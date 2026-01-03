Lula critica ataque dos EUA à Venezuela: "linha inaceitável"

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
“Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela é mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina”, declarou.
O Governo também convocou uma reunião com os ministérios na manhã deste sábado, para tratar sobre a ofensiva. O encontro vai ocorrer no Palácio do Itamaraty e Lula, que está no Rio de Janeiro, deve participar de forma online.
Na reunião, as fronteiras do Brasil com a Venezuela também devem ser pauta. Além de ministros, também devem estar presentes representantes das Forças Armadas para tratar sobre possíveis crises.
