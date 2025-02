Governo tem planos B e C para substituir Infraero, diz secretário

Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará ENTRE os aeroportos administrados pela Infraero no Ceará, o de maior movimentação é o de Jericoacoara

Não adianta insistir, o secretário do Turismo Eduardo Bismarck não revela quais são os planos B e C que, segundo ele, o governador Elmano de Freitas (PT) tem caso a Infraero saia mesmo do Ceará. A estatal federal já deu adeus ao estado mais de uma vez.

A última foi no último dia 6, em ofício enviado para Elmano e para o titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Valdeci Rebouças. No documento, revelado pela Coluna seis dias depois, a Infraero avisa que em 60 dias bate em retirada. Reclama do não cumprimento de acertos, como o investimento de R$ 7,5 milhões em infraestrutura.

O Estado atendeu o reajuste das tarifas aeroportuárias, mas não bastou. De todo modo, o secretário do Turismo ainda considera reversível. A rigor, dentre os 10 aeroportos do Estado sob a gestão da Infraero, apenas Jericoacoara (em território do município de Cruz) é um filé. O restante é osso: Camocim, Campos Sales, Canoa Quebrada (no município de Aracati), Crateús, Iguatu, Quixadá, São Benedito, Sobral e Tauá.

A Infraero cobra ainda a cessão do hangar no aeroporto de Aracati, nunca usado como prometido pela TAM Aviação Executiva. A estatal quer fazer negócio lá.