Líder do PDT lamenta saída de Ciro Gomes

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes se desfilia do PDT após mais de uma década e ingressa no PSDB

O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (PDT-MG), se disse triste pela saída de Ciro Gomes do partido. Heringer classificou o ex-ministro como um "gênio" e "um dos poucos políticos com ótimas ideias", mas respeitou a decisão do amigo.

"Eu fiquei muito triste, confesso. Esperava que ele ficasse. Sou fã do Ciro, sou amigo do Ciro e gosto dele demais, uma pessoa fora da curva, mas eu respeito a decisão", afirmou.

Para Heringer, Ciro é um candidato natural à Presidência da República e declarou voto nele, mas apenas se o PDT deixar.

"Sou fiel ao meu partido. Se o PDT mandar eu votar no Lula eu voto, se o PDT fechar com o Bolsonaro, eu voto, mas o voto do meu coração é no Ciro", revelou.

Ciro se filia na quarta-feira, 22, ao PSDB.

Colaborou Maria Luiza Santos

