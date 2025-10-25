Desassossego nas ruas e na Prefeitura

Foto: GUSTAVO PORTO - ESPECIAL PARA O POVO Aterro da Praia de Iracema em evento na manhã e tarde deste sábado, 25, com som nas alturas

A perturbação do sossego na avenida Beira Mar de Fortaleza teve uma resposta da Prefeitura. Ante o silêncio da Agência de Fiscalização do Município (Agefis), a Secretaria Regional II tomou a frente. O clamor dos moradores, em especial em um vídeo postado pela moradora Géssica Tavares, pautada na rádio O POVO CBN, fez o secretário da Regional II, Márcio Martins, agir.

Chamou às pressas as empresas promotoras de eventos de corrida na área e avisou: precisa haver um limite. A gota d'água foi uma corrida no domingo passado com direito a trio elétrico, tal qual já houvera no ano passado. Márcio anunciou algumas medidas. Todas paliativas, mas foi um gesto. Um gesto político de alcance limitado, mas que leva o (re)ordenamento urbano e a poluição sonora para a mesa do prefeito Evandro Leitão (PT).

As duas questões são de imenso efeito para a qualidade de vida na Cidade e custam barato aos cofres do município.

No caso das corridas na Beira Mar, o secretário acertou que a largada não mais será no trecho ao lado da avenida Rui Barbosa, mas no Aterro da Praia de Iracema e no bolsão em frente ao Náutico. Márcio disse que vai destacar equipe para acompanhar a instalação das estruturas das corridas. "Chegarão 4 da manhã para fiscalizar". Segundo ele, será em novos horários, não mais na madrugada. Também vai elaborar um manual de boas práticas a serem cumpridas. Conforme o secretário, sete secretarias e o segmento de corrida farão juntos o manual.

Corridas-micaretas

Em verdade, nos novos trechos de largada também há gente residindo, por óbvio. E, ademais, nem é papel da Regional ir a campo, mas sim da Agefis. Acontece que a Agência não ouviu o trio elétrico. Márcio diz ter alertado aos realizadores que o principal é que as corridas não percam a essência. Caso contrário, afirma, poderia haver movimento semelhante ao que rejeitou o Fortal na Beira Mar.

Na época, convenhamos, uma clara privatização do espaço físico sob a tolerância da Prefeitura. Cá pra nós, o mercado das corridas incluiu no pacote som alto dos animadores e shows depois da chegada. Este é o ponto.

Há ainda uma curva de ironia histórica. Quando no mandato de vereador, Márcio era representante dos adeptos dos paredões e atuou para a lei ser menos cabal com os infratores. Ele ainda diz defender o som automotivo, mas "no lugar correto e na hora correta".

Lições para a Prefeitura

O que o episódio da Beira Mar deveria ensinar a Prefeitura é que as pessoas esperam isso: respostas, e que sejam rápidas. Também mostra que a demanda em torno do ordenamento, da extorsão cometida por flanelinhas (recorrente em todos os grandes eventos, como no evento pop-religioso no Aterro sábado) e da poluição acústica é de toda a Cidade.

Na Beira Mar e em Pedras. Basta aplicar a legislação já existente. Há regras já escritas para ocupação dos espaços e para o volume do som permitido. A rapidez da manifestação da Regional II gerou queixas de outros bairros. Por que não é tão rápido longe do Meireles?

Foto: FÁBIO LIMA Fausto Nilo Implantação de ventro logstico no entorno do aeroporto amplia o isolamento dos bairros em volta

URBANISMO

Um retrato marrom do aeroporto

Quem não leu ainda deveria fazê-lo. O artigo de página inteira no O POVO assinado pelo arquiteto e urbanista (e também um dos maiores compositores do Brasil) Fausto Nilo na segunda-feira passada cumpre o dever de alertar: não é uma boa ideia ter aquele aeroporto ali, sobretudo considerando que um aeroporto não é apenas um terminal de passageiros.

Como mostra Fausto pelo retrovisor, o Plano Mestre Fortaleza 2040 já dizia isso uns 10 anos atrás. Um lugar adequado seria a proximidade de Caucaia, na Região Metropolitana, sem os impactos nocivos a serem ampliados no entorno do Pinto Martins. E assim estamos diante de um segundo erro em nossa história recente.

O Centro de Eventos não tinha nada de estar ali na Washington Soares, conforme mostraram os estudos técnicos bancados na época pelo distinto contribuinte e, aliás, com a participação de Fausto. Ademais, Centro de Eventos que nem sequer auditório tem. Em tempo: hoje será concluída a Conferência da Cidade, onde vota-se a proposta de Plano Diretor a ser enviada à Câmara - esta uma zona de risco.

ARROZ

Camarão internacional é não só do Coco Bambu, decide Justiça

A Justiça paulista rejeitou o pedido de liminar da rede cearense Coco Bambu para impedir o uso do nome "Camarão Internacional" por outro restaurante. Para a Justiça, faltou um ingrediente: a prova de que a Coco Bambu registrou o nome "Camarão Internacional" como marca exclusiva no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ou algo que o valha. Noutros termos, entendeu que o nome "Camarão Internacional" era de uso genérico/descritivo no contexto culinário, o que dificulta a exclusividade.

10 ANOS

STM confirma condenação de major do Exército por série de crimes

O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, por unanimidade, pela perda do posto e da patente de um major do Exército. A medida decorre de condenação transitada em julgado que aplicou pena de 10 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão ao oficial. O major-bandido cometeu uma série de crimes. Dentre os quais, a inserção de dados falsos no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), peculato-desvio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Houve, no total, sete ocorrências da fraude. Os delitos ocorreram em 2016.

Foto: Marina Ramos/Ag, Câmara Hugo Motta presidente da Câmara dos Deputados

AUTO PAPO

Mais etanol na gasolina não é boa ideia, diz Boris

O colunista do O POVO Boris Feldman tem opinião firme sobre o que deseja o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele quer aumentar o teor de etanol na gasolina de 30% para 35% com a intenção declarada de "fortalecer os biocombustíveis". Ocorre, diz Boris, "que motor não funciona com política — funciona com física e química".

"Milhões de carros e motos não são flex e podem sofrer com essa mistura. As motos, aliás, já reclamaram na partida a frio". Ele pondera: "Quem tem grana abastece com gasolina premium e escapa do problema. Mas e quem depende da comum? Mais etanol = mais consumo = menos km por litro. E o bolso do motorista?" Resposta: fica no prejuízo.

Foto: Sophia Santos/STF Ministro Luiz Fux defesa da ausculta da ruas pela Corte Suprema

CONSTITUIÇÃO

Fux repete Joaquim e sugere STF ouvir as ruas, mas deveria ater-se à Carta

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, andou defendendo na sexta-feira, em evento em São Paulo, que a Justiça brasileira "se aproxime" do povo, como forma de ver suas decisões serem respeitadas.

No passado, o então presidente da Corte Joaquim Barbosa afirmou que o STF não podia se distanciar do sentimento da sociedade, embora devesse manter sua independência técnica. Em suma, não deveria ser "surdo às ruas",sem deixar de se basear na Constituição. Não, deve se aproximar da Constituição. Apenas.

Horizontais

Quitinetes - A febre dos estúdios (quitinete mesmo) por todo o País - em Fortaleza também - vem encontrando reação no Leblon, o bairro-bolha carioca. Projeto de 115 apartamentos entre 32 m² e 77 m² gerou questionamentos na Justiça. Oficialmente por falta de memorial de incorporação registrado em cartório. Mas é migué. Moradores do bairro não querem vizinhos com este perfil de apartamento.

Bilhão - Nos nove primeiros meses do ano, a Moura Dubeux declara R$ 1 bilhão em vendas no Ceará. Metade no 3° trimestre.

Tributação - "Horizontes da tributação - estratégias empresariais para crescer em mares mais complexos". Este é o tema do diálogo entre Marco Furtado (KPMG) e Bergson Pereira (EY), com mediação de Eliardo Vieira (Arêa Leão). Na quinta, 8h30min, na Arêa Leão, na Torre Sul do BS Design. Eles vão discutir sobre os impactos da tributação de dividendos.

Linha Last - O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE) recebe o secretário da Infraestrutura do Estado, Hélio Winston Leitão, na quarta-feira, 29, das 19h às 21 horas. O tema é "Metrofor Linha Leste". Na sede do IAB, Carapinima, 2425, Benfica. Hélio é irmão do prefeito Evandro Leitão.

Log - O Almoço de Negócios da Câmara Brasil Portugal no Ceará no dia 5 de novembro terá o lançamento da 20ª Expolog - Feira Internacional de Logística. No hotel Sonata de Iracema. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho, falará sobre "Logística e Desenvolvimento Econômico".

Bahia a Brasília - A BYD iniciou na sexta-feira o transporte dos primeiros veículos montados em Camaçari, na Bahia. Foram 55 Dolphin Mini para o Distrito Federal.

Idec e datacenter no Ceará - O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) entrou na polêmica dos datacenters no Ceará. Diz estar ao lado do povo indígena Anacé e as organizações cearenses Instituto Terramar e Escritório Frei Tito atento ao que chama de graves irregularidades no licenciamento do mega data center da ByteDance, controladora do TikTok, em Caucaia. O projeto está em análise na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Cita a Casa dos Ventos, responsável pela construção e aponta o consumo de energia estimado em 210 megawatts, equivalente ao gasto diário de mais de 2,2 milhões de pessoas.

Saldo - O saldo da carteira de crédito total deve crescer 1,1% em setembro, com o ritmo de crescimento anual caindo de 10,1% para 9,9%, revela a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban. O resultado do crédito no mês de setembro apresenta elevação ante o crescimento de 0,5% registrado pelo Banco Central em agosto. A pesquisa é divulgada todo mês como uma prévia da Nota de Crédito do Banco Central. As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos. O Bacen divulgará os números oficiais na quarta-feira.



