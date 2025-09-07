Conselho avisa: mulher que acusa David Luiz não é assistente social

Foto: Divulgação/Pafos FC Zagueiro David Luiz deixou o Fortaleza e agora defende o Pafos, do Chipre

O Conselho Regional de Serviço Social (Cress) avisa que Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, que acusa o jogador de futebol David Luiz de ameaças, não é inscrita no Conselho e em nenhum outro regional no País. Assim, acusa Karollainy de uso indevido do título de assistente social. O Cress afirma estar tomando providências jurídicas. Karollainy acusa David Luiz de ameaças.

O zagueiro, ex-atleta do Fortaleza e hoje no Pafos, do Chipre, foi denunciado por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso, uma acusação que o ex-jogador da Seleção Brasileira nega. Veja o vídeo a seguir. Clique aqui

