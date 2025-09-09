Acompanhe o voto e argumentação dos ministros pelo agregador do O POVO+

Confira a votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgam o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados que atentaram contra a democracia por meio de uma tentativa de golpe de Estado. Veja o placar da votação sobre cada crime julgado, bem como os principais pontos da decisão de cada ministro

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou os holofotes brasileiros por colocar no banco dos réus figuras que fizeram parte do alto escalão da República do Brasil até 2022. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sendo a figura central e outros sete aliados acusados de articular ou participar de uma tentativa de golpe de Estado, o tribunal busca dar uma resposta à sociedade sobre quem colocou em xeque as instituições brasileiras.

Conforme denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), o chamado "núcleo crucial do golpe" tem sido julgado, neste setembro de 2025, por acusações graves: organização criminosa armada, atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e destruição de patrimônio público nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Na Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, cada voto proferido no julgamento carrega um peso de traduzir tanto a interpretação das provas, como a visão dos juízes sobre a própria sobrevivência da democracia.

A votação dos ministros sobre cada um dos crimes dos réus acusados por Golpe de Estado