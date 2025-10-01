Mauro Filho recebe alta médica

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 1°, sem sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido na última sexta-feira, 26 de setembro.
O parlamentar continuará sob acompanhamento em casa, seguindo o protocolo médico.
Em nota, a família Benevides informa que ele está bem-disposto. "A família Benevides agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo o processo", diz o texto.
