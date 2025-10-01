Mauro Filho recebe alta médica

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-23.06..2025: Entrevista com Dep. Federal Mauro Benevides Filho. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 1°, sem sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido na última sexta-feira, 26 de setembro.

O parlamentar continuará sob acompanhamento em casa, seguindo o protocolo médico.

Em nota, a família Benevides informa que ele está bem-disposto. "A família Benevides agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo o processo", diz o texto.