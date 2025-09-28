Mauro Filho segue na UTI

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-23.06..2025: Entrevista com Dep. Federal Mauro Benevides Filho. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Leia a íntegra do boletim:

"Nota Oficial/Atualização do quadro de saúde.

O deputado federal Mauro Benevides Filho permanece hospitalizado, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Seu quadro clínico segue em evolução favorável, estando em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o acompanhamento contínuo de equipe médica especializada.

O parlamentar sempre se manteve lúcido e comunicativo, encontrando-se bem- disposto, conversando normalmente e já realizando caminhadas pelo quarto.

A família Benevides agradece, de maneira especial, as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo este processo.

Família Benevides