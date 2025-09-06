Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 15.07.25 Vista aérea do Bairro Vicente Pizon no Grande Mucuripe (Fco Fontenele/O POVO)

Fortaleza é boa em desperdiçar oportunidades. Somos campeões em bolas na trave e por cima do gol. Seja na escolha de locais para equipamentos-âncora, como o Centro de Eventos, parido na Washington Soares, embora tenhamos investido em muita pesquisa para descobrir que melhor seria a Praia de Iracema; seja na decisão de fazer um aquário com plano de negócio perdido nas profundezas do Atlântico e cuja solução encontrada é um centro de pesquisa marinha que nem precisaria estar na praia; seja neste centro de pesquisa ter uma imensa área de estacionamento para centenas de automóveis no térreo, de frente pro mar, com muro em vez de fachada ativa (com interação com a rua); seja na discussão de um Plano Diretor já atrasado no tempo e na lei (seis anos) e na aparente indiferença quanto a um plano mestre anterior, um certo Fortaleza 2040.

Aliás, o Plano Fortaleza 2040 em resumo foi um planejamento de longo prazo com as estratégias para a Cidade. Foi fruto de um trabalho de quatro anos do qual foram gerados os Planos Mestres Urbanísticos, de Mobilidade e de Desenvolvimento Econômico e Social. Entregou um desenho de organização do crescimento urbano, da conexão entre espaços públicos e privados e a oferta de mais qualidade de vida para os cidadãos.

O Fortaleza 2040 necessariamente deve ser a referência para a atualização do Plano Diretor. O documento foi apresentado à população pela Prefeitura em 21 de dezembro de 2016, com o cuidado de não ser carimbado como ato de gestão, mas do Município. Tinha revisão prevista para o ano passado e chega a uma década no próximo ano.

O que a Cidade deseja

Quem viveu ou estudou a Cidade nas últimas décadas viu Fortaleza inflar desordenadamente e sempre convergindo para o interesse de poucos. Nada mudou. A Cidade desejada não se emociona com superprédios, ainda que sejam legais, gerem emprego e paguem algum dinheiro (pouco) para existir. Na verdade, esta Cidade se preocupa em não adicionar carros demais a áreas restritas, como a Beira Mar, com mais meia dúzia de oito a dez torres previstas.

Sonha com áreas que sejam híbridas, sempre com gente morando - a melhor forma de dar mais segurança. Tampouco normaliza a distância abissal entre casa e trabalho, aquele tempo imenso que deixa a garotada ao léu e ao deus-dará ao longo do dia, longe dos pais e perto do crime. Também não vibra, como fazem as montadoras e concessionárias, com as explosões de vendas de motocicletas, mas mira no transporte coletivo atraente.

Sabe que o sistema de transporte público pede percursos menos extensos e conectividade. Rejeita o ilegal uso de motocicletas como meio pago, com danos gritantes na saúde e na previdência. Aposta nas centralidades várias. Compreende que estamos mais longevos e as demandas dos idosos - maioria a crescer - exige atenção. Observa a importância de eliminar áreas de riscos. Defende o simples, o cumprimento da lei. Entende que o terror das facções criminosas e milícias escoa no fracasso do urbanismo.

Tudo muito rápido

Tudo isso é apenas um devaneio urbanístico? Não, porque tudo já existe mundo afora. Há textos, imagens e, sobretudo, pessoas mostrando ser possível viver assim. Esses cenários estão no Fortaleza 2040, passam pelos debates que vêm a acontecer nas audiências públicas das manhãs de sábado e estarão na Conferência da Cidade, em outubro, antes de seguir para a Câmara Municipal, um ambiente legítimo, todavia, controverso. Tudo muito rápido, a juntar o que restou da gestão passada com o que a atual conseguir engendrar. Um claro indício de que não se pode esperar muito. Nada mudou.

Foto: DIVULGAÇÃO ABVE Associação quereúne cadeia do setor de carros elétricos, a ABVE, diz que novas normas aprovadas por conselho de comandantes de bombeiros é inviável

CONDOMÍNIOS

Normas para carregadores preocupa setor de elétricos

O Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (Ligabom) lançou a "Diretriz Nacional Sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos". Em suma, define critérios para a instalação dos carregadores.

Mas a Associação do setor de elétricos, a ABVE, afirma que é inviável a aplicação. Por diplomacia, a ABVE reconhece avanços importantes na Diretriz Ligabom. Entretanto, adverte que ao prever uma série de medidas de segurança nos prédios existentes e apenas nas garagens onde houver Sistemas de Abastecimento de Veículos Elétricos (Save), a Diretriz, na prática, se mostra de difícil de aplicação técnica e econômica. Avisa que não será fácil para a maioria dos edifícios atuais.

“É também discriminatória à eletromobilidade e à instalação de equipamentos de recarga em edifícios, impondo custos desproporcionais às garagens". Cita a exigência, para edificações existentes, da instalação de chuveiros automáticos (sprinklers) e detecção automática em toda a garagem quando houver Save.

Aponta uma contradição. Aponta discriminação aos sistemas de recarga, pois sempre que houver um Save toda a garagem será obrigada a ter chuveiros automáticos. Já onde não houver Save tais chuveiros não serão necessários. Noutros termos, enxerga como punição para quem instala sistemas de recarga, pois as garagens sem recarga não serão obrigadas.



ÔNIBUS

Congresso cria gratuidades, mas não fontes

Da série, é simpático, quem haverá de ser contra? E para que indicar donde sairá o dinheiro? Deverá ser votado no Senado esta semana um Projeto de Lei que dá aos idosos direito à isenção ou desconto no preço de passagens para viagens interestaduais.

Valeria para viagens feitas em qualquer categoria de veículo de transporte de passageiros. O autor é o senador Zequinha Marinho (PSC-PA). O relator, Fabiano Contarato (PT-ES), já votou a favor. Agora segue direto para a Câmara em caso de aprovação.

Hoje, os idosos têm direito a passagens gratuitas ou descontos apenas nos veículos do tipo básico, com ou sem banheiros. Não havendo passagens disponíveis ou se não forem feitas viagens nesse tipo de veículo, têm que esperar até que elas sejam oferecidas pelas empresas.



TURISMO

Hoteleiros viajam para vender o Ceará

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) promove de amanhã até sexta-feira uma série de eventos no Centro-Oeste e parte do Sudeste. Mira na divulgação do Ceará e na promoção da hotelaria. Na rota, Brasília (8), Goiânia (9), Uberlândia (10), Belo Horizonte (11) e Rio de Janeiro (12). Com o tema "Tudo para Você Curtir o Ceará", as ações pretendem capacitar em Ceará cerca de 500 agentes de viagem.

Foto: FERNANDO CAVALCANTE - DIVULGAÇÃO Vista aérea da sede do BNB em Fortaleza

BNB

Justiça amplia pena de gerente condenado por peculato

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) aumentou a pena aplicada ao gerente Edmir Nogueira Ferraz, de agência do BNB no interior de Pernambuco. Ele foi condenado por inserir dados falsos em sistema informatizado — peculato eletrônico. Desviou R$ 152.851,00.

A decisão reformou parcialmente a sentença da 23ª Vara Federal de Pernambuco, elevando a pena de quatro anos de reclusão em regime aberto, convertida em medidas restritivas de direitos, para seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa. A nova pena não prevê substituição por medidas alternativas. Ele ainda pode recorrer no STJ.

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, Edmir utilizou indevidamente sua função para desviar os R$ 152.851,00 da conta de aposentadoria de um cliente já falecido. Os valores foram transferidos para contas em nome do próprio gerente, de seu filho e de sua esposa, com uso de informações falsas.

Na primeira instância, o réu foi condenado apenas pelo crime de peculato eletrônico, em continuidade delitiva, com o entendimento de que esse delito absorveu o crime de peculato simples. Os demais acusados — filho e esposa — foram absolvidos por falta de provas.



Foto: Aurelio Alves Mais motos Na comparação com julho, o aumento em agosto foi de 16,4%

UM ANO

Vendas de motos financiadas cresce 32,2% em agosto no Ceará

As vendas financiadas de motos no Ceará cresceram 32,2% em agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados da B3. Na comparação com o mês anterior, julho, o aumento foi de 16,4%. O financiamento de autos pesados registrou queda de 12,1% em relação a julho deste ano e alta de 0,6% em relação a agosto de 2024.

Os veículos leves subiram 3,4% frente a agosto de 2024 e reduziram 4,9% comparado a julho de 2025. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País. Tem o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito.

Horizontais

Acaba hoje - A 16ª edição da Campanha Fortaleza Liquida, da CDL, será concluída hoje. Ao todo, são sorteados 16 prêmios: um Toyota Corolla GLI, cinco televisores de 50 polegadas e 10 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada. Os vendedores das notas fiscais contempladas também recebem premiação: cada um ganhará um vale-compras de R$ 500.

Fotografia - Um bom programa para hoje é ir ao Museu da Fotografia. Em cartaz estão as exposições "A Máquina do Tempo" e "Lino Villaventura". Ambas com curadoria de Denise Mattar. No dia 18 de outubro, o Museu recebe um dos principais retratistas brasileiros, Bob Wolfenson. Fará seminário com informações e curiosidades sobre os seus 50 anos de carreira. Tudo grátis.

União faz a força - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) discute nesta terça-feira projeto que assegura que a União vai ajudar os municípios que comprovem não ter meios para elaborar ou manter atualizado seu plano diretor. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do projeto de lei, recebeu voto favorável do relator, Fernando Dueire (MDB-PE). Depois da CAE, o PL segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR). O plano diretor municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes.

Fiat lidera - A Fiat fechou agosto como líder absoluta do mercado automotivo brasileiro, com 45.373 unidades emplacadas e 21,1% de fatia do bolo (market share). Meteu três modelos entre os 10 mais vendidos do País: Strada em 2º (11.833 unidades), Argo em 3º (10.096 unidades) e Mobi em 7º (7.046 unidades).

Tênis de praia - Fortaleza vai receber, entre 18 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis 2025. Será na Beira-Mar pela terceira vez. O torneio reúne todas as federações estaduais da modalidade.

Harmonização - Reunindo médicos que atuam com harmonização facial e corporal, nasceu a Sociedade Brasileira de Harmonização (SBH). O médico Rafael Almenara é vice-presidente da SBH. Ele diz que buscam consolidar a harmonização como prática médica segura, inovadora e reconhecida. A presidente é a médica Keyla Klava. Ela cita três princípios: segurança, ética e excelência. Não entram dentistas.



