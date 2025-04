Guaramiranga: a serra não está só

Foto: AURÉLIO ALVES GUARAMIRANGA, CE, BRASIL, 24-08-2022: Imagens aereas de Guaramiranga. Projeto Mudanças Climatica, fomos a Guaramiranga para mostrar a ameaça a biodiversidade. (Foto: Aurelio Alves/ O POVO)

"Meio ambiente sob risco em Guaramiranga". Este era o título da nota principal da Coluna do dia 16 de março passado. Em suma, alertava para o quão preocupante era/é o cenário ambiental no município, no Maciço de Baturité. A preocupação vinha/vem da incidência do desmatamento ilegal na região. Os laços políticos entre a gestão municipal e interesse privados eram/são uma fumaça incômoda ante a decisão da Prefeitura de criar uma Autarquia do Meio Ambiente, mais tarde aprovada com urgência pela Câmara. O órgão assumiria o papel de licenciar as edificações. O interesse desembestado da Prefeitura não passou despercebido. A reação houve. E hoje, ainda que a gestão venha a conseguir tocar adiante seu plano de dizer o que pode ou não construído - a Justiça parou de modo provisório - nada será como antes.

Naquele 16 de março falava da intenção de uma ONG com nomes como Assis Machado, José Carlos Pontes, Pio Rodrigues, Lúcio Alcântara, César Montenegro, Antônio José Mello e Ricardo Wagner Oliveira. Agora há uma data. Na próxima quinta-feira, 18h, no hotel Gran Marquise (de José Carlos), nascerá oficialmente o Movimento SOS Guaramiranga. Gente com casa na serra, influências e disposição para vigiar. O discurso do grupo é uníssono: em todos os municípios da região, especialmente em Guaramiranga, o crescimento imobiliário desordenado nos últimos anos tem trazido prejuízos para o meio ambiente. O grupo reúne os proprietários e também moradores, sitiantes, entidades e empreendedores. Vai acompanhar os cuidados com a Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité. Declara-se apartidário. A Associação SOS Guaramiranga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem a missão principal de focar na preservação, manutenção e desenvolvimento sustentável.

ONG facilita na política

Depois de instalada, será uma questão de agenda ir ao governador Elmano de Freitas (PT), natural de Baturité, e de quem o prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), também marido da prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota (Republicanos), é apoiador. É uma saia justa para Elmano, mas a pressão da sociedade organizada funciona como um alívio. Elmano terá esse argumento para aumentar o rigor na serra, mesmo a desagradar o aliado.

Órgãos municipais como a autarquia guamiranguense são previstos pela Lei Complementar Federal 140/2011. Não há ilegalidade. O que preocupa é a relação Prefeitura & turma que constrói sem pensar no amanhã. Pela lei, é preciso a anuência da Secretaria Estadual do Meio-Ambiente (Sema), enquanto gestora da APA. E há ainda o Ibama a atuar. Contudo, uma autarquia municipal frouxa pode levar árvores ao chão.

Eleição sob suspeita

A voracidade da Prefeitura pela gestão ambiental acabou gerando desgastes também noutra esfera, a eleitoral. Como se um Curupira, o ser mítico do folclore brasileiro, conhecido como um protetor da floresta, estivesse a agir nas encostas da serra, surgiu agora um questionamento sobre a eleição de Ynara. Como mostrou O POVO, o ex-procurador regional eleitoral Gerim Cavalcante, engajado na defesa da APA, entrou com pedido de representação para a revisão eleitoral no município. Ele aponta como justificativa a desproporcionalidade entre o número de eleitores e de habitantes no município em 2024, ano das últimas eleições municipais.

No pleito de 2024, Ynara recebeu 3.045 votos. Foram 501 votos a mais que o segundo colocado, o então candidato e ex-vice-prefeito da cidade, Marcos Caracas (PDT). Ele obteve 2.544 votos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados em setembro de 2024, Guaramiranga tinha 6.785 eleitores aptos a votar, porém, o número de moradores era menor, 5.819, segundo o último censo do IBGE. Curupira subscreve o pedido.

65 ANOS

E "dáblius" e "eles" e eixos e ilhas, Brasília

O título é trecho de "Brasília", composição de Sérgio Sampaio. A Cidade completa 65 anos amanhã, 21 de abril. A data marcou em 1960 o começo de uma nova capital e a ida do Poder Legislativo do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O jornalista cearense Dante Accioly conta essa história na Agência Senado. Conforme a Constituição da época, o vice-presidente da República, João Goulart, acumulava o cargo de presidente do Senado. E era numa quinta-feira, às 11h30min, quando Jango abriu o recém construído edifício do Congresso Nacional. No discurso, ênfase em palavras como "justiça" e "apreço". Estava ao lado do presidente Juscelino Kubitscheck. O Palácio do Congresso Nacional foi projetado por Oscar Niemeyer com a intenção de unir Senado e Câmara, ocupando um dos vértices do triângulo que delimita a Praça dos Três Poderes. Nos vértices da base, estão o Palácio do Planalto, sede do Executivo, e o Supremo Tribunal Federal (STF).

NOVOS E SEMINOVOS

Março teve maior desvalorização de autos em dois anos

O mercado aquecido em março levou a queda no valor dos automóveis ao menor nível em 24 meses. Quem aponta são os indicadores do Índice Webmotors, Segundo o levantamento, a depreciação registrada para o mês considerada a soma de usados e 0KM foi de -0,075%, o que atualiza o recorde de 24 meses registrado em fevereiro (-0,095%). Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando o índice apontava desvalorização de -0,316%, a variação foi maior, de 0,241 ponto percentual. O mercado de usados foi o principal impulsionador do número. Segundo o indicador, o índice para esta categoria alcançou em março -0,093%, representando a menor desvalorização desde abril de 2023.

46 MIL EM JANEIRO

Ceará teve uma tentativa de fraude a cada minuto em janeiro

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian diz que o Ceará teve uma tentativa de fraude a cada 60 segundos em janeiro passado. No estado houve 46.339 tentativas de fraudes evitadas. Isto equivale a 3,7% do total nacional e a um aumento de 49,5% em um ano. O Brasil registrou 1.242.093 ocorrências em janeiro, o maior volume desde o início da série histórica. No Nordeste, foram 251.507 diligências identificadas, o que corresponde a 20,2% do total nacional. Ainda segundo o levantamento, a região apresentou um crescimento médio de 47,1% nas ocorrências em comparação ao mesmo período de 2024. O destaque foi o Maranhão, que teve a maior alta entre os estados da região, com aumento de 54,4% em relação ao ano anterior.

ENEL BRASIL

Marca nova para apagar marcas

E a Enel mudou a marca no Brasil. A italiana incorporou as cores da bandeira brasileira. A mudança compõe o esforço de engenharia para recuperar a imagem. O CEO no Brasil, o italiano Antonio Scala, assumiu com essa missão e mira a renovação das concessões por 30 anos - São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. De Goiás já saíra. Contra, pesa a desaprovação popular e também de governos e parlamentos. A CPI no Ceará recomendou não renovar. A nomeação de José Nunes de Almeida para a Presidência aplacou a pressão. O grupo já anunciou investimento de R$ 25,3 bilhões, de 2025 a 2027. Para o Ceará, R$ 7,4 bilhões.

CÂMARA NA CÂMARA

Amcham lança agenda de prioridades

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) lança na terça-feira, no simbólico 22 de abril, a 3ª edição da sua Agenda de Prioridades Legislativas. Trata-se de um documento a reunir as principais propostas do setor empresarial para, segundo a Amcham, modernizar o País e impulsionar o crescimento sustentável. O evento em Brasília vai reunir líderes do Legislativo e do setor privado para discutir 20 propostas prioritárias em quatro eixos estratégicos: ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e transformação digital. O evento será na Câmara dos Deputados, em Brasília. Dentre os participantes, o presidente Hugo Motta e o líder do Governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), pré-candidato ao Senado em 2026. Também estarão presentes executivos de grandes empresas, como Microsoft, Whirlpool, Santander, Novo Nordisk, Mosaic e Embraer.

horizontais

Leila - Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, está em Fortaleza. Veio em avião de carreira mesmo na sexta-feira. Toda de verde, das unhas à capa do iPad. Hoje, domingo de Páscoa, o Porco encara o Leão na Arena Castelão.

Óculos - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou a contratação de limite de crédito de R$ 30 milhões para a Chilli Beans, maior marca de óculos escuros da América Latina. O foco é o financiamento ao capital de giro, olhando para o repasse de recursos da empresa a micro, pequenas e médias empresas de sua cadeia produtiva que não pertencem ao grupo.

Solar - O crescimento das instalações de energia solar nos telhados e pequenos terrenos de tem ampliado o interesse de fabricantes e fornecedores de soluções de baterias para armazenamento. Na Intersolar Summit Brasil Nordeste 2025, no Centro de Eventos, na quarta e quinta-feiras, terá a Powersafe, fabricante brasileira de baterias e sistemas de energia, farejando o mercado.

Autorais - O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fechou o ano de 2024 com arrecadação declarada de R$ 1,8 bilhão e a distribuição de R$ 1,5 bilhão para mais de 345 mil titulares, entre compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. Arrecadação e distribuição cresceram 12% em relação ao ano anterior.

Como um coelho - A Páscoa de 2025 promete ser uma das mais movimentadas para o comércio brasileiro, com previsão de movimentação de R$ 5,3 bilhões, um aumento de 26,8% em relação ao ano anterior. São dados da Abecs em parceria com Datafolha. A média de gasto por consumidor deverá ser de R$146, ligeiramente abaixo dos R$156 registrados em 2024. O estudo também revela que 67% dos brasileiros planejam comprar chocolates ou outros produtos da data.

Ari - Oto de Sá Cavalcante pretende concluir as obras da unidade do Ari de Sá na Luciano Carneiro em julho de 2026 e iniciar o funcionamento da escola no ano seguinte.