Líder do PDT lamenta saída de Ciro Gomes

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Para Heringer, Ciro é um candidato natural à Presidência da República e declarou voto nele, mas apenas se o PDT deixar
O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (PDT-MG), se disse triste pela saída de Ciro Gomes do partido. Heringer classificou o ex-ministro como um "gênio" e "um dos poucos políticos com ótimas ideias", mas respeitou a decisão do amigo.
"Eu fiquei muito triste, confesso. Esperava que ele ficasse. Sou fã do Ciro, sou amigo do Ciro e gosto dele demais, uma pessoa fora da curva, mas eu respeito a decisão", afirmou.