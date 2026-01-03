Venezuela: a extrema direita é capaz de tudo

Plínio Bortolotti integra o Conselho Editorial do O POVO e participa de sua equipe de editorialistas. Mantém esta coluna, é comentarista e debatedor na rádio O POVO/CBN. Também coordenada curso Novos Talentos, de treinamento em Jornalismo. Foi ombudsman do jornal por três mandatos (2005/2007). Pós-graduado (especialização) em Teoria da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Se há uma lição que é preciso aprender a respeito da extrema direita, é que seus líderes são capazes de tudo. Mesmo o que parece o impensável em qualquer aspecto da vida humana ou da política.
É muito comum ouvir analistas políticos afirmarem que “Trump fala, mas não faz”; que é um “grande negociador, por isso pede o máximo para obter o mínimo”, que sua política é errática ou mesmo que é “amarelão”, quando recua de alguma de suas decisões.
A extrema direita faz uma política que parece ser por impulso, mas tem método e propósito: instalar um governo autoritário, seja aqui, com Bolsonaro; nos Estados Unidos, com Donald Trump; ou em qualquer país onde esse movimento, perigosamente, ganha força.
Donald Trump não está em uma guerra contra as drogas ou preocupado se Nicolás Maduro é um ditador. Os Estados Unidos mantêm boas relações com as piores ditaduras do mundo, como a Arábia Saudita.
Além disso, Trump não está em guerra contra as drogas. A guerra que ele move é para pôr a mão no petróleo venezuelano e expandir, pela força, a influência americana nos Estados Unidos.
Aqui, no Brasil, a “polarização” vai se apresentar também nesse tema. A extrema direita brasileira vai justificar a invasão à Venezuela, mesmo que a ação ameace a soberania do Brasil.
Vergonhosamente, a extrema direita vai absorver todos os argumentos que Trump apresentará daqui a pouco, quando fizer seu pronunciamento para justificar sua ação criminosa. Os democratas vão se manifestar contra a invasão americana, ressalvando que isso não equivale a apoiar a ditadura de Maduro.
Ao sequestrar o autocrata da Venezuela, Nicolás Maduro e a mulher dele, Donald Trump deu uma grande banana para as leis internacionais, impondo a sua vontade como se fosse o imperador do mudo. O pior é que a ONU, enfraquecida como está, pouco poderá fazer.
