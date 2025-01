Quanto custa manter a Azul?

Foto: Divulgação/Azul Linhas Aéreas Azul Linhas Aéreas

Ainda não está detalhada a ideia que o Governo do Ceará propõe para a Azul Linhas Aéreas como forma de evitar o fim do voo Fortaleza-Juazeiro do Norte- Fortaleza, pelo menos - outros voos da empresa foram suspensos. Mas a expressão "subvenção econômica",citada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ontem, preocupa. As subvenções em bom português são estímulos, anabolizantes, energéticos ou algo que os valha para assegurar que o mercado, este ente tão carente da mão visível do estado, suporte a realidade.

Subvenções para transporte público urbano não são novidade. Elas existem mundo afora. Em Fortaleza, o sistema de ônibus utiliza, mas é outra circunstância. Município e Governo entram para conter o impacto da tarifa no bolso dos usuários. Mas em se tratando de companhias aéreas, é preciso haver uma explicação plausível para o esforço financeiro que isso representaria, por exemplo, para o pequeno agricultor de Porteiras e Jati, também no Cariri. Afinal, eles também vão pagar a conta.

Qual o impacto financeiro do fim do voo da Azul para a capital a ponto de o contribuinte ter de embarcar nessa? Caso haja demanda, decerto o mercado haverá de ocupar o espaço (aéreo) entre Fortaleza e o Cariri.

ABCasa quer reunir 45 mil

Consolidada como a principal plataforma de negócios do setor de casa e decoração na América Latina, a ABCasa Fair retorna em 2025 com sua primeira edição do ano. De 9 a 12 de fevereiro, volta a ocorrer no Expo Center Norte, em São Paulo.É restrita a quem tem CNPJ. Traz tendências procuradas por empresas de todo o País.

A expectativa é que aprimeira edição de 2025 repita os 45 mil visitantes do último evento, em agosto de 2024, quando trouxe mais de 370 expositores. No rol de produtos em exposição, artigos para casa, decoração, têxtil, flores permanentes, utilidades domésticas, festas, papelaria e presentes.

Gastão lidera a bancada do Vaticano

Com uma Missa de Ação de Graças, em Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE) celebra o convite para presidir a Frente Católica da Câmara dos Deputados. São cerca de 200 deputados. É descrita como criada para "defender os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana".

Os integrantes acompanham no Congresso Nacional tudo o que interessa ao Vaticano. A missa será presidida pelo padre Bruno Moreira Rodrigues na Cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza, hoje, 9 da manhã.

Bettina, a moça do milhão, agora diz ter milhões

O Summit Gestão em Negócios, da Capital Upgrade em parceria com a PWR Gestão, terá entre as atrações Bettina Rudolph. Lembra dela? Em 2019 ela virou meme, aos 22 anos, ao gravar um vídeo dizendo que conseguiu R$ 1 milhão em três anos investindo em ações, a partir de R$ 1.500.

Foi cancelada na internet. De lá para cá, virou estrela do chamado marketing digital e diz que já ganhou milhões. Será em 4 e 5 de abril, no Centro de Eventos.

Horizontais

De aviso - Muitos terceirizados da Prefeitura sendo comunicados de seus avisos prévios.

Vulneráveis - O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulga hoje o Índice de Vulnerabilidade Social da Juventude. Às 10 horas.

Prédio no Eusébio - A Construtora Dubê entrega hoje o Izzi, o maior edifício do Eusébio. Tem 78 apartamentos, divididos em 22 pavimentos. Com investimento declarado de R$ 40 milhões, fica perto do 4º Anel Viário e do Shopping Eusébio.

Sem brigas - O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) formalizou um plano de trabalho em cooperação com o Banco do Brasil para reduzir a litigiosidade e otimizar a gestão de processos judiciais envolvendo o BB. Nasceu em Brasília. Faz parte de Acordo de Cooperação Técnica do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Energia - O Banco do Nordeste aplicou, ao longo de 2024, R$ 4,5 bilhões em projetos no mercado livre de energia. Juntando tudo, 1,6 GW de energia. No Ceará, foram investidos R$ 935 milhões em 35 projetos.

Há vagas - O Assaí Atacadista está com cerca de 40 vagas abertas para atuação em suas lojas no Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.