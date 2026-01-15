As pedras que rolam no Ceará

Foto: Armando O Lima/O POVO Pedreira de quartzito

.

Uma notícia tem vários ângulos. Por exemplo: a redução de crimes violentos com morte no Ceará no passado geraram um número positivo. O Estado teve redução de 7,7% nas mortes violentas. A última queda fora em 2021. Mas reparem no número absoluto: houve 3.021 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Mas o assunto é outro tipo de pedreira.

O setor mineral cearense teve em 2025 o que andaram chamando de brilho máximo na pauta exportadora. Com exportações de US$ 156,4 milhões, o segmento praticamente dobrou de tamanho em relação a 2024, ao registrar crescimento de 93%. O avanço elevou a participação do setor para 6,8% das exportações totais do Ceará, consolidando-o como o terceiro maior segmento exportador.

O grande destaque do ano foi o quartzito. Em 2025, o Ceará tornou-se o maior exportador nacional do produto. Sozinho, respondeu por metade de todas as vendas externas do setor, com US$ 77,5 milhões e crescimento de 178,1%.

Pedra de responsa

O desempenho reflete a reconhecida qualidade dos minerais cearenses cearenses. Contudo, há uma lista de razões para que o Estado supere Sísifo. Exportar pedras lapidadas é muito melhor do que exportar rochas brutas por uma avalanche de motivos.

A lapidação transforma a rocha em um produto acabado ou semiacabado. É muito muito mais caro. Os empregos gerados são mais qualificados. A lapidação gera cadeias produtivas nacionais e reduz a importação. Sai o "carregador de pedras" e entram os lapidadores e designers.

Senai é referência em pás eólicas

Auditores da Global Wind Organisation (GWO) aprovaram o Senai-CE como o único Departamento do País certificado para ofertar o curso voltado ao reparo de pás eólicas. Houve avaliação no Centro de Excelência para Transição Energética Prof. Jurandir Picanço, na Barra do Ceará. A certificação vem de parceria entre três departamentos regionais do Senai: Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

Ministro-candidato no aeroporto

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, foi ontem, 15, às obras do terminal intermodal do Aeroporto do Recife. Recebe R$ 60 milhões em investimentos e integra um pacote de R$ 640 milhões no terminal. Nada como um ministro da terra. Silvio deve deixar a Pasta para disputar o Senado.

700 mil Renegades

A Jeep chegou a 700 mil unidades produzidas do Jeep Renegade. Foi o primeiro modelo fabricado no Polo Automotivo de Goiana (PE), da Stellantis. O modelo é exportado para países como Argentina, Chile e México. A entrada este ano do novo SUV Avenger tira de linha o Renegade de entrada. O mais barato será o Avenger.

Volkswagen lidera em caminhões

A Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou a preferência no mercado brasileiro de caminhões em 2025. Pelo 22° ano, a marca teve a preferência entre os clientes do transporte de cargas e, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram licenciados 30.211 caminhões VW, volume correspondente a 26,6% das unidades emplacadas.

Horizontais



Cama - A Guanabara reforça a oferta do Serviço Cama durante o período da alta estação. O serviço está disponível em rotas de Fortaleza para Teresina, Natal, Recife, João Pessoa , Juazeiro do Norte e Crato, além dos trechos Recife-Salvador (BA), Salvador - Petrolina (PE), Salvador- Barreiras (BA) e Salvador – Luís Eduardo Magalhães (BA).

Há vagas - A Vonixx, fabricante cearense de produtos para limpeza de automóveis, abriu 161 novas vagas de trabalho em Fortaleza e no Eusébio. Mira produção, logística, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e atendimento. Declara estar em mais de 40 países e diz ser a maior de estética automotiva da América Latina e uma das dez maiores do mundo.

Sana - O Sana, evento geek cuja próxima edição acontece de 30 de janeiro a 1o de fevereiro, no Centro de Eventos, terá este ano participação do Sesc-CE e Senac-CE. Farão ativações com serviços e atividades educativas. O público estimado do evento é de 150 mil pessoas por ano, em duas edições.

Entrega - A guerra do delivery tem nova trincheira. Contra o IFood, 99Food chegou à capital pernambucana. Fortaleza terá guerra em breve.



