PF confirma Franco Simões como novo superintendente no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO PF O novo superintendente da PF no Ceará, delegado José Antonio Simões de Oliveira Franco

A Polícia federal confirmou a nomeação do delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco como novo Superintendente Regional no Ceará. A função era ocupada pelo delegado Rodrigo Carneiro Gomes. O Blog havia antecipado a informação em 31 de janeiro.

Franco Simões, 43, era superintendente regional da PF no Piauí desde abril de 2022.

Ele é paulista de Assis. Bacharel em Direito pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha de Marília (SP), é pós-graduado em Liderança e Desenvolvimento de Equipes, Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Pública, Gestão Pública e Psicologia Positiva.



Ingressou na corporação em 2007, exercendo diversas funções na Polícia Federal, entre elas, delegado regional executivo nas superintendências Regionais de Rondônia, Rio Grande do Norte e Ceará e chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Mato Grosso do Sul.

A cerimônia de posse, em data a ser divulgada, contará com a presença do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

O superintendente que sai, Rodrigo Carneiro Gomes, deve ser adido da PF no México. A vaga será aberta em maio.

Climão na PF do Ceará

No final do ano passado, havia clima de indignação e irritação na Polícia Federal do Ceará. E o alvo é a corregedora-geral da corporação, a delegada Helena de Rezende. Tudo começou quando Helena se referiu à Superintendência da PF no Ceará como "lixo". A fala teria ocorrido durante evento em Foz do Iguaçu (PR), entre 7 e 10 de novembro passado. O comentário da corregedora foi em relação ao desempenho da Superintendência.

O móvel do comentário gerador desse mal estar seriam investigações antigas e lentas pela PF no Ceará. Mas houve algum consenso também em Brasília de que a corregedora - de histórico sério - errou na mão ao generalizar. Lembrei clicando aqui