Quem as facções atacam no Pecém

O ataque a provedores de internet no Complexo do Pecém expõe o avanço das facções criminosas contra as grandes empresas, como revelou matéria de Armando de Oliveira Lima, manchete de sábado no O POVO. Até agora a fronteira estava no nível das micro (o comércio nos bairros já fecha por ordem do crime) e do cidadão sem CNPJ. O varejo. A pauta não é apenas cearense. Ou seja, as respostas não devem vir apenas do Palácio da Abolição, mas do Palácio do Planalto, donde as ações são tímidas desde há muito. Em se tratando de segurança pública, a velha dicotomia lulismo x bolsonarismo não se sustenta. As ações pífias foram marca também do ex-presidente.

Na nota enviada ao O POVO no fim da semana, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) mencionou, com extrema preocupação, a escalada de ataques criminosos contra provedores regionais de telecomunicações em diversas partes do País. Há destruição de redes, sequestro de infraestrutura e extorsão por parte de facções criminosas. Agora são os provedores, depois outros setores são alvos potenciais.

No final do ano passado, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), uma entidade respeitada no estudo de guerras e conflitos armados, apresentou o documento "Pesquisa de Conflitos Armados - 2024" - um amplo levantamento sobre guerras e conflitos armados do mundo. Dizia o IISS que as facções criminosas brasileiras estão aumentando cada vez mais as operações internacionais. Destacou as relações com grupos guerrilheiros sul-americanos e com máfias europeias.

Neste ambiente de propagação, o Ceará é estratégico. A mesma proximidade com a Europa, trunfo para o turismo, é também para o tráfico de drogas. A propósito, um setor conectado à atividade turística. "O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho continuam expandindo suas operações nacionais e internacionais à medida que o Brasil se torna um país de trânsito cada vez mais importante para o tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa, África e Ásia", apontou o estudo.

Nada tanto assim

O IISS apontou ainda a falta de mudanças relevantes nas políticas de segurança no País. "A mudança política representada pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 não se traduziu na busca de uma estratégia de segurança que difere substancialmente daquelas dos presidentes anteriores".

Quando o Governo do Ceará era oposição a Brasília, havia falas mais contundentes daqui para lá. "O tráfico e as facções começaram no Rio e em São Paulo e se espalharam pelo Brasil inteiro. Isso é uma briga de território. É um negócio ilícito que precisa de toda uma ação integrada. E o Governo Federal tem que cumprir o seu papel", dizia o então governador e hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT), no ano da graça de 2019, em meio a uma série de ataques criminosos em Fortaleza.

Exorcismo do espírito empreendedor

Uma das vítimas dos ataques no Ceará é o quarto maior provedor de banda fixa do Brasil, tem ações listadas na Bolsa - levantou R$ 1,4 bilhão no seu IPO em 2021 - e nasceu no Interior do Ceará, em Pereiro. A Brisanet está lá até hoje, terra de seu fundador, José Roberto Nogueira. Na infância dele, nascido em 1965, o sonho era ter bicicleta.

Carro nem tanto. O caçula de 11 irmãos, todos trabalhando na roça, era um menino curioso. Aos 13 anos, quando se deparou com um rádio, ficou encantado e curioso. Queria entender como o som saia dali.

Alfabetizado apenas aos 10 anos, foi estudar eletrônica por correspondência. Aos 21, se mandou para São José dos Campos (SP). Foi vendedor ambulante, mas acabou onde sonhava, na Embraer. Até que voltou e, tempos depois, começou a operar Internet em antenas que ele mesmo fabricava.

A destruição do patrimônio das empresas de Internet espanta investimentos, compromete a economia e exorciza espíritos empreendedores.

FEBRABAN

Carnaval mais seguro: 10 dicas dos bancos para celular e cartão

1. Proteja seu cartão e celular e não os guardem soltos em bolsos

2. Antes de sair de casa, revise os limites de seu Pix e também de seu cartão para valores que realmente for usar na festa

3. Ao comprar com cartão em vendedores ambulantes: insira você mesmo o cartão na maquininha. Se não for possível, confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Personalize seu cartão para que fique fácil sua identificação

4. Desabilite durante a folia o pagamento por aproximação dos cartões de crédito e débito. Caso o cliente queira manter esta função, cadastre os cartões apenas no aplicativo wallet do smartphone

5. Na compra com cartão, proteja a sua senha de pessoas ao redor

6. Não aceite fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado

7. Baixe o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça. Memorize ou leve anotado os contatos de confiança do app. Informações neste link.

8. Use sempre as ferramentas de segurança oferecidas pela empresa de seu celular e deixe o bloqueio automático de tela habilitado

9. Faça backup de seus dados e envie informações para a nuvem para não perder seus dados com um eventual furto do dispositivo

10. No caso de roubo de seu aparelho celular ou de seu cartão, avise imediatamente seu banco e faça um boletim de ocorrência

DÍVIDAS VENCIDAS

Cearenses foram melhor pagadores

Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian apontam que, do total de dívidas dos consumidores vencidas em setembro de 2024 no Nordeste, 63,1% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias do vencimento. E o estado com o maior percentual foi o Ceará (70,3%).

No País, do total de dívidas dos consumidores vencidas em setembro de 2024, 60,6% foram regularizadas em até 60 dias da negativação - portanto até novembro. Os dados também mostraram que as contas cujo valores eram acima de R$ 10 mil foram as mais priorizadas no período (75,6%).

CEARÁ

Inadimplência do aluguel aumenta um pouco

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará apresentou aumento em janeiro, saindo de 4,11% no mês anterior para 4,17%, com variação de 0,06 ponto percentual. No comparativo com o mesmo período de 2024 (6,40%), houve uma retração de 2,23 ponto percentual. O índice no Estado segue ainda acima da média nacional: 3,44% em janeiro.

Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados de condomínio e imobiliário. Em relação ao tipo de imóvel, no Nordeste, a taxa de inadimplência de apartamentos subiu de 3,67%, em dezembro, para 3,82%, em janeiro, acima da média nacional de 2,33%; e a de casas, caiu de 5,99% para 5,97%, também acima da média nacional de 3,75%.

DOIS NO CEARÁ

Petrobras tem 10 novos projetos ambientais

A Petrobras tem 10 novos projetos ambientais apoiados por meio do Programa Petrobras Socioambiental. As iniciativas representam um investimento voluntário de cerca de R$ 47 milhões a serem executados até 2028. No Nordeste, dentre os 10, o projeto FaunaMar - no Piauí e no Ceará - e o Florestas de Alimentos - no Ceará e no Rio Grande do Norte. O FaunaMar vai reforçar o time de 24 projetos na linha de Oceano que, patrocinados pela Petrobras, realizam pesquisas científicas, Educação ambiental, engajamento comunitário e geração de renda.

Na última semana, a ONG informou o nascimento de 340 filhotes de tartaruga-de-pente em Camocim. As tartarugas-de-pente são uma espécie ameaçada de extinção. Já o Florestas de Alimentos contará com 600 participantes diretos, capacitando comunidades rurais para o trabalho em gestão de agroecossistemas e consolidando a bioeconomia solidária.

A CONTA CHEGA

Sobre o afrouxamento do ESG

O alerta de Claudia Leite (não, não é aquela), diretora da Hilo Estratégia e Propósito é direto: Tenho observado o que especialistas têm falado sobre um silencioso, mas constante, afrouxamento de regras no Brasil e no mundo. O que antes era intolerável agora é relativizado. O orçamento de compliance diminui e diretores experientes são substituídos por equipes mais enxutas. A governança, que deveria ser uma fortaleza, vira um detalhe burocrático. E, sem perceber, as empresas entram num perigoso jogo de equilíbrio entre o que é permitido e o que pode passar despercebido".

Ela emenda: "É como uma bomba-relógio sendo armada". Ela observa que, no curto prazo, a redução de custos e a maior flexibilidade parecem vantajosas. Ao longo dos anos, diz, cada decisão que ignora boas práticas constrói uma trilha para o inevitável. "Quando o escândalo vem - e ele sempre vem - a empresa não será julgada pelos padrões de hoje, mas pelos padrões do futuro".

Horizontais

Tim Maia vive - "Não quero dinheiro" foi a música mais tocada no Carnaval em trios elétricos e shows em 2024 no Rio e em São Paulo, segundo o Ecad.

Enquanto isso na Bahia… - Na madrugada de sexta-feira, no circuito Campo Grande, camarotes oficiais realizaram um encontro extra oficial do Consórcio Nordeste. O repórter da Folha de S. Paulo, João Pedro Pitombo, anotou: "Três dos quatro governadores petistas: o baiano Jerônimo Rodrigues recebeu Rafael Fonteles, do Piauí, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Elmano de Freitas, do Ceará, tomou falta".

Enquanto isso II - No camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se divertia. Usava a camisa obrigatória para convidados, com uma lista de pelo menos cinco patrocinadores estampados.

Enquanto isso III - O fundo do poço já chegou. A indústria da insegurança pública, responsável por alimentar a indústria da segurança privada, vende bem um produto este ano: serviço de escolta para foliões que vão assistir aos desfiles das escolas no Rio e em São Paulo ou que vão se deslocar por Salvador até um camarote. No Rio, custa até R$ 25 mil por 15 dias de atendimento.

Diversas cervejas - O Carnaval marca altos investimentos para atingir diferentes comunidades e a diversidade é um tema particularmente importante. Segundo a pesquisa Brand Inclusion Index 2024 (BII), da divisão Insights da Kantar, 53% dos consumidores de grupos sub-representados acreditam que criar publicidades diversas e inclusivas é importante para as marcas.

Golpes do abadá - Uma modalidade de fraude chamada de "golpe do abadá" cresce nesse período de Carnaval. Quadrilhas organizadas criam sites falsos, similares aos verdadeiros e vendem abadás, locais VIP e open bar e food para a folia carnavalesca, sobretudo em Salvador. Um camarote VIP que custaria R$ 15 mil é vendido por R$ 5 mil. Tem também abadá vendido com 70% de desconto. É golpe.

XP - A XP chega ao primeiro ano do Espaço XP em Fortaleza e anunciou a chegada de Danielle Rocha, ex-banco Itaú, para o time do Unique - voltado para clientes com patrimônio superior a R$ 3 milhões - no Ceará.

Câmara e túnel - A Sorvetes Frosty investiu declarados R$7 milhões na aquisição de duas máquinas: uma câmara fria e um túnel de congelamento e empacotamento automático.

Abre e fecha - A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza informa que o comércio da Capital terá funcionamento normal na Quarta-Feira de Cinzas, dia 5, com as lojas de rua e do Centro abertas das 8h às 17h. Já entre os dias 2 e 4 de março (domingo a terça-feira de Carnaval), o funcionamento das lojas de shopping e de rua será facultativo, dependendo do acordo entre os estabelecimentos e o Sindicato dos Comerciários.

Volvo mais seguro - "O mais seguro Volvo de todos os tempos". É assim que a montadora sueca de controle chinesa apresenta o EX90, já em pré-venda nas 49 concessionárias de todo o País. O novo Volvo EX90 chegará às concessionárias pelo valor de R$ 849.990,00, com previsão de entrega dos primeiros carros para os clientes a partir de abril.

Pa pa pa Papel - A Klabin, produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagens de papel alcançou Ebitda Ajustado (excluídos efeitos não recorrentes) de R$ 1,823 bilhão no quarto trimestre de 2024, alta de 13% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Fundada em 1899, possui 23 unidades industriais no Brasil. Uma delas no Ceará.

No vizinho - A Mercedes-Benz do Brasil e a Raízen Power avançaram com o projeto "Dunamis" de geração de energia fotovoltaica no Rio Grande do Norte. As usinas iniciaram a produção de energia solar em sua capacidade total em janeiro. Com o início das operações do projeto, a Mercedes-Benz do Brasil mira a neutralidade de CO2 em suas fábricas - São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG).