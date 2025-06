E se drones invadirem o Pinto Martins?

Foto: Samuel Setubal PISTA DO PINTO MARTINS O aeroporto está sujeito a invasão por drones, como ocorreu em São Paulo

O caso do drone a invadir o espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos (SP), em ação atribuída a traficantes (leia abaixo), e que resultou no cancelamento de voos, suscita perguntar: e em Fortaleza, como é feita a fiscalização. A concessionária Fraport respondeu por meio de nota enviada à rádio O POVO CBN. Disse, em suma, que a responsabilidade pelo controle do espaço aéreo é do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

No caso de identificação ou comunicado de voos de drones próximo ao Pinto Martins, afirma que comunica imediatamente ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo(DTCEA-FZ) e às polícias com base no terminal - Federal, Militar e Civil. "A responsabilidade pela suspensão das operações aéreas, pousos e decolagens, é do DTCEA-FZ atendendo a protocolos específicos", diz a nota.

Em Guarulhos foram traficantes

Uma ação de infiltração de entorpecentes na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi frustrada por agentes da Polícia Federal e militares da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (11).

Com uso de ao menos um drone, a tentativa foi responsável por interrupções no tráfego aéreo de maneira intermitente durante duas horas, e afetou 21 voos direcionados para outros aeroportos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve aumento no número de presos (30%) e na quantidade de drogas apreendidas (86%) na região próxima a Cumbica, nos quatro primeiros meses de 2025.