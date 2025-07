O que fazer com 8 aeroportos?

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará Aeroporto de Jericoacoara, localizado no município de Cruz

Estamos em julho e não saiu o edital de concessão de 19 aeroportos regionais, previsto para a segunda quinzena de junho, como parte do Programa AmpliAR, do Ministério de Portos e Aeroportos. Caso saia - porque a conjuntura tem overbooking com juros altos, falta de aviões e aéreas com asa partida - o edital prevê um processo simplificado de leilão, incluindo aeroportos localizados na Amazônia Legal e no Nordeste. Na pista, os aeroportos de Jericoacoara (em Cruz) e Aracati. Os dois são carne macia. Filés. Mas o Ceará é também feito de bucho, acém, coxão duro e outros aeroportos menos interessantes. E é aí onde taxia em círculos um problema do Estado: como atrair interessados na operação dos demais oito aeródromos estatais em destinos não-turísticos.

Ao incluir Jeri e Aracati no pacote federal para concessões, o Ceará vibrou pela possibilidade de tê-los sob gestão de um bom operador do mercado. Contudo, ficou sem trunfos para captar alguém interessado nos oito. O modelo clássico é conceder os melhores em um mesmo pacote com os piores. Era assim com a estatal federal Infraero. Mas ao perder a Infraero por a Superintendência de Obras Públicas (SOP) não cumprir o que previa o contrato, como reparos necessários à segurança, ficou o Ceará a ver aviões.

Restou fazer uma contratação de empresa de modo provisório e ligar o radar em busca de empresa para tocar Camocim, Campos Sales, Crateús, Iguatu, Quixadá, São Benedito, Sobral e Tauá. Não é fácil porque são operações de baixa demanda, sem passageiros e sem linhas. A ideia de desistir de arrumar alguém e chamar para a si a gestão custa caro. Um dinheiro que sangra o orçamento estadual.

Governos não sabem gerir

Ademais, trata-se de uma operação complexa. Coisa para quem é do ramo. São muitas demandas envolvidas. Tem muita regra. Desde o controle de pássaro, fauna nativa, flora, ruído, medição de atrito de pista. Conforme o tamanho, necessita estação de navegação aérea, de equipe de incêndio, bombeiro. Isso não é simples. O Rio Grande do Sul, por exemplo, jogou a toalha. Abriu edital para conceder Passo Fundo e Santo Ângelo. Fez três concorrências. Deu deserto três vezes. No Rio Grande do Sul, a disposição é a fazer outorga para a Infraero. Estados não têm expertise.

Em Brasília, uma fonte do Ministério diz que na Infraero há disposição para receber de volta os 10 aeroportos cearenses, mas aqueles oito apenas se o Governo fizer os investimentos urgentes. O aeroporto de Quixadá, por exemplo, está totalmente fechado para aviões. Só pousa helicóptero e para refazer a pista são necessários cerca de R$ 4 milhões. A Infraero ganha com taxas de embarque e estadia das aeronaves. Na pandemia foi uma mão na roda, pois o Estado não despendeu nada. A Secretaria do Turismo (Setur) levou da SOP a gestão dos aeroportos, mas não tem orçamento. Cuidar dos 10 custa algo como R$ 16 milhões por ano. Daí a preocupação da Setur de resolver logo isso.

Excesso de bagagem

Foi com este excesso de bagagem que o secretário Eduardo Bismarck foi ter com a Infraero na semana. Lembrem-se que a saída da estatal este ano não foi amigável. Houve reiteradas cobranças não atendidas até que ela partiu. À Coluna, Eduardo afirmou que a conversa foi sobre quais seriam as novas bases para uma possível nova presença da Infraero no Estado. "Era uma queixa deles ter um novo formato de trabalho aqui em relação aos outros oito aeroportos. Então fui ouvi-los. Ficaram de apresentar um plano de trabalho. Estamos no aguardo".

Ao Estado interessa fazer a outorga, o que aliás era o desejo da Infraero desde antes. Todavia, ao insistir em fazer isso somente com os oito deficitários, não tem muita chance. Estaria a Fraport, por exemplo, interessada em Jeri como dizem na Setur? Ninguém acredita. Por que a alemã iria concorrer consigo?

O momento para a aviação não é alvissareiro para investimentos do gênero. A gigante Motiva (antiga CCR), por exemplo, menos de três anos depois de investir nos 15 aeroportos que arrematou dos blocos Sul e Central, decidiu ser hora de desembarcar do setor aéreo. Vai se concentrar em infraestrutura de rodovias e ferrovias. No pacote de devolução estão Curitiba e Teresina.

OBITUÁRIO

Breve relato da história do prefeito José Walter

O empresário João Soares Neto (Planos e Shopping Benfica) recorda. A obra da Cidade José Walter, no Mondubim, então distrito de Fortaleza, foi objeto de concorrência pública vencida pelo consórcio Master-Incosa (Walder Ary e Elano de Paula, este irmão de Chico Anysio). Consistia em quase cinco mil casas. João estava na equipe do planejamento da proposta vencedora. "A água veio de muito longe, adutora a mais de 20 km distante". A concorrência era da Cohab-Fortaleza, já extinta, presidida então pelo engenheiro civil Francisco Martins, descendente de Antônio Martins Filho, fundador da UFC. José Walter, descreve João, "era engenheiro civil, família estruturada, oriundo da RVC, prefeito de Fortaleza, por indicação". Biônico como se diz. João diz ainda que JW era bom caráter e expansivo. "A mim solicitou, depois, a regulamentação de cemitérios e funerárias. O que fiz sem custos para o município de Fortaleza (adaptei o que vi e estudei nos EUA e em São Paulo) e que foi absorvido por Vicente Fialho, também bom ex-prefeito". João saúda: "JWC, descanse em paz". José Walter morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. Ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

SUPERPRÉDIOS

Agenda antes do fim

O Iguatemi Hall, espaço multiuso que fica no estacionamento do shopping, recebe em julho Roberto Carlos (13), Fagner (25) e Paralamas do Sucesso (26). O espaço é pop, mas também pop up. Foi feito para ser desmontado. Encerra as atividades depois do show de Roupa Nova, dia 9 de agosto. No local, haverá duas torres de 30 pavimentos.

NOVAS REGRAS DA ANS

Bom para o consumidor, diz Scarabel

O advogado Rogério Scarabel, ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), gostou do que a ANS decidiu sobre obrigar as operadoras a esclarecer por escrito as razões para a negativa de uma cobertura e também respostas mais rápidas para as solicitações. "Trouxeram mais luz a uma regra já existente, bom pro consumidor". As novas regras entraram em vigor na terça-feira (1º).

ADESÃO

Transação tributária está em 14 estados; 6 no Nordeste

O Ceará é um dos estados aderentes à transação tributária, a completar cinco anos no Brasil. Em suma, permite a renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União, estados e municípios em condições melhores do que nos Refis tradicionais. "Nas unidades da Federação, o instrumento avança de forma desigual, mas o Nordeste vem se destacando com um ritmo mais acelerado", diz o advogado tributarista Felipe Athayde, com matriz em Recife e atuação em 17 estados. No Nordeste, além do Ceará, também Pernambuco, Sergipe, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte estão no rol de 14 onde há transação tributária estadual. Sergipe foi pioneiro em 2021. Ceará, Pernambuco, Bahia e Piauí adotaram em 2024 e o Rio Grande do Norte há alguns dias.

NO ENTORNO

Recife ganha voo para Argentina e Salvador para o Panamá

A JetSMART, companhia aérea ultra low cost (baixo custo) começou voos diretos entre Recife e Buenos Aires, com chegada no Aeroporto de Ezeiza. Este é o décimo voo da JetSMART no Brasil. No Brasul opera com voos diretos a partir de cinco cidades: Rio de Janeiro (Santiago, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Montevidéu); Florianópolis (Buenos Aires e Santiago); São Paulo (Santiago); Foz do Iguaçu (Santiago); e agora Recife (Buenos Aires). Já a panamenha Copa Airlines oficializou a retomada do voo da Cidade do Panamá para Salvador, suspenso no período da pandemia, quando a companhia oferecia duas frequências semanais. Desta vez, serão quatro voos por semana. Usa Boeing 737-800, de 166 passageiros.

HORIZONTAIS



Oi? - Trecho de matéria do sudestino O Globo sobre o jogador Hércules, ex-Fortaleza e herói da classificação do Fluminense para as semifinais do Mundial de Clubes: "adota um perfil extremamente reservado fora das quatro linhas. Sem deixar de lado a simplicidade de um jovem nordestino, ele quase não compartilha os momentos com a mulher Sara e o filho Matheus, de 2 anos". Que raios é a simplicidade de um jovem nordestino?

Amazon tem 200 polos logísticos - A Amazon chegou a 200 polos logísticos operados com tecnologia proprietária e distribuídos por todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Somente nos últimos 18 meses, ativou 140 polos. O início de suas operações de varejo no Brasil foi em 2019. Hoje já oferece entrega no mesmo dia em mais de 200 cidades e entrega no dia seguinte em mais de 3.600 cidades em todo o País.

Evento sobre eventos - O Sindieventos Ceará participa de quarta a sexta do Conecta e Sicomércio, evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em Brasília. Levará ao encontro o case "Meu Evento no Ceará", feito em parceria com Abeoc-CE, Fortaleza Convention Bureau e apoio da Fecomércio, Sebrae e do Convênio Acelera Eventos.

Fiat lidera em junho - Com 41.837 unidades emplacadas e 20,6% de fatia de mercado (market share), a Fiat é a marca que mais vendeu carros no mês de junho. Já no acumulado do ano, a Strada, veículo mais vendido do Brasil há quatro anos consecutivos, segue em primeiro lugar com 62.702 unidades comercializadas e 5,5% de market share.

Há vagas - O Assaí está com cerca de 230 vagas abertas para lojas no Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. O Assaí está no Ceará desde 2008 e opera 15 lojas em Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.

Estresse financeiro - Mais da metade da população (51%) enfrenta alto estresse financeiro. É o que mostra a 8ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) por meio do Datafolha. As principais causas dessa pressão são a necessidade de aumentar a renda (84%), dificuldades para controlar as finanças (83%) e o esforço para cortar gastos supérfluos (72%). Metade das pessoas afirmam ainda se sentir constantemente pressionadas com os próprios gastos.

Embrapa tem 24 pesquisadores entre os mais citados no mundo - Vinte e quatro pesquisadores da Embrapa estão entre os mais citados em oito áreas do conhecimento, de acordo com a quarta edição do ranking da plataforma acadêmica digital Research.com. O estudo abarcou 26 áreas do conhecimento de mais de 70 países. Para classificar os cientistas, foi utilizado o indicador denominado Discipline H-index (D-index), que considera o número de artigos e a quantidade de citações para cada área avaliada. Para fazer a seleção, foram combinados dados bibliométricos de várias fontes, incluindo OpenAlex e CrossRef. As informações foram coletadas em novembro de 2024 e abrangeram somente pesquisadores ativos, com publicações nos últimos cinco anos. O ranking avaliou 166.880 pesquisadores.

Diesel cai, mas gasolina e etanol não - A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento, revelou que o Nordeste encerrou o primeiro semestre com um comportamento de preços distinto do restante do Brasil. Em junho, na comparação com maio, os preços do diesel na região acompanharam a tendência de queda nacional: o tipo comum registrou recuo de 1,45%, chegando a R$ 6,13, e o S-10 caiu 1,28%, sendo comercializado a R$ 6,17. Já a gasolina e o etanol destoam. O Nordeste foi o único local do Brasil onde esses dois combustíveis não apresentaram queda. A gasolina manteve-se estável, a R$ 6,50, enquanto o etanol teve leve alta de 0,40%, fechando o mês a R$ 5,01.