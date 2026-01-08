Médicos especialistas, em termos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Piso salarial para médicos e cirurgiões-dentistas avança no Congresso

Não é raro um paciente ser atendido por um médico portador de RQE - o Registro de Qualificação de Especialista - mesmo que este nem tenha feito uma residência. Em suma, um programa de pós-graduação lato sensu para médicos formados. Nesta formação, o foco é a especialização prática e teórica em uma área específica. Pode ser cardiologia ou nefrologia, por exemplo. É um período de treinamento intensivo em hospitais sob supervisão, visando obter o título.

Médicos com RQE, mas sem residência são uma temeridade. Mas é tudo legalizado. Pode ter sido aprovado em prova de título de especialista organizada por uma sociedade de especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira (AMB). Só precisa da comprovação do dobro do tempo da residência no exercício da especialidade. Uma declaração de um município onde atuou como generalista sustentando que sim, atuava em área específica, resolve.

Com o número emitido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), fica oficializado. E como o paciente checa o RQE? Procura no site do Conselho Federal de Medicina (CFM) ou no Conselho Regional (CRM) - no Ceará o Cremec. Encontra o Registro, mas não sabe se foi obtido do modo mais consistente.

Aliás, há situações em que, por exemplo, hospital de oftalmologia emprega ainda residentes no serviço de urgência, mas esta já é outra história. Não é ilegal, porque enquanto médico ele pode abrir um peito ou uma cabeça. Não o faz porque não tem formação, mas legalmente pode.

E por que aumentou a olhos vistos a quantidade de especialistas sem residência? Porque as vagas para residência estão muito aquém da demanda, oriunda da enxurrada de faculdades Brasil afora, daí o pessoal busca o caminho mais curto. O número de escolas chega perto de 500, com mais de 50 mil vagas anuais, conforme diferentes levantamentos.

Sabe como é, o garoto ou garota passa seis anos a estudar na graduação, pagando algo na casa dos dois dígitos, e tem pressa para rentabilizar o canudo.

Agora no Ceará um pequeno alento. Após aderir a dois editais do Governo Federal e conseguir a aprovação dos projetos submetidos, a Escola de Saúde Pública do Estado passa a contar com novas 174 bolsas: 92 para a Residência Médica e outras 82 voltadas à Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional e Multiprofissional.

GARI PARAPLÉGICO

Empresa e Prefeitura condenadas por acidente

A juíza Maria Rafaela de Castro, da 1ª Vara do Trabalho do Cariri, condenou a empresa FVP Construções e Serviços, além da Prefeitura de Mauriti (CE), a indenizar o gari Antônio Paixão de Maria. Ele ficou paraplégico após um acidente de trabalho.

Ela estipulou o valor total da condenação em R$ 300 mil a título de danos morais e estéticos, além do pagamento de pensão vitalícia e verbas trabalhistas. O gari caiu de uma altura aproximada de três metros. Ele caiu quando fazia a poda de uma árvore, mesmo sem ter recebido treinamento ou equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados.

Leia mais Justiça condena empresa e Prefeitura a pagar R$ 300 mil por acidente que deixou gari paraplégico Sobre o assunto Justiça condena empresa e Prefeitura a pagar R$ 300 mil por acidente que deixou gari paraplégico

Foto: ACERVO PESSOAL ￼FERNANDA Pacobahyba, presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FNDE-ITA

Pacobahyba faz aula magna no Farias Brito

A Organização Educacional Farias Brito promove na próxima terça-feira, 13, a Aula Magna das Turmas IME/ITA 2026, marcando oficialmente o início do ano letivo para os estudantes focados nas duas instituições. A aula inaugural será ministrada pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

Ela apresentará a palestra "Projeto ITA Ceará - a importância do ITA para o desenvolvimento econômico do Ceará e da região Nordeste". Fernanda recebeu a missão do ministro Camilo Santana, da Educação, para acompanhar o projeto. Fernanda também é oficial da reserva da FAB.

Horizontais

Contadores - Rondinelly Coelho Rodrigues foi oficialmente empossado como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) para o biênio 2026/2027.

Bolsa bate recorde - A B3 encerrou o ano de 2025 com um novo recorde histórico na expansão de seu portfólio de índices. Ao todo, foram lançados 12 novos indicadores no ano.



