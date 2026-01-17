Mais motos não é só boa notícia

Foto: Samuel Setubal Cotidiano Faixas azuis para motos na avenida Humberto Monte, em Fortaleza

Como toda notícia tem vários ângulos - pelo menos dois - a explosão do mercado de motocicletas no Brasil precisa ser lido por pelo menos duas rodas. A primeira é a óbvia. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) festeja a projeção de mais um ano de crescimento para o mercado de motocicletas.

As fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) deverão produzir 2.070.000 motocicletas em 2026. Isto equivale a 4,5% acima de 1.980.538 unidades fabricadas em 2025. No varejo, a expectativa é de que sejam licenciadas 2.300.000 motocicletas, o que representa um avanço de 4,6% em relação às 2.197.851 unidades emplacadas no ano passado.

Liberdade é transporte público

Mas a segunda é terrível. Em grandes cidades do País, como Fortaleza, as motos ascendem como mercado não porque as pessoas buscam liberdade. Cresce como alternativa porque o transporte público - sobretudo os ônibus - não atendem como as pessoas merecem. Ou nem sequer atendem.

O tamanho da conta

Existe uma conta embutida. O risco de acidente é alto, a pressão sobre o sistema público de saúde é imensa e o pepino atuarial só aumenta. Afora as mortes, gente jovem sai do mercado e vira beneficiário da Previdência. Motos e carros deveriam ser de passeio. No Brasil, são necessidade. E nada indica que vá mudar tão cedo.

Um adendo. O Brasil deve produzir 350.000 unidades de bicicletas em 2026, diz a mesma Abraciclo. Um crescimento de 4,3%. Em alguma medida também reflete o transporte público ruim, mas pode ser por uma opção sustentável e saudável.

ESTE MÊS

Juá lança embalagem pouch

Até o fim do mês a Produtos de Limpeza Juá pretende por no mercado embalagens pouch - flexíveis que ficam em pé e são refis de produtos de limpeza e custam menos porque usam menos plástico do que garrafão rígido. Ao mesmo tempo, o fundador, Assis Mangueira, mira a expansão pelo Nordeste. Prudente, antes quer consolidar o Ceará. Hoje chega ao Piauí, Pernambuco, parte do Maranhão e parte do Rio Grande do Norte. Com matriz em Juazeiro do Norte, a marca mantém pequena fábrica em Ipaumirim - onde tudo começou. "A meta é em 2028 estar em todos os estados". Pesquisas indicam que o consumidor compra produto de limpeza quase sempre uma vez por mês.

A empresa faz o dever de casa com a sustentabilidade. Não há copos descartáveis. Todos os resíduos são destinados à empresas credenciadas No ano passado implantou o Juá Recicla. Vão às escolas fazer palestras e montam estrutura para coleta de resíduos. Este ano quer ampliar. Em Várzea Alegre foram 80 toneladas colhidas em 2025.

Já começou em Juazeiro e em 2026 vai fechar com o Crato. Os supermercados serão pontos de coleta. Desde 2016, toca também o Eco Juá, focado no recolhimento de óleo em 110 municípios ajudando 150 instituições. Paga por cada litro entregue por ONG R$ 2,50. O valor apurado vira doação para entidades. Rendeu R$ 240 mil.



LÍQUIDOS E CONTÊINERES

O ano foi bom para os portos

Os portos públicos do Nordeste tiveram crescimento de 17,13% na movimentação de cargas em novembro de 2025, versus novembro de 2024. São dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Os granéis líquidos - com alta de 28,1% no mês e a carga conteinerizada - com salto de 33,1% - puxaram. De janeiro a novembro, a movimentação de contêineres na região cresceu 10,5%. Somou 19,5 milhões de toneladas. "O crescimento das exportações e a aceleração dos portos públicos mostram que estamos no caminho certo ao modernizar a gestão portuária", disse o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Pecém não entra nessa conta. É um terminal de uso privado. Públicos são Salvador, Suape (PE), Natal, Itaqui (MA) e Mucuripe (Fortaleza).

ESPANHOLA

Aena banca obras em Recife

A propósito da nota "Ministro-candidato no aeroporto", sobre a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, às obras do terminal intermodal do Aeroporto do Recife, a Aena, concessionária do terminal, enviou observação: informa que os R$ 60 milhões de investimentos para a construção do Terminal serão inteiramente realizados por ela, num projeto que ficará pronto em 2027. Ao todo, R$ 580 milhões estão previstos para a implantação de um Plano de Desenvolvimento Imobiliário. Para este segundo projeto, a Aena foi ao mercado em busca de investidores e abriu uma concorrência, que está em fase de visitas técnicas.

CARIRI

Urca procura médicos que deem aulas

A Universidade Regional do Cariri (Urca) tem 11 vagas para professores de medicina - remanescentes do concurso anterior - e o edital sai em breve. Hoje falta professor porque o pessoal não consegue conciliar com o mercado. Por esta razão, até foi reduzida no edital a carga horária semanal, de 40h para 20h.A Universidade não abre mão de professores com residência.

"A base do curso é a atenção primária à saúde", destaca a vice-reitora, a enfermeira Socorro Vieira.

Ela tem história na área. É uma pupila do médico Carlile Lavor, ex-secretário da Saúde e pai do hoje Programa Saúde da Família (PSF) - aliás, ele merece um Nobel. Os docentes na Urca dão aulas e fazem atendimentos no centro integrado da família, dentro do campus da Medicina.

A Urca é uma jovem universidade. Chega este ano às quatro décadas. Tem 34 cursos de graduação, nove campi em sete cidades do Cariri e Centro Sul. Campos Sales está quase pronto. Medicina é novíssima, ainda não formou a primeira turma.

MEDICINA

Faculdades queriam esconder nota

Por qual razão a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) tentou liminar que impediria a divulgação das notas do Enamed, o exame nacional sobre a formação de médicos? A prova de estreia do Enamed aconteceu em outubro de 2025 e a intenção do MEC é aplicar sanções a curso com baixo desempenho. Segunda-feira saem as notas.

IPVA

Ceará é duro na carga com elétricos

O momento de pagar o IPVA , como agora, exibe o tamanho do carinho dos estados pelos carros elétricos. No Ceará, aliás, um tratamento hostil. O Estado é um dos menos sensíveis ao carro elétrico, ainda que tenha confirmado a montagem de dois carros do tipo da Chevrolet. O Spark EUV (SUV compacto) e o anunciado Captiva EV (SUV maior) para 2026. Os dois são montados a partir de kits importados (SKD) da China. Até hoje o Estado não anunciou nenhum alívio na carga de alíquotas. Elas são progressivas. Brasil afora os elétricos são isentos 100%, têm imposto menor ou pelo menos isentos até certo valor



TERROR

Ciberataques crescem no Brasil

Os ataques cibernéticos cresceram em dezembro de 2025, segundo dados da Check Point Research, divisão de inteligência de ameaças da Check Point Software. O Brasil registrou alta de 38% no volume de ataques em relação ao ano anterior, o maior crescimento percentual da América Latina. No período, as empresas no País sofreram, em média, 3.520 ataques cibernéticos por semana. O ransomware seguiu como a principal ameaça, com alta de 60% nos incidentes reportados. Ransoware é um malware (software malicioso) que sequestra dados ou sistemas ao criptografá-los ou bloqueá-los. Os criminosos exigem um resgate (ransom). Costuma ser em criptomoedas.



AFORA LOCAIS

13 feriados nacionais em 2026

O ano de 2026 terá 13 feriados nacionais em que não haverá expediente bancário. Um deles cairá no domingo. Ou seja, mesmo que nada. O calendário de feriados bancários terá dois dias especiais. Na Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nesse calendário não entram os feriados estaduais ou municipais.

HORIZONTAIS

Supermercado - O São Luiz Supermercado - Mercadinhos São Luiz forever - vai celebrar 100 anos na quinta-feira, 22, 19h30min, em evento para convidados no Teatro do Rio Mar.

Airbnb não - A Justiça de Santos (SP) negou à dona de um apartamento o aval para alugar seu imóvel na plataforma "Airbnb". Ela contestou decisão da assembleia geral do condomínio que proibiu locação de curta temporada.

Ir e vir - A Abrasel lançou a cartilha “Acessibilidade em Bares e Restaurantes”, com orientações práticas para apoiar empresários do setor de alimentação fora do lar na promoção de ambientes mais inclusivos.



