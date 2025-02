Infraero rescinde contrato para operar aeroportos do Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO Azul voa para o aeroporto do Polo turístico de Jericoacoara, em Cruz, administrado pela Infraero

A Infraero desistiu de operar os aeroportos do Governo do Ceará. Em ofício endereçado ao governador Elmano de Freitas (PT), com cópia para o superintendente de Obras Públicas do Ceará (SOP - Ceará), Valdeci Rebouças, a estatal federal comunica a rescisão do contrato pelo qual opera no Interior. A desmobilização dos serviços ocorrerá dentro de 60 dias. O motivo foi o Estado não ter resolvido pendências cobradas pela empresa. Na lista, reparos necessários à segurança nos aeroportos estaduais.

Em 13 de janeiro, a Coluna informou que as negociações da Infraero com o Governo do Estado haviam retornado à estaca zero. A estatal de gestão de aeroportos já havia desistido de manter a gestão dos aeroportos do Ceará e acabou voltando atrás após negociações que incluíram reajuste de tarifas. Mas queixa-se de investimentos não feitos pelo Estado. Assinantes podem rever aqui.

No dia 16, a Coluna apurou que no Governo do Estado já era como certa a desistência da estatal federal de continuar a gestão de aeroportos cearenses. As chuvas intensas de janeiro, com mais danos causados, reforçaram a pressão para que o Estado cumpra o combinado: investir R$ 7,5 milhões nos aeroportos localizados no Interior. Assinantes podem ler aqui.

Ofício enviado em 26 de dezembro de 2024 advertia que a não regularização das pendências até o prazo de 31 de dezembro levaria à rescisão. “Pelo exposto, serve o presente Ofício para notificar o inadimplemento contratual por parte do Governo do Estado do Ceará, pelo qual a Infraero inicia as ações e medidas de desmobilização dos serviços no prazo de até 60 (sessenta) dias", diz o texto do ofício com data de 6 de fevereiro.

Diz ainda o ofício: “Reforçamos que ao longo do contrato, mantivemos nosso compromisso em manter a parceria entre as duas instituições, mas que a não regularização das pendências já conhecidas, vem afetando o nosso equilíbrio econômico-financeiro do contrato".

Assinam o presidente, Rogério Amado Barzellay, e mais quatro diretores.



Foto: REPRODUÇÃO O presidente e mais quatro diretores assinam ofício endereçado ao governador Elmano de Freitas (PT)