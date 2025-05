Flip anuncia Giovana Madalosso, autora de "Suíte Tóquio"

Foto: Renato Parada- DIVULGAÇÃO Giovana Madalosso, escritora celebrada dentro e fora do Brasil, estará no Programa Principal da 23ª Flip

A escritora Giovana Madalosso, autora de "Suíte Tóquio" (Todavia, 2020), foi confirmada em uma das mesas do Programa Principal da 23ª edição da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty, marcada para acontecer entre os dias 30 de julho e 3 de agosto.

Giovana foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura. Ela é jornalista, roteirista e escritora de contos, romances e, recentemente, literatura infantil. “Esperta e engenhosa, a prosa da Giovana Madalosso é um eterno lembrete de que a literatura pode contar histórias que dizem respeito a nossa vida cotidiana”, descreve a curadora desta edição da Festa, Ana Lima Cecilio.

“Ela é profunda sem ser pedante e lembra ao leitor que o melhor da literatura é quando a gente embarca na viagem do livro. Além disso, como cronista, Giovana Madalosso tem um olhar atento ao mundo e sempre traz um ponto de vista fundamental, revoltado e inovador para o que precisa ser olhado”, estende.

Giovana tem um lançamento previsto para junho. A editora Todavia publica seu novo romance, "Batida só", que mergulha nas complexidades das emoções e das relações humanas, tratando de temas como doença, morte, fé e construção de sentido para a vida.

Giovana Madalosso também leva para o centro de sua atuação no meio literário a divulgação da escrita de mulheres. É uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, criado para dar visibilidade às mulheres escritoras e que registrou fotos de 2,3 mil escritoras de todo o Brasil e do mundo. O projeto continuou sendo desenvolvido em novos formatos, tendo produzido um podcast e um livro com o mesmo título, lançado pela editora Bazar do Tempo em 2023.

Quem está na Flip

Além de Giovana Madalosso, a Flip já confirmou a presença das autoras latino-americanas Dahlia de la Cerda (México), Dolores Reyes e María Negroni (Argentina), Alia Trabucco Zerán (Chile), além do escritor Sandro Veronesi (Itália), de Rosa Montero (Espanha) e Liv Strömquist (Suécia) e dos brasileiros Sergio Vaz, Caetano Galindo, Lilian Sais, Lilia Guerra e Alice Ruiz.

Nesta edição, a Festa homenageia o poeta paranaense Paulo Leminski. Outras participações nacionais e internacionais do Programa Principal serão confirmadas esporadicamente até a divulgação completa da composição das mesas, seus dias e horários, na coletiva para a imprensa que acontecerá no final do mês de junho.

SERVIÇO

Os ingressos para a 23ª edição da Flip começam a ser vendidos logo após a coletiva de imprensa, primeiro para paratienses, que podem adquiri-los a preços populares, e dias depois para o público em geral. Todas as mesas do Programa Principal são transmitidas ao vivo no Auditório da Praça, no Centro Histórico de Paraty, e também pelo canal Arte1 e pelo YouTube oficial da Festa, aqui.

Sobre a autora

Giovana Madalosso nasceu em Curitiba, em 1975. É autora do livro de contos A teta racional (Grua, 2016) e dos romances Tudo pode ser roubado (Todavia, 2018), eleito melhor romance pelo Prêmio Manuel de Boaventura (Portugal), e Suíte Tóquio (Todavia, 2020), finalista do Prêmio Jabuti, publicado em diversos países e indicado pelo The New York Times. Além de seus livros, tem contos e crônicas publicados em mais de dez antologias publicadas no Brasil e no exterior e, em 2024, lançou sua primeira obra infantil, Altos e Baixos (HarperKids). Também é colunista da Folha de S.Paulo e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, que registrou, em fotos, 2.302 escritoras em mais de 50 cidades do Brasil e do mundo. Em junho de 2025, lança seu novo romance, Batida só (Todavia).

Sobre a curadora

Ana Lima Cecilio é formada em Filosofia pela USP. Trabalhando há 20 anos no meio editorial, foi editora da Carambaia e do selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, onde foi responsável por trazer ao Brasil importantes autores, como Elena Ferrante, que virou febre entre os brasileiros. Publica, semanalmente, a newsletter A Lábia com dicas de livros. Foi curadora da 22ª Flip, em 2024.

Sobre a Flip

A Flip, que teve sua primeira edição em 2003, emergiu de um longo processo iniciado em 1993. Foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial da Cidade de Paraty, e Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Os encontros promovidos nos cinco dias de Festa são parte essencial de uma manifestação cultural muito mais ampla, fruto de uma relação que atravessa as ruas da cidade de Paraty em todos os meses do ano.

Contemplada com os prêmios APCA 2011 na categoria Urbanidade, e Faz Diferença, pelo jornal O Globo, em 2023, na categoria Livros, a Festa, que a cada ano atrai um público mais amplo e diverso, reúne personalidades do mundo da cultura e da literatura para conversas e outras atividades, além de promover ações de incentivo à leitura e à formação de novos leitores com um programa educativo para crianças e jovens ao longo de todo o ano, que culmina na celebração da Flipinha e FlipZona.

A cada ano, um projeto artístico, arquitetônico e urbanístico é elaborado para promover um novo encontro com o território do qual emerge. A literatura é ferramenta para criar pontes entre diversas formas de arte e conhecimento para apresentar novas possibilidades de ocupação dos espaços públicos, com cultura e educação.

A Flip é um projeto realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal e pela Associação Casa Azul, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta com patrocínio Jequitibá do Nubank, patrocínio Figueira da Vale, patrocínio Guapuruvu do Itaú Unibanco e da Motiva, por meio de seu Instituto, patrocínio Cedro da Maqmóveis e apoio institucional da Prefeitura de Paraty.