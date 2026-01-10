Homicídios caíram no Ceará em 2025, mas números seguem longe do ideal

Foto: Reprodução/Redes Sociais Homicídio foi registrado no Centro de Aracati

Na Farol da edição impressa deste domingo, 11, este colunista escreve sobre os índices de homicídios divulgados na última semana pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A pasta, como lhe convém, destaca a redução no número de 7,7% no total de assassinatos registrados em 2025 no Ceará — em 2024, foram 3.272 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) contra 3.021 do ano que passou.



A ponderação que faço na Farol é que a redução obtida em 2025 só se dá porque a comparação é feita com um ano bastante violento — tanto que ocasionou a demissão do então titular da SSPDS Samuel Elânio.



Quando se compara 2025 com 2022 e 2023, há um aumento de 1,68% no número de CVLIs — ambos os anos haviam registrado 2.970 homicídios. A distância é ainda maior em relação aos 2.257 assassinatos de 2019, o ano menos violento do Ceará desde que o dado passou a ser computado no atual formato.



Na comparação com os demais estados da Nação, a situação do Ceará também é bastante feia. De janeiro a novembro (os dados de dezembro ainda não foram consolidados), nenhuma unidade federativa apresentava uma taxa maior de CVLIs que o Ceará, conforme os dados compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A taxa de homicídio para cada grupo de 100 mil pessoas no Ceará era nesse recorte de 32,8. Em seguida, vinham Pernambuco (31,80 mortes por 100 mil habitantes), Alagoas (29,3 mortes por 100 mil), Maranhão (27,16), Bahia (26,36).



Na ponta de baixo, os estados menos violentos do Brasil eram: São Paulo (5,94), Santa Catarina (6,36), Distrito Federal (8,66), Rio Grande do Sul (10,82) e Goiás (11,18).



Além disso, é preciso levar em conta que nem todas as regiões do Estado apresentaram redução de CVLIs em 2025. No total dos municípios interioranos, a queda foi de 8,2%, enquanto, em Fortaleza, o decréscimo foi de 11%.



Já na Região Metropolitana da Capital, houve aumento de 5,88%. A situação mais grave é a de Maranguape, que, em 2024, foi apontado como o município mais violento do País, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025.



Pois em 2025 Maranguape registrou ainda mais assassinatos: enquanto em 2024 ocorreram 86 CVLIs, em 2025, foram 106. O crescimento de 24,7% deve colocar a Terra de Chico Anysio novamente no lamentável topo do ranking da próxima edição do Anuário.



Situação preocupante também é a de Maracanaú, o nono município com a maior taxa de assassinatos no Brasil em 2024. Também nesse município da Grande Fortaleza houve crescimento de CVLI — 20,48%, saindo de 166 casos em 2024 para 200 em 2025.



No Sertão de Sobral, 2025 também foi sombrio. Como O POVO mostrou nesse sábado, 10, Groaíras, município vizinho a Sobral, registrou a maior taxa de homicídio entre as 184 cidades cearenses.



Os 19 assassinatos registrados no ano que passou em Groaíras representaram uma taxa de 167,12 CVLIs por 100 mil no município de 11.369 habitantes. Foi o segundo ano seguido em que Groaíras teve a pior taxa de assassinatos do Estado.

Para piorar, a segunda e a terceira posições no ranking de municípios mais violentos do Estado em 2025 ficaram com outros dois municípios do Sertão de Sobral: Varjota (27 homicídios e taxa de 144,32 mortes por 100 mil habitantes) e Cariré (24 homicídios e taxa de 132,78 mortes por 100 mil).



O próprio município de Sobral, que havia sido em 2024 a 12ª cidade mais violenta do Brasil, registrou um elevado número de homicídios em 2025, embora tenha havido redução em comparação com o ano anterior. No ano passado, ocorreram 112 assassinatos, enquanto, no retrasado, haviam sido 121.



Como afirmei na Farol: “por esses e outros pontos, a diminuição anunciada em 2025 só é boa notícia, se muito, se tratada como o primeiro passo de uma longa jornada até o Ceará reduzir, de fato, os números alarmantes de homicídio”.

