Mais PMs, mais estrelas e mais do mesmo

Foto: Samuel Setubal Cerimônia de entrega de 2.300 pistolas Glock à Polícia Militar na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

O Governo do Estado pôs nas ruas na sexta-feira passada, no chamado serviço operacional supervisionado, mais 240 novos policiais militares. Eles estão a reforçar o policiamento ostensivo. Fardas novas, vibração e, decerto, boa intenção. Essa é a terceira turma nas últimas semanas e já são mais de mil novos militares nas ruas de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. Para marcar o début, os PMs foram apresentados na Praça do Ferreira.

Uma garotada que passa no máximo seis meses na Academia, ante dois anos em São Paulo. Lá, um ano de academia, período integral e mais um ano de estágio supervisionado por sargento credenciado. E para ser sargento é necessário concurso e curso de um ano. No Ceará, sargento é uma questão de mero tempo de serviço. Por esta razão tem tanto sargento fazendo serviço de soldado.

Também na semana que passou o Ceará passou a contar com mais 12 coronéis. Eles foram promovidos do posto anterior, tenente-coronel. Dentre as promoções, duas mulheres. Os promovidos atuam na área da saúde e no quadro de combatentes. O número de coronéis na ativa da PM cearense subiu para 30. Noutros termos, o Governo agiu na base e na cúpula.

Metade dos coronéis de SP

De todo modo, ainda é mais do mesmo. Por ora, não há nenhuma nova política visível na área. A propósito, custa muito caro esta agenda. E em se tratando de investimento, público ou privado, é fundamental ter a medição dos resultados. Mais PM na rua e mais estrelas no ombros de coronéis não garante mudança alguma.

Por falar no topo da carreira policial, na PM de São Paulo havia até recentemente 63 coronéis, sendo apenas um para toda a área de saúde (médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos). E existe até polêmica quanto à pertinência de haver coronéis nesses quadros de especialistas. A lei orgânica das polícias exige curso superior de polícia para promoção ao posto de coronel. Na lista de promoções do Ceará, médicos e o dentista devem ter feito.

Transparência militar?

Em tempo: O Ceará toca a vida com duas políticas quanto ao uso de câmeras corporais em suas equipes de PM e Polícia Penal. Os policiais penais - da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) - usam as câmeras há mais de um ano. Já os PMs - leia-se Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) - não usam.

Convenhamos, policiais militares não gostam da ideia de serem monitorados. O argumento recorrente nas tropas - para inglês ver - é o de que as câmeras inibiriam o enfrentamento das facções. Havia algo semelhante nos anos 1980, quando a questão era usar o nome na farda. E não é preciso ser um atuante chefe da. Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), o braço criado para fiscalizar o sistema, para se deparar com motocicletas da PM - notadamente do Batalhão Raio - com as placas encobertas. Passe a reparar. Isso diz muito.

EMBRAPA NO CEARÁ

Tomate cereja em casca de coco

Foto: DIVULGAÇÃO EMBRAPA As plantas se desenvolvem em estufas, cultivadas em vasos ou sacos contendo o substrato de casca de coco

A Embrapa Agroindústria Tropical, unidade da estatal no Ceará, desenvolveu um processo tecnológico que viabiliza o cultivo de tomate-cereja em substrato de casca de coco. Por esse método, as plantas se desenvolvem em vasos ou sacos contendo o substrato. O cultivo é realizado em estufas e telados e as necessidades hídricas e nutricionais das plantas são supridas com a aplicação de soluções nutritivas. Em experimentos realizados na Serra da Ibiapaba, entre 2020 e 2022, o processo resultou em produtividade da cultura 33% superior à tradicionalmente obtida na região, além de se apresentar como uma alternativa econômica e ambientalmente sustentável. Com a adoção das técnicas desenvolvidas pela Embrapa, os produtores locais alcançaram, nos experimentos, 80 toneladas de tomate-cereja por hectare, uma produtividade 33% maior do que a obtida em campo aberto - 60 toneladas por hectare. De acordo com o pesquisador Fábio Miranda, a adoção do cultivo protegido em substrato pode resultar em produtividades ainda maiores do que a observada nos testes na Serra de Ibiapaba. O que seria do Brasil sem a Embrapa?

GERENTES AFASTADOS

Girão quer explicações da Caixa

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) saiu da pauta de costumes para entrar na pauta da fiscalização. Ele apresentou na sexta-feira um requerimento para que a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado cobre esclarecimentos da Caixa e da Caixa Asset. "Coisas de um Governo não apenas perdulário, mas da revanche. É, no mínimo, muito suspeito", disse. Os braços estatais depuseram dois gerentes que se opuseram à compra de um lote de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master. Os gerentes consideraram as operações muito arriscadas para os padrões do banco. Girão não descarta chamar os funcionários destituídos.

AGOSTO

CFM elege nova Diretoria com bolsonarismo no ar

O Conselho Federal de Medicina (CFM) vai eleger nova Diretoria em agosto, nos dias 6 e 7. Para além das questões corporativas, há muita política partidária envolvida. Foi do âmbito do CFM que nasceu o projeto limitador do aborto no Pais. O contraponto é diminuto. O alinhamento do meio com o bolsonarismo é agudo. O embrião veio a partir do Mais Médicos da então presidente Dilma Rousseff. Naquele momento, uma questão profissional legítima - a não aceitação de médicos estrangeiros, notadamente cubanos, sem revalidação do diploma no Brasil - foi a ponte que uniu os corações médicos no antipetismo, até que brotou o bolsonarismo.

horizontais

100% elétrico - A ArcelorMittal Pecém testou um caminhão elétrico na principal atividade logística: o transporte de placas da empresa para o Porto do Pecém. O experimento com o transporte ecológico aconteceu de 27 de junho a 3 de julho, e será avaliada sua viabilidade de permanência.

Ecad - O Forricó 2024, festival que acontece na cidade cearense de Icó, vai remunerar compositores que tiverem suas músicas tocadas em sua programação musical, que vai até hoje. A Prefeitura Municipal de Icó assinou um contrato com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) para pagar os direitos autorais pela edição deste ano.

Estável, mas vai piorar - O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) da semana operativa entre os dias 13 e 19 de julho indica estabilidade, antes as revisões anteriores, nos patamares de Energia Armazenada (EAR) ao final do mês em todos os subsistemas. As projeções do indicador para o Nordeste apontam 63,5%. Contudo, a tendência para os próximos meses é de redução, um comportamento característico durante o período tipicamente seco em curso.