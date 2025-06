Cidade Limpa poderia ser marca de Evandro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-06-2025: A poluição visual dos telões de LED pela cidade de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Lei Cidade Limpa foi um marco para São Paulo e poderia ser para muitas outras cidades do País. Contudo, estamos mais perto de vê-la sucumbir do que ser propagada. A Fortaleza faria muito bem, mas nenhum prefeito nos últimos anos teve a coragem de encarar a poluição visual. Nem Luizianne, nem RC e nem Sarto foram contundentes. Houve muito mais do mesmo. A luta nem seria lá tão árdua. O setor é apenas oportunista. Viu a brecha e foi entrando, mas é fraco e sem tanta articulação assim. Com a Câmara dominada, mais fácil ainda aplicar a lei. Mas falta disposição para limpar a Cidade.

Em se tratando de Fortaleza, um campo imenso e aberto para o prefeito Evandro Leitão (PT), cujos seis meses na cadeira e com a caneta na mão não deixaram nem sequer um esboço do que afinal será a marca da gestão. A remoção de pessoas em situação de rua, na Varjota e na Aerolândia, com aparente cuidado, e devolvendo o espaço ao público, foi importante. Cabia estender.

Açodado ou não, o eleitor-contribuinte quer respostas rápidas e já não se contenta com lamúrias. O passado recente da administração anterior já se foi. E as respostas rápidas custam barato. Não exigem muitos recursos, independem do caixa cheio, de empréstimos ou mesmo de aval do Parlamento. Só necessita do que chamam de vontade política.

No básico dá-se uma feição. Caso Evandro quisesse, já teria tocado adiante uma ideia de Cidade limpa em Fortaleza. Começaria arrancando da paisagem urbana os pavorosos displays de LED a enfeiar as ruas e a causar transtornos a quem perto deles reside. Para estes, a luz é acesa dia e noite. O exemplo distorcido da Times Square de Nova York não resiste a uma lupa. Na cidade norte-americana, o sem número de displays é só ali mesmo. No restante da cidade não há.

Lá em São Paulo, até 2006, quando a Lei passou a viger, a vida era feita de letreiros gigantes, outdoors, placas luminosas e empenas de prédios inteiros. Sim, o que se vê em Fortaleza em 2025. Nos idos de 19 anos atrás, o então desconhecido Gilberto Kassab teve a grandeza de se incomodar e agir contra a poluição visual. Sem entrar no mérito do restante da gestão, Kassab conseguiu ali um marco.

Projeto derruba Lei

Hoje, São Paulo assiste a uma ideia abjeta a caminhar na Câmara. Caso um projeto de lei que flexibiliza a Lei Cidade Limpa seja aprovado, letreiros poderão cobrir até 70% da fachada de prédios históricos, os painéis de LED estarão livres para incomodar, haverá publicidade em parklets, totens de carregamento de veículos elétricos e jardins verticais.

A Câmara já aprovou o PL em primeira votação. Contra só houve as bancadas do bancada do PT e PSOL e outros três vereadores - do PSB, PSD (de Kassab) e PP. Ainda haverá uma segunda votação. A justificativa do vereador para a alteração da lei é a "modernização". Ele fala em priorizar investimentos na cidade. Empresários da região central de São Paulo já vêm falando em convencer as gestões do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a apoiar a instalação de grandes painéis eletrônicos na esquina das avenidas Ipiranga e São João. Balela.

O antes e o depois da Lei, demonstrado por imagens, mostra o tamanho do erro, caso revertam ]a Lei. Em se tratando de Fortaleza, o erro está na Prefeitura dar de ombros para o tema. Faz de conta que não é com ela. E o tempo passa.

QUE NEM SÃO PAULO

E se drones invadirem o Pinto Martins?

O caso dos drones a invadir o espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos (SP), em ação atribuída a traficantes, e que resultou no cancelamento de voos, suscita perguntar: e em Fortaleza, como é feita a fiscalização. A concessionária Fraport respondeu por meio de nota enviada à rádio O POVO CBN. Disse, em suma, que a responsabilidade pelo controle do espaço aéreo é do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

No caso de identificação ou comunicado de voos de drones próximo ao Pinto Martins, afirma que comunicada imediatamente ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo(DTCEA-FZ) e às polícias com base no terminal - Federal, Militar e Civil. "A responsabilidade pela suspensão das operações aéreas, pousos e decolagens, é do DTCEA-FZ atendendo a protocolos específicos", diz a nota.

NAO LERAM

Notícias falsas dizem que Lula mandou para investigação do INSS

Ganhou corpo nas redes sociais nos últimos dias a informação de que o presidente Lula havia pedido ao STF para parar de investigar a fraude no INSS. Ora, primeiro que o Supremo nem investiga. Ademais, o que houve foi o seguinte: a Advocacia Geral da União (AGU) solicitou, em nome do presidente, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

Em resumo, pretende evitar que a União e o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) recebam milhões de processos pela fraude dos descontos indevidos dos aposentados. O Governo propõe que a restituição dos valores ocorra pela via administrativa.

Deste modo, evita que os aposentados lesados tenham de ir à Justiça para reaver os descontos indevidos. Ainda assim, mesmo com esta explicação, para quem reproduziu a notícia errada sem ler, o principal efeito esperado será chamar o redator da Coluna de petista, e não checar.

TOME NOTA

A agenda da semana tem guerra, bolsa, Selic, FED e G7

Os principais temas que terão repercussão na próxima semana, de acordo com o Deutsche Bank, incluem as tensões geopolíticas e decisões econômicas relevantes. Os desdobramentos no Oriente Médio, em especial a possibilidade de nova escalada entre Israel e Irã, devem concentrar a atenção dos mercados globais. Paralelamente, investidores acompanham de perto os resultados das reuniões dos principais bancos centrais — Fed (EUA), BoJ (Japão), BoE (Reino Unido) e Copom (Brasil).

E também aguardam a divulgação de dados de atividade econômica de maio nos Estados Unidos e na China. No campo da política monetária, também ganham destaque os novos relatórios de inflação (CPI) no Reino Unido e Japão. Dentre os eventos geopolíticos, está prevista a realização da Cúpula do G7, de hoje a terça-feira.

ANÁLISE

Economista adverte que taxar investimentos breca a economia

O economista e sócio da Astor Family Office, Filipe Távora, disse que as mudanças afetam propostas pelo Governo - aumento de taxações e do IOF (embora menor) afeta não só as empresas, mas os consumidores, uma vez que os investimentos ficam mais caros. Dentre os papéis afetados estão as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), CDAs (Certificado de Depósito Agropecuário) e LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio).

"Quando tem impacto no custo do crédito, principalmente da LCI e LCA, ela aumenta esse custo e tende a desaquecer a economia também porque fica mais caro viabilizar projetos econômicos quando o custo do crédito sobe.

Na ponta, no final, a economia deve sentir também porque a política de aumento de impostos, assim como a de redução de gastos públicos têm o mesmo fim de fazer com que a atividade econômica reduza". O novo modelo apresentado pelo Governo reduz o imposto sobre empresas e seguros do tipo VGBL e amplia a tributação sobre apostas esportivas (bets), criptoativos, além dos investimentos isentos.

ARACATI

Eduardo Bismarck torce por hangar em operação

O secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, adverte que a empresa que vencer a concessão do aeroporto de Aracati - além dele também entrou no programa AmpliAR, do Governo Lula, o aeroporto de Jericoacoara - terá o direito de explorar comercialmente o hangar desativado hoje no terminal.

O hangar havia sido feito pelo Governo estadual dentro de negociação com a TAM Aviação Executiva. O sonho era que a empresa fizesse do aeroporto uma base de manutenção para jatinhos. Hoje, os donos de aviões os enviam para os EUA ou São Paulo. Para ele, seria atrativo também para donos de aviões do Norte e até de países vizinhos da América do Sul.

Com a nova concessionária, o sonho de Aracati volta a ganhar corpo. Afora Jeri e Aracati, restam oito aeroportos. Quanto estes - devolvidos pela Infraero - vê-se que o Estado não sabe muito o que fazer. Vai mantê-los, mas o mercado não tem interesse.

Horizontais

Radinho proibido - O acesso à Arena Castelão não é permitido a quem porta um rádio de pilhas. O veto causou indignação no diretor de cinema Halder Gomes. É contraditório mesmo, afinal celulares entram. Decerto porque é menos provável que se arremesse um celular, bem mais caro.

Santander contrata - O Santander contrata novos assessores de investimentos no Ceará. As vagas fazem parte do Santander AAA, em regime CLT e com contratação imediata. Criado há cerca de três anos, o projeto AAA conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País. Hoje, há 200 cidades com presença de assessores AAA.

Bicicleta - Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) aponta que as fabricantes do Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 31.627 bicicletas em maio. No acumulado de 2025, 150.241 bicicletas, número dentro das projeções do setor.

Carilho - A Carrilho Infraestrutura, braço da construtora Carrilho, está atuando na construção de um novo parque de tancagem de combustíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A nova obra tem investimento estimado em R$ 430 milhões na primeira fase e contará com 13 tanques, totalizando capacidade de 130 milhões de litros de combustíveis. A estrutura será classificada e alfandegada, com interligação direta ao Porto do Pecém.

Apodi - A Cimento Apodi apresenta seu Relatório de Sustentabilidade 2024. Destaca pontos como a sustentabilidade, governança e desenvolvimento social. No relatório, t informação de que destinou R$ 885 milhões para gastos com fornecedores. Destes, R$ 475 milhões para fornecedores locais, incluindo fretes e impostos.

Mais campus - A Universidade Federal do Ceará (UFC) recebeu a liberação de um recurso do Ministério da Educação para a construção do bloco didático que abrigará o curso de Medicina do Campus de Russas. O dinheiro é carimbado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e não faz parte do orçamento da UFC. A previsão é de que a obra seja concluída em 2026. Custo estimado de R$ 24 milhões.

Cruzar o Atlântico - Aprofundar conexões com ecossistemas de inovação do Canadá, prospectar parcerias estratégicas em pesquisa e desenvolvimento e promover as competências do Atlântico em Inteligência Artificial, tecnologia aplicada e inovação aberta. Com esta missão, uma delegação do Instituto Atlântico foi ao Upper Bound AI Conference, em Edmonton, e o Web Summit Vancouver, na província de British Columbia. O Instituto Atlântico integrou a delegação brasileira nos dois eventos, a convite do Consulado Geral do Canadá em São Paulo.