na Justiça, em mais um processo, como tantos outros que responde, inclusive com condenação, por tentar macular a honra das pessoas", afirmou por meio de nota enviada à coluna.

No último sábado, 16, Ciro voltou a atacar petistas, incluindo a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), ex-assessora de Camilo e ex-senadora, a acusando de "recrutar" jovens mulheres para fazer "serviço sexual" para o ministro.

“Também, pudera, a pessoa que recrutava moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana, virou senadora do Ceará. Agora é prefeita num município do Ceará. E isso é um desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar”, disse Ciro em tom de pré-candidatura ao Governo do Ceará.

O ex-presidenciável já havia sido condenado pela 12ª Vara Cível de Brasília a pagar indenização de R$ 52 mil a Janaína por ofensas. Além do pagamento, a sentença também prevê novas multas em caso de novos ataques.