Embrapa cria fragrância com aroma do sertão

Foto: JOCÉLIO LEAL A tecnologia permite que a durabilidade da água de coco passe de 15 dias para até 60 dias sob refrigeração

A Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveu uma fragrância que remete aos aromas do sertão do Nordeste. O aroma tem notas de mato e madeira. O "Aroma do Sertão" foi desenvolvido pela equipe do Laboratório Multiusuário de Química de Produtos Naturais (LMQPN) da Embrapa e utiliza extratos e óleos essenciais da biodiversidade brasileira. Foi misturado um óleo essencial de erva-cidreira (Lipia alba), a fornecer aroma de mato, com um óleo resinado de copaíba (Copaífera sp.), com cheiro amadeirado.

A erva-cidreira (Lipia alba) - nativa das américas - armazena o óleo essencial nas folhas. Como é sabido também na cultura popular, carrega ainda qualidades medicinais e possui efeitos antiespasmódicos, calmantes e anticonvulsivantes. Possui ainda compostos antiinflamatórios e antimicrobianos.

Já a copaíba (Copaífera sp.) ocorre em diversos estados, em especial na região amazônica. O óleo essencial de copaíba é largamente utilizado por suas propriedades anti inflamatórias, antissépticas e anti microbianas. Também pode ser utilizada no tratamento de reumatismo e dores musculares.

O LMPQN possui um vasto apanhado de informações químicas sobre diversas espécies da biodiversidade. Aliada à coleção, a equipe possui experiência no âmbito de óleos essenciais e extratos. Foi por esta experiência e repertório que os pesquisadores chegaram à correlação de moléculas com seu cheiro correspondente.

Lorena Mara, da equipe do LMPQN que desenvolveu a fragrância, diz que buscaram óleos essenciais que tivessem moléculas que remetessem ao cheiro de mato, madeira, terra e chuva. Entre o desenvolvimento e a viabilidade comercial bafejam vários odores. Para Kirley Canuto, pesquisador da Unidade, até se tornar um produto de interesse comercial, é necessário primeiro a aceitação pelo público.

Água de Coco

Noutro estágio, um outro produto com DNA da Embrapa já está no mercado. Uma marca de água de coco vendida em garrafas plásticas tem atributos desenvolvidos também pela Embrapa Agroindústria Tropical. A estatal elaborou um processo tecnológico que atribui maior durabilidade e qualidade à água de coco. A água microfiltrada por membrana garante todas as características sensoriais e nutricionais encontradas na bebida in natura.

O produto foi desenvolvido em parceria com a Fazenda Grangeiro e foi lançado na 27ª edição do Seminário Nordestino do Agro - PEC Nordeste, realizado na semana passada, em Fortaleza. A tecnologia permite que a durabilidade do produto final passe de 15 dias para até 60 dias sob refrigeração.

Novidade é a aplicação

Rita Grangeiro, proprietária da Fazenda Grangeiro, diz que a tecnologia trouxe novos horizontes para o mercado da agroindústria de coco. Os produtores não conseguiriam vender toda a produção de coco se não fosse a industrialização.

O engenheiro de alimentos Fernando Abreu explica que a microfiltragem é um processo muito trabalhado pela Embrapa na fabricação de bebidas a base de caju, pitaya, yacon e banana. A cajuína, por exemplo, utiliza a tecnologia na produção em escala industrial e está no mercado. A microfiltragem não é novidade, mas a sua adaptação para a água de coco sim.

OBRA DEMORADA

Recurso de concorrente trava licitação do Anel Viário

Foto: FCO FONTENELE Trecho em obras do Anel Viário consórcio topou fazer por R$ 97 milhões - ante R$ 114 milhões orçados - mas está sob questionamento de concorrente

A Cosampa entrou com recurso administrativo contra o consórcio "Novo Anel Viário", vencedor da concorrência para as obras de 32,3 km do Anel Viário, uma das mais longevas obras do Estado. A Laca Engenharia lidera o consórcio com Coesa/Saied/DACT. Topou fazer por R$ 97 milhões - ante R$ 114 milhões orçados. Por este valor, não está prevista iluminação. A Cosampa alega que a Coesa não conseguiu a comprovação completa da regularidade fiscal quanto à Fazenda Pública de São Paulo. A empresa está em Recuperação Judicial. As regras de comprovação da regularidade fiscal mudam de estado para estado. No caso da Coesa, esta teria deixado de apresentar certidão obrigatória.

SAÚDE PRIVADA

O diagnóstico dos planos e a dor dos pacientes

Ante o arrocho praticado pelas operadoras de planos de saúde, com restrições de exames e outras economias incômodas para seus clientes, o discurso médio de defesa das operadoras inclui o desafio de conciliar inflação médica e a ampliação dos rol de serviços obrigatórios - uma lista inflada pela ANS - afora decisões aleatórias proferidas pelas Justiça. Ademais, citam uma questão atuarial: a população está envelhecendo. Uma equação dura para as empresas, ávidas por dar resultados a seus acionistas, porém, ainda mais rígida para os clientes.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Decola Garota é programa da Amazon apenas para mulheres

A Amazon Brasil abriu inscrições para a 4ª edição do Decola Garota, programa de aceleração para capacitar mulheres que desejam expandir seus negócios por meio da Amazon.com.br, no Brasil e no mundo. Lançada em 2022 com a Rede Mulher Empreendedora (RME), a iniciativa já formou mais de 50 mulheres. Nesta edição, serão selecionadas 30 empreendedoras de todas as regiões do Brasil. Precisa ter CNPJ com foco na venda de produtos físicos não perecíveis. O cadastro deve ser realizado pelo site de venda.amazon até o dia 24.

EM AGOSTO

Fiec Summit e o peso na agenda da energia

Foto: Samuel Setubal Ricardo Cavalcante gestão tem como uma das bandeiras a transição energética

Marcado para os dias 12 e 13 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, o principal encontro do Ceará sobre energias renováveis ultrapassou a marca de mil inscritos. O evento é gratuito. Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Fiec Summit 2024 discute a cadeia industrial do Hidrogênio Verde e a neo-industrialização, reunindo nomes do Brasil e do mundo. Haverá ainda o Encontro de Negócios promovido pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN) e a Exposição de Trabalhos Científicos organizada pelo Senai. O evento ratifica o peso da gestão Ricardo Cavalcante na agenda energética.

R$ 10 MILHÕES

Dinheiro para investimentos de impacto

Foto: divulgação Ticiana Rolim Quiroz e Muhammad Yunus programa tem assinatura da Somos Um, Yunus Negócios Sociais e TRÊ Investindo com Causa

A segunda edição do Zunne, programa de investimentos de impacto para negócios sociais - criado pela Somos Um, de Ticiana Rolim Queiroz, em parceria com a Yunus Negócios Sociais e a TRÊ Investindo com Causa, tem até R$ 10 milhões à mesa. Dinheiro para apoiar negócios de impacto socioambiental positivos localizados no Norte e Nordeste, priorizando os que possuem lideranças femininas, negras e indígenas. No escopo, mudar o mapa do investimento social privado no País, ainda muito concentrado no Sudeste. O apoio funciona em forma de empréstimos coletivos. O programa já foi apresentado a investidores, filantropos e empreendedores sociais em Fortaleza, Natal e Salvador. Em breve, nas demais capitais do Norte e Nordeste.

horizontais

Casacor - A Casacor Ceará vai abrir as portas para convidados na manhã da próxima terça-feira, 11. Fica este ano perto do Centro Dragão do Mar, onde já houve uma agência da Caixa Econômica. Este é o ano 26 do evento. A exposição vai de 17 de outubro a 1º de dezembro.

Tendências - A próxima edição do XP Conexões de Mercado acontece na próxima terça-feira, 11, 18h30min, com o tema "Tendências e oportunidades de investimento imobiliários nos cenários nacional e internacional". O presidente da A & B Incorporações, Aristarco Sobreira, é um dos convidados. No Espaço XP, no Shopping Jardins Open Mall.

Atlântico - O Instituto Atlântico compõe a delegação brasileira no Collision, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, de 17 a 20 de junho, em Toronto, no Canadá. No evento, o Atlântico apresentará o Wavingtest, plataforma de automação de testes funcionais inteligentes desenvolvida pela instituição.