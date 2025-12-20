O medidor da Enel em 90 dias

Foto: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil Enel informou que irá fazer investimentos de R$ 10 bilhões com foco na aceleração da transição para redes subterrâneas

Na Enel São Paulo, a leitura do medidor das pressões sobre a empresa indica que o quadro tende a se amainar ao longo do prazo de 90 dias, o tempo para a força-tarefa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) analisar o caso. Nestes três meses, saem de cena os discursos populistas de Município, Estado e União e entram no circuito os técnicos da agência. Estes irão verificar em que medida a italiana tem sido mesmo negligente no atendimento das demandas da capital paulista ou as intempéries extremas justificam a demora no retorno do fornecimento para tantas famílias, motivo da crise.

A Aneel, representa o interesse público. O modelo brasileiro da Era FHC, com as privatizações de energia e telefonia, prometeu melhores serviços, fiando-se no poder das agências reguladoras. Mas a deturpação do modelo acabou instalando as indicações partidárias, em níveis sobrecarregados. O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, é uma nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Cabe à Aneel avaliar em que medida a Enel trabalha pensando nos acionistas, e não nos clientes. Apurar se a visão é apenas de bônus para executivos e dividendos para os acionistas. A austeridade econômica financeira de curto prazo, para fechar no azul, cobra um preço lá na ponta. Bônus e dividendos são saudáveis. Mas a razão de ser de uma companhia vai além do umbigo. Sem atentar para o cliente, não tem empresa, nem bônus, nem dividendos.

O tempo nas respostas

A despeito do cenário conflagrado com os entes públicos paulistas, o pensamento médio na direção da companhia é de que estão fazendo o máximo ante as circunstâncias. Os ventos fortes em São Paulo arrancaram árvores, derrubaram postes e fios. Em termos técnicos, agir em momentos assim exige protocolos de segurança rigorosos para os eletricistas em campo.

Não basta chegar, remover e religar. Tem uma demora inerente. É comum as equipes terem de esperar o ok da central de operações nos locais de ocorrência para só então começar a trabalhar. Da central, medem os riscos por imagens. Não houve mortos ou feridos nas equipes da concessionária, um trunfo da Enel na hora de justificar a demora na volta do fornecimento.

Brasil e Ceará são segundos

Hoje os negócios da Enel no Brasil representam a segunda posição mais importante no mundo para a empresa. Ademais, uma questão se coloca para o futuro da Enel no Ceará, caso a Enel São Paulo tenha mesmo de deixar o Estado: faria sentido permanecer no Ceará? Caso fosse só o Ceará, a segunda maior operação de distribuição no País - à frente do Rio - não. Lembre-se que ela já vendera a Enel Goiás - cujo último presidente foi o atual presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida.

Mas hoje a Enel tem outros negócios no Brasil. É também produtora de energia, com cerca de 6 GW em energia solar, eólica e hídrica. No Nordeste, tem plantas robustas no Piauí e Bahia (fotovoltaica e eólica). E considerando que hoje o País não consome a energia que produz, por falta de linhas de transmissão - no Ceará, algo como 30% - não está em boa hora para vender.

Por tudo isso, a italiana nem pensa em jogar a toalha.

BARES E RESTAURANTES

Falta gente para trabalhar. Por quê?

Não está sendo fácil montar equipes para atuar em bares e restaurantes. Isso acontece Brasil afora. No Ceará, não é diferente. Pergunte a um empresário ou a alguém que está para abrir. As razões nunca são isoladas. Como desestímulo para a carreira estão fatores como jornadas em horários difíceis, como noites, fins de semana e feriados; salários próximos do mínimo, a depender das gorjetas a serem rateadas, nem sempre de forma regular; e a pressão natural do serviço, para citar alguns. Este combo torna o ramo menos atraente do que outras ocupações ou mesmo a vida autônoma.

No Ceará, segundo o presidente da associação do setor, a Abrasel-CE, Taiene Righetto, há hoje em torno de cinco mil vagas em aberto no estado. "Não tem um restaurante aqui no Ceará que já não tenha passado por isso". Mas há um outro fator a pesar nessa bandeja: as pessoas não querem assinar a carteira de trabalho para não perder algum benefício social, como Bolsa Família ou auxílios locais diversos.

Fazem uma conta de padaria e avaliam que o salário formal não compensa a perda. Não é indolência, é visão empresarial, tal qual a dos patrões. Noutros termos, a lógica é a mesma de uma empresa que faz de tudo para não perder um benefício tributário aqui ou acolá.

Assim, a coisa azeda muito por conta do desenho da política pública e do nível salarial do setor (que tem suas limitações naturais para não ir além, porque o cardápio também não aguenta). Some-se a isso uma geração mais hedonista, talvez ávida por horários flexíveis, mais bem-estar e mais autonomia. Algo que pensam ser mais possível não mantendo vínculos. O menu do dia traz: apenas a formalização não tem sido o bastante para atrair.

FIM DE ANO

Bancos e TED param; PIX não

Nos dias 25 e 1º de janeiro não haverá expediente bancário. As compensações bancárias não são efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. No dia 24 (quarta-feira), os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília. Já nos dias 26/12 e 2/1 os bancos irão funcionar normalmente. O último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal será no dia 30. No dia 31 não há expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas.

EAD

Bolsas para influenciadores

A Vitru, de educação digital, lançou a rede Cria, um programa de inclusão regional que mira criadores de conteúdos na Internet. Pretende dar a eles acesso ao ensino superior. Junto com a "Creators Plataform", selecionará micro e nano influenciadores de diferentes localidades para conceder com bolsas de estudo de 60% em diversos cursos de graduação a distância (EAD) ou semipresenciais da Uniassselvi e UniCesumar, marcas do grupo. O prazo começou este mês e até ontem havia quatro do Ceará inscritos.

AGRO

Amílcar mais quatro anos na Faec

Reeleito por aclamação no último dia 28 de novembro, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, tomou posse na sexta-feira, 19, para mais um mandato na entidade. Fica agora até 2029. Ele também passou a compor (dia 9 passado) a Diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A esposa de Amílcar, Candice Rangel, é a primeira vice-presidente dele.

REVEILLOFF

Operadora propõe réveillon com menos celular

Uma pesquisa conduzida pela V.Trends - a área da operadora Vivo dedicada a gerar estudos sobre comportamentos, tendências e percepções dos consumidores brasileiros (também chamada de hub de Consumer Insights) - revela uma mudança no comportamento digital dos brasileiros: 30% do público coloca como meta usar internet e redes sociais com menos excesso.

É quase o dobro de 2023, 16%. Olhando para isso, a Vivo lança o "Reveilloff", campanha em defesa da desconexão no Réveillon. Fala em um "convite claro (?!)": desconectar, viver mais o agora e começar o novo ciclo com a presença real. Ok, mas a campanha não prevê tirar o sinal do ar. Caso queira, o sinal terá de estar lá.

Horizontais

Outeiro - Abre nesta segunda-feira o bar e restaurante Outeiro, na Aldeota (antigo bairro Outeiro). Na Torres Câmara com Monsenhor Bruno.

Guanabara aderente - A Guanabara foi vencedora na categoria Aderência Regulatória do Prêmio ANTT Destaques 2025, concedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O diretor-executivo, Carlos Magalhães, representou a companhia na entrega.

Bem na foto - O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) terá recesso de 23 agora a 2 de janeiro. Antes de dar um tempo, neste fim de semana, tem programação com oficinas práticas, leitura de imagens, apresentação musical natalina e atividades voltadas para o público infantil.

VIP - A Dragonpass, fornecedora de serviços premium em aeroportos com acesso a mais de 1.400 lounges VIP, anunciou os vencedores do Dragonpass Global Awards 2025. Premia salas VIP de aeroportos em diferentes regiões do mundo. Entre as vencedoras está a W Premium Lounge Fortaleza, a única do Brasil, localizada no Pinto Martins.

Spritz - A Aperol, marca do portfólio do Grupo Campari, estreia como patrocinadora oficial de dois réveillons do litoral cearense: o Réveillon AYÁ, em Jericoacoara, entre 28 e 1 de janeiro; e o Réveillon Maravilha, na Taíba, de 26 a 2 de janeiro.?

Ufa - Por que ninguém é de ferro, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) viverá dias de recesso forense. Começou neste sábado, 20, e segue até o dia 6 de janeiro. Durante o recesso, funcionará apenas o plantão judiciário.

Professores podem - A Constituição passa a permitir que professores acumulem cargo remunerado de magistério com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto constitucional. A mudança entrou em vigor na sexta-feira (19). Ainda havia insegurança jurídica. Docentes por vezes entravam com ações judiciais ou mesmo deixavam a sala de aula após aprovação em concurso para outros cargos.

Golpe taí - A Federação de Bancos (Febraban) alerta para golpes neste fim de ano. Criminosos clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site. Por vezes, fica imperceptível para o cliente ou ainda trocando, por exemplo, uma letra "o" pelo número "0". Por isso, a recomendação é que o cliente faça sua pesquisa de preços, e quando escolher a loja, digite diretamente o endereço do site na barra do navegador.

R$ 80 milhões - A Totvs, que se declara a maior empresa de tecnologia do Brasil, assinou contrato para aquisição da TBDC, por R$ 80 milhões. Reforça assim a estratégia de se especializar por setor da economia. Venderá tecnologia para gestão agrícola de ponta a ponta. Fundada em 2018, a TBDC é especializada em soluções para o agronegócio, abrangendo toda a cadeia produtiva, desde a manufatura até o produtor rural.



