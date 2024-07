Embrapa desenvolve tomate cereja em casca de coco

Foto: DIVULGAÇÃO EMBRAPA As plantas se desenvolvem em estufas, cultivadas em vasos ou sacos contendo o substrato de casca de coco

A Embrapa Agroindústria Tropical, unidade da estatal no Ceará, desenvolveu um processo tecnológico que viabiliza o cultivo de tomate-cereja em substrato de casca de coco. Por esse método, as plantas se desenvolvem em vasos ou sacos contendo o substrato. O cultivo é realizado em estufas e telados e as necessidades hídricas e nutricionais das plantas são supridas com a aplicação de soluções nutritivas.

Em experimentos realizados na Serra da Ibiapaba, entre 2020 e 2022, o processo resultou em produtividade da cultura 33% superior à tradicionalmente obtida na região, além de se apresentar como uma alternativa econômica e ambientalmente sustentável.



Com a adoção das técnicas desenvolvidas pela Embrapa, os produtores locais alcançaram, nos experimentos, 80 toneladas de tomate-cereja por hectare, uma produtividade 33% maior do que a obtida em campo aberto - 60 toneladas por hectare.

De acordo com o pesquisador Fábio Miranda, a adoção do cultivo protegido em substrato pode resultar em produtividades ainda maiores do que a observada nos testes na Serra de Ibiapaba. O que seria do Brasil sem a Embrapa?

