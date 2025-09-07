Conselho avisa: mulher que acusa David Luiz não é assistente social

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O Conselho Regional de Serviço Social (Cress) avisa que Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, que acusa o jogador de futebol David Luiz de ameaças, não é inscrita no Conselho e em nenhum outro regional no País. Assim, acusa Karollainy de uso indevido do título de assistente social. O Cress afirma estar tomando providências jurídicas. Karollainy acusa David Luiz de ameaças.
O zagueiro, ex-atleta do Fortaleza e hoje no Pafos, do Chipre, foi denunciado por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso, uma acusação que o ex-jogador da Seleção Brasileira nega. Veja o vídeo a seguir. Clique aqui
Para ler a Coluna completa, clique aqui
Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.