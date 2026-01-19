Urca procura médicos que deem aulas

Foto: Arquivo Segundo a Comissão de Heteroidentificação da Urca, desde 2019, nenhum aluno se autodeclarou quilombola

A Universidade Regional do Cariri (Urca) tem 11 vagas para professores de medicina - remanescentes do concurso anterior - e o edital sai em breve. Hoje falta professor porque o pessoal não consegue conciliar com o mercado. Por esta razão, até foi reduzida no edital a carga horária semanal, de 40h para 20h. A Universidade não abre mão de professores com residência.

"A base do curso é a atenção primária à saúde", destaca a vice-reitora, a enfermeira Socorro Vieira.

Ela tem história na área. É uma pupila do médico Carlile Lavor, ex-secretário da Saúde e pai do hoje Programa Saúde da Família (PSF) - aliás, ele merece um Nobel. Os docentes na Urca dão aulas e fazem atendimentos no centro integrado da família, dentro do campus da Medicina.

A Urca é uma jovem universidade. Chega este ano às quatro décadas. Tem 34 cursos de graduação, nove campi em sete cidades do Cariri e Centro Sul. Campos Sales está quase pronto. Medicina é novíssima, ainda não formou a primeira turma.

