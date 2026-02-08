Os gastos e os gestos na segurança

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Semi-blindados Mais segurança para os militares

Em cenário de degradação da segurança pública em todo o País, com o noticiário devastado por notícias desapontadoras, nos mais diferentes itens do Código Penal, os efeitos imediatos e complexos nas pessoas incluem ansiedade, estresse, medo e até a normalização do fundo do poço, a insensibilização. Já faz um tempo que mortes de poucos já não chocam como antes.

As chacinas cometidas por criminosos se banalizam e ações policiais mortíferas também. Ora três, ora quatro, ora cinco. A escala macabra sobe para os dois lados. Em "Vida na Era da Insegurança", Bauman, o homem da liquidez, convida a refletir sobre como lidar com as inseguranças diversas. Fala da dessensibilização pela exposição contínua a notícias de violência e tragédias. Pessoas menos sensíveis ao sofrimento alheio, indiferentes em relação ao próximo.

Da parte de quem dá a notícia depende do perfil e do alvo. Tem o mercado cujo alimento é o medo. Repetem bordões, julgam e condenam, vendem película e vidro blindado, segurança privada e ainda elegem oportunistas. E tem quem meça as palavras e não faça nem o jogo do crime e nem o da Polícia. Mira na necessidade de informar e opinar para levar à cobrança.

Pressão leva à pressa

As eleições deste ano infectam o que já está inflamado e dá palco à oposição em flanco aberto. A pressão leva aos reposicionamentos apressados. Especialmente na esquerda, com sua histórica dificuldade de enfrentamento do crime. A fala do governador Elmano de Freitas (PT) redefinindo o nome das coisas em se tratando de operações policiais foi um gesto, após mais uma ação policial contundente no Interior, com cinco homens abatidos.

"Em vez de autor do crime, o policial passa a ser colocado como INTERVENTOR, enquanto a outra parte sai de vítima para OPOSITOR, até prova ao contrário. Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime".

Sem nem entrar no mérito legal da declaração, o discurso risca-faca, para agradar a tropa, diz muito. PMs são uma espécie de poder paralelo e ficaram ainda mais impertinentes desde quando inauguraram os motins, o útero de boa parte da oposição no Ceará. Não, educação não resolve o todo hoje. Para o hoje, precisa de Polícia mesmo. E não basta quantidade, seja de dinheiro ou de gente.

Dinheiro: agora com carros semi-blindados o investimento em 58 viaturas significa um aporte superior a R$ 10,6 milhões. O lote completo, com 136 veículos, resulta de investimento de R$ 24,9 milhões, com a verba dividida entre Governo do Ceará e Fundo Nacional de Segurança Pública. O aparato já conta com helicópteros e drones.

Gente: há novatos aos montes pelas esquinas e gastos monumentais com a folha de pagamento (com promoções aos borbotões), mas falta mais inteligência e baixa letalidade (como faz a PF). E segue o vácuo da União porque o crime não é mais local.

A falta de um case na segurança

O momento em que o Ceará mais se aproximou da inovação na segurança pública, tal qual conseguiu na saúde - com o case dos agentes de saúde, mais tarde programa Saúde da Família (PSF) - e com a educação, com seu Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) - foi com o policiamento comunitário. Era o Ronda do Quarteirão, da lavra de Cid Gomes (PSB). Os erros não foram corrigidos. Preferiu-se aniquilar e ampliar o militarismo, como um raio. Houve um ensaio comunitário com o nome de Copac. Não se ouve mais falar. Nenhum discurso com letras garrafais sobre.

EDUCAÇÃO

O que pensam os estudantes nos anos finais

No Ceará, os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), da rede pública, destacam a importância das relações afetivas e do respeito na escola: 85% afirmam ter amigos ou amigas com quem gostam de estar e, entre os de 6º e 7º anos, 80% consideram que os profissionais respeitam e valorizam os estudantes.

Quando provocados sobre o que seria a escola do futuro, práticas esportivas e aulas práticas, com projetos mão na massa, empatam em primeiro lugar (41% cada), seguidas por atividades com tecnologia e mídias digitais (39%). No grupo de 8º e 9º anos, esportes e bem-estar aparecem em primeiro lugar (39%), seguidos pelas disciplinas tradicionais (38%).

O levantamento estadual ouviu 207 mil participantes e faz parte do Relatório Nacional da Semana da Escuta das Adolescências. São informações coletadas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Itaú Social, Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O levantamento faz parte de uma iniciativa nacional que ouviu mais de 2,3 milhões de adolescentes em todo o Brasil.

ICARAIZINHO

Detran diz que vai reprimir quadriciclos na praia

A destruição de um destino turístico se dá quando não se define e se segue um posicionamento de mercado. Icaraizinho de Amontada, por exemplo, é posicionado pela beleza da praia, do rio Aracatiaçu (na vizinha Moitas), pela hospitalidade e outras mumunhas mais. Acontece que alguém decidiu que era um bom negócio alugar quadriciclos para passeios à beira-mar por R$ 120 meia hora. Faz barulho, assusta os banhistas e é ilegal, porque este tipo de veiculo nem poderia circular em vias públicas. Ele ocupa um vácuo na legislação. A Prefeitura de Amontada dá de ombros e responde de modo evasivo. A Associação de Turismo (Amotur), a reunir empresários do lugar, até listou uma pauta de sugestões para o trânsito. Mas nada feito. Procurado pela rádio O POVO CBN, o Detran se manifestou. O coordenador das blitze, Ribamar Diniz, disse que o órgão vai agir neste fim de semana no Icaraizinho. O quadro, porém, não fica cingido à Amontada. O Ceará inteiro padece do tráfego de veículos na faixa de areia. O trânsito é municipalizado, mas as prefeituras não agem. Já o Detran é centralizado em Fortaleza. Em se tratando de produto turístico, cabe à Secretaria do Turismo (Setur) por o pé na areia.

GRANDES

Fortaleza foi pioneira em táxis picapes

Uma tendência nacional no serviço de táxis, o uso de carros de maior porte, como picapes, está em difusão pelo Brasil e teve Fortaleza como pioneira, segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas (Sinditáxi), Francisco Moura. "Porto Alegre fará um ano agora. Fortaleza em 2024". O projeto foi de autoria dele, quando ocupou vaga na Câmara Municipal. As picapes também estão em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, São Luís e Salvador. Em tempo: são permitidos, mas são muito raros.

CRISE HISTÓRICA

Leilão dos Correios tem seis imóveis no Ceará

Os Correios pretendem arrecadar R$ 1,5 bilhão até dezembro com a venda de imóveis em todo o País. Os primeiros leilões estão programados para os dias 12 e 26 próximos, com a oferta inicial de 21 imóveis, em certames 100% digitais, abertos a pessoas físicas e jurídicas. Dos imóveis, seis estão no Ceará: um prédio comercial na Aldeota, em Fortaleza, além de ativos nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri. Os lances iniciais variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões.

56%

Maioria dos viajantes para carnaval em Fortaleza são homens, diz Azul

A Azul Linhas Aéreas tem uma revelação. A maioria dos viajantes a desembarcar em Fortaleza pela companhia são homens: 56%. A faixa etária entre 35 e 44 anos representa 28% do total de clientes que voam para Fortaleza no Carnaval. Na sequência aparecem os passageiros entre 25 e 34 anos, com 19%, e aqueles com idades entre 45 e 54 anos, que somam 18%. Adolescentes e crianças correspondem a 13%, enquanto os clientes entre 55 e 64 anos representam 10%, e os acima de 65 anos, 6%. E donde eles vêm? Decolam sobretudo de Recife (PE), Confins (MG), Viracopos (SP), Belém (PA) e Uberlândia (MG). Entre 12 e 22 de fevereiro, a Azul põe 46 voos extras e mais de 6,3 mil assentos adicionais;

Horizontais

Estátua - Luciano Hang, o homem da Havan, passou por Fortaleza no fim da semana. Ele pretende abrir loja até dezembro na Cidade. Fala em filial com 200 funcionários. Ao todo, a rede é um colosso de 200 unidades e 25 funcionários. Daqui, voou em jato particular para Boa Vista, Roraima.

Galvanização a fogo - A Projeart, fabricante de soluções tecnológicas em aço, com sede no Eusébio, declara investimentos no ano passado de R$ 60 milhões em sua operação de galvanização a fogo. Na 1ª Feira da Indústria Fiec, em 9 e 10 de março, no Centro de Eventos, vai exibir o portfólio.

BYD quer cortar papo- A BYD e seu vice-presidente, Alexandre Baldy, abriram um processo contra o portal AutoPapo, do jornalista Boris Feldman, após uma matéria crítica publicada em 3 de dezembro de 2025 (VP brasileiro da BYD renega origem chinesa da marca). O caso acende o farol sobre a liberdade de imprensa no setor automotivo. Antes da ação, a montadora tentou retirar o conteúdo do ar via notificação extra-judicial.

Los gatos - As quatro pessoas presas em flagrante pelo crime de furto de energia no fim da semana, em diferentes ações da Enel. Caíram em inspeções na rede elétrica feitas em residências de Barbalha, Crato e Limoeiro do Norte, e em uma arena de futebol, em Granja. Os proprietários dos estabelecimentos foram comunicados do ocorrido e encaminhados pela PM às delegacias regionais.

A cinza das horas- A B3 vai parar nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de Cinzas, terá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55min, com pré-abertura das 12h45min às 13h e call de fechamento para todos os ativos das 17h55min às 18h.



