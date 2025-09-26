O caso de Sobral e o paradoxo do Ceará

Foto: JORGE ALVES/DIVULGAÇÃO SOBRAL-CE, BRASIL, 25-09-2025: DOis adolescentes foram mortos a tiros no estacionamento de Escola Estadual no município de Sobral. Além dos mortos 3 pessoas ficaram feridas, dois estudantes e o segurança da escola. (Foto: Jorge Alves/Divulgação)

A violência em Sobral tem duplo impacto para o Ceará. Junta em uma mesma tragédia o que o estado tem de melhor e pior em se tratando de resultados nas políticas públicas de sua história recente: educação e segurança pública. E para ampliar a nota ainda mais sombria do episódio aconteceu em Sobral, berço do sucesso cearense na educação. As políticas de alfabetização na idade certa, com municípios cearenses a se destacar no ranking nacional do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental, viraram modelo para o País. Investimentos na formação de professores e premiações por resultados são alguns dos instrumentos bem utilizados.

Contudo, este mesmo estado-referência na educação, com escolas em tempo integral, assiste o avanço de facções criminosas, com grupos a disputar territórios, aterrorizando moradores e desafiando o Estado. É notório que educação é determinante para uma sociedade menos violenta no longo prazo. Entretanto, para a criminalidade já instalada faltam ações mais eficazes. O Ceará forma estudantes que habitam ambientes dominados por facções. Sobral mostrou que a ameaça não está apenas onde residem. Entrou na escola.

