Caso Master: Danilo Forte quer reforma do judiciário

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
O Caso Master fez reacender no Congresso Nacional a urgência de realizar mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). Alterações como redução de mandato de ministros, fim das decisões monocráticas e ampliação da participação do Parlamento no processo de indicação estão no meio do pacote apresentado pelo deputado Danilo Forte (União-CE).
A ideia é colocar tudo em um texto só, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), para que haja maior celeridade na tramitação. Nos bastidores, Danilo já tem falado com líderes partidários, mas é preciso dialogar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O pacote tem três eixos principais:
>> fim das decisões monocráticas, algo que já foi aprovado no Senado, mas está parado na Câmara; >> redução do mandato dos ministros para um período entre 10 e 15 anos; >> maior participação do Congresso Nacional na indicação de ministros, algo que é prerrogativa exclusiva do Presidente da República.
O terceiro ponto é o mais complicado, pois dificilmente terá apoio dos governistas. A ideia de Danilo Forte é ter um esquema parecido com o que ocorre Tribunal de Contas da União (TCU), com parte dos indicados partindo do Parlamento.
… Danilo forte é um dos postulantes à próxima vaga do órgão. Além dele, estão na lista Odair Cunha (PT-MG) e Hugo Leal (PSD-RJ). Quando foi eleito presidente da Casa, Hugo Motta fez acordo para apoiar o nome do PT e já deixou claro que pretende honrar o trato feito. O problema é que o Centrão quer a vaga e não vê mais tanta influência de Motta na escolha.
Em conversa com líderes da Casa, a coluna apurou que Danilo é bem cotado e hoje consta como segundo favorito, atrás apenas de Odair. Caso Motta não consiga emplacar o nome do PT, Danilo tem grandes chances de ser o próximo ministro do TCU.
Os bastidores da política em Brasília você encontra aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.