No dia seguinte à condenação, autor de "Pra não dizer que não falei das flores" faz 90 anos

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
No dia seguinte à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tramar um golpe de estado, Geraldo Vandré completa 90 anos.
O aniversariante deste dia 12 de setembro é autor de uma música que se tornou hino contra a Ditadura instalada em 1964 por meio de um golpe militar, “Pra não dizer que não falei das flores”. A canção é a segunda mais executada da carreira dele, com 87 regravações, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).
Vandré tem 89 obras musicais e 76 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Sua canção mais emblemática, “Disparada”, parceria com Théo de Barros, é tanto a mais tocada nos últimos cinco anos quanto a mais regravada, com 139 fonogramas identificados.
"Canção da despedida", outra música de forte conotação política, de maneira subliminar, parceria de Vandré com Geraldo Azevedo, é a terceira mais tocada nos últimos cinco anos.
Entre os intérpretes que mais gravaram suas obras estão nomes consagrados como Jair Rodrigues, Elba Ramalho, Zizi Possi e Zezé Di Camargo.
1: Disparada (Geraldo Vandré/Theo)
2: Pra não dizer que não falei de flores (Geraldo Vandré)
3: Canção da despedida (Geraldo Vandré/Geraldo Azevedo)
4: Fica mal com Deus (Geraldo Vandré)
5: Guerreiro, guerreira- citação: Pra não dizer que não falei das flores (David O Marroquino/Heliao/Geraldo Vandré/Dj Primo/Logsdon Rusty
6: Caminhando e cantando (Amloop/Geraldo Vandré)
7: Ventania (Hilton Acioli/Geraldo Vandré)
8
Porta estandarte
Fernando Lona / Geraldo Vandré
9
Quem quiser encontrar o amor
Carlos Lyra / Geraldo Vandré
10
Misturada
Airto Moreira / Geraldo Vandré
