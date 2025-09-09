Acompanhe o voto e argumentação dos ministros pelo agregador do O POVO+

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou os holofotes brasileiros por colocar no banco dos réus figuras que fizeram parte do alto escalão da República do Brasil até 2022. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sendo a figura central e outros sete aliados acusados de articular ou participar de uma tentativa de golpe de Estado, o tribunal busca dar uma resposta à sociedade sobre quem colocou em xeque as instituições brasileiras.
Conforme denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), o chamado "núcleo crucial do golpe" tem sido julgado, neste setembro de 2025, por acusações graves: organização criminosa armada, atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e destruição de patrimônio público nos atos de 8 de janeiro de 2023.
Na Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, cada voto proferido no julgamento carrega um peso de traduzir tanto a interpretação das provas, como a visão dos juízes sobre a própria sobrevivência da democracia.
Para acompanhar o passo a passo dos votos dos cinco ministros, O POVO+ disponibiliza o Agregador do Julgamento de Bolsonaro no STF. Abaixo, você poder ver como votou cada um dos ministros em relação aos crimes a que cada um dos oito réus respondem.
A votação dos ministros sobre cada um dos crimes dos réus acusados por Golpe de Estado
A decisão sobre Jair Bolsonaro, ex-ministros que integraram o núcleo duro do Governo Federal, assessores próximos dos ex-presidente da República e generais que ocuparam cargos estratégicos nas Forças Armadas, em um julgamento histórico, é um divisor de águas sobre como o País lida com ataques à sua ordem institucional.
Diante disso, cada voto tem sido acompanhado com lupas pelos brasileiros, pois seus argumentos, referências e interpretações certamente ficarão gravados nos livros de história. Portanto, confira abaixo os principais pontos das decisões de cada um dos ministros.
Os principais pontos da decisão de cada ministro
Reportagens exploram recortes e significados do ritual de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis pessoas, acusados de tentativa de golpe e mais quatro crimes