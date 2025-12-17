Logo O POVO+
3 funcionários de empresa de Internet na Bahia são mortos a tiros e cresce a tensão no setor
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará

Dirigente de um importante provedor de Internet disse à Coluna que os ataques às empresas nunca cessaram, apenas perderam visibilidade porque não mais queimaram carros. Hoje, as empresas simplesmente riscaram do mapa determinadas áreas proibidas pelas facções. Funcionários de campo sofrem ameaças frequentes
Três funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos em Salvador na noite desta terça-feira, 16. Os corpos tinham marcas de tiros. Eles tinham as mãos e os pés amarrados. A barbárie amplia a tensão no setor em todo o Pais, pois facções criminosas vêm ameaçando empresas e decidindo onde elas não podem atuar.

Na semana que passou, criminosos voltaram a ameaçar e a atacar provedores de internet em Fortaleza. Aconteceu no bairro Sabiaguaba. Uma empresa está sendo impedida de ofertar seus serviços e teve equipamentos destruídos por uma facção local, em um prejuízo que já totalizaria o valor de R$ 100 mil. Cerca de 100 famílias estão sem acessar a internet após um ataque ocorrido no dia 2 de dezembro.

Em Fortaleza, conforme os relatos, criminosos quebraram caixas de distribuição de rede que ficam em postes nas ruas e arrancaram os fios. Até clientes também estariam sendo ameaçados e recebendo "ordens' da facção para ligar para a provedora e pedir o cancelamento do serviço.

Na edição de domingo, a Coluna dizia: "O cenário acima nunca cessou neste ano que está acabando. Na verdade, já está consolidado em áreas não apenas do Ceará, mas de outros estados do Nordeste, como Bahia (sobretudo) e Pernambuco".

A leitura feita por um dirigente de um importante provedor é a de que os ataques do começo de 2025 só viraram notícia porque houve a queima de veículos. "A imagem chama a atenção e gera comoção". Na prática, os provedores já até precificam o prejuízo. Simplesmente riscaram do mapa determinadas áreas onde facções atuam a inibir o trabalho do pessoal de campo.

As ações criminosas consistem em mandar recados pelas equipes para a direção das empresas. Em casos mais extremos, sequestram os técnicos e os ameaçam dizendo saber onde moram. Nas áreas proibidas, as empresas desistem de atuar. Os assassinatos em Salvador, a terem relação confirmada com as facções e as ameaças, seriam o caso mais grave já registrado.

E o que dizer das empresas que atuam nas tais regiões? Em muitos casos não têm ligação com o crime, mas cederam à extorsão. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destaca que 80 pessoas suspeitas de envolvimento em crimes contra provedores de internet já foram capturadas em 2025.

 

