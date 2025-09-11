No dia seguinte à condenação, autor de "Pra não dizer que não falei das flores" faz 90 anos

Foto: Evandro Teixeira/Acervo IMS Caça ao estudante durante a Sexta-feira Sangrenta, série de manifestações contra a ditadura realizadas no centro do Rio e duramente reprimidas pelo regime

No dia seguinte à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tramar um golpe de estado, Geraldo Vandré completa 90 anos.

O aniversariante deste dia 12 de setembro é autor de uma música que se tornou hino contra a Ditadura instalada em 1964 por meio de um golpe militar, “Pra não dizer que não falei das flores”. A canção é a segunda mais executada da carreira dele, com 87 regravações, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Vandré tem 89 obras musicais e 76 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Sua canção mais emblemática, “Disparada”, parceria com Théo de Barros, é tanto a mais tocada nos últimos cinco anos quanto a mais regravada, com 139 fonogramas identificados.

"Canção da despedida", outra música de forte conotação política, de maneira subliminar, parceria de Vandré com Geraldo Azevedo, é a terceira mais tocada nos últimos cinco anos.

Entre os intérpretes que mais gravaram suas obras estão nomes consagrados como Jair Rodrigues, Elba Ramalho, Zizi Possi e Zezé Di Camargo.

Ranking das mais tocadas de Geraldo Vandré (últimos 5 anos)

(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

1: Disparada (Geraldo Vandré/Theo)

2: Pra não dizer que não falei de flores (Geraldo Vandré)

3: Canção da despedida (Geraldo Vandré/Geraldo Azevedo)

4: Fica mal com Deus (Geraldo Vandré)

5: Guerreiro, guerreira- citação: Pra não dizer que não falei das flores (David O Marroquino/Heliao/Geraldo Vandré/Dj Primo/Logsdon Rusty

6: Caminhando e cantando (Amloop/Geraldo Vandré)

7: Ventania (Hilton Acioli/Geraldo Vandré)

8

Porta estandarte

Fernando Lona / Geraldo Vandré

9

Quem quiser encontrar o amor

Carlos Lyra / Geraldo Vandré

10

Misturada

Airto Moreira / Geraldo Vandré

Top 5 das músicas de autoria de Geraldo Vandré mais gravadas

1

Disparada

Geraldo Vandré / Theo

2

Pra não dizer que não falei de flores

Geraldo Vandré

3

Quem quiser encontrar o amor

Carlos Lyra / Geraldo Vandré

4

Aruanda

Carlos Lyra / Geraldo Vandré

5

Fica mal com Deus

Geraldo Vandré