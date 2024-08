O "oferecimento" nas coberturas

Foto: Reprodução O Grupo Marquise assina como oferecimento nas páginas de eleições 2024

Não é de hoje que veículos de comunicação trazem nomenclaturas diversas em seus anúncios. Vai desde o "patrocínio", "apoio", "parceiro", "oferecimento" ou até o americanizado branding, que - em resumo - promove a visibilidade de uma marca.

Na essência, há uma larga diferença. O conteúdo customizado (expressão já questionada neste espaço, por meio da coluna "Qual é a definição de customizado?") tem uma equipe exclusiva. O foco é produzir o material pautado e acertado entre os clientes e os gestores do O POVO Lab, nome dado ao setor do Grupo, ligado diretamente à Diretoria de Negócios.

As publicações da área no impresso apresentam uma cercadura, uma espécie de moldura, nas páginas, com a indicação de "conteúdo customizado"; nas mídias sociais, a legenda é iniciada com "Publi", assim como é feita a inserção da palavra na imagem. Já na home do portal O POVO, há uma série de textos na área denominada "O POVO Lab" e as matérias são classificadas e nomeadas como "publieditorial".

A rigor, tudo o que está fora desse cenário ou é editorial ou é anúncio. Assim seria. No entanto, o leitor depara-se com outros formato e nomenclatura: o oferecimento. A terminologia causa dúvidas em leitores e nem sempre fica claro acerca dos seus limites.

A utilização da palavra poderia passar despercebida se não fosse o fato de as peças acompanharem os conteúdos das Eleições 2024. Na última sexta-feira, 2, por exemplo, um leitor fez o questionamento: "Oferecimento da Marquise no jornal O POVO de hoje o que significa?", junto de uma foto da página 4 da edição impressa.

O diretor de Negócios do O POVO, Alexandre Medina Néri, informa que "o uso dos termos 'Oferecimento' ou 'Patrocínio' é algo de praxe no mercado anunciante e o Grupo vem aplicando nas últimas cinco eleições".

No caso das eleições deste ano, o "oferecimento" pode ser conferido tanto nos cabeçalhos das páginas de Eleições do impresso como nos encerramentos dos carrosséis (sequência de peças em uma mesma publicação) nas mídias sociais.

Veículos nacionais

Usando exemplos de outros veículos, trago dois outros casos: ao acompanhar a transmissão do "Jornal da CBN", na rádio CBN, é possível ouvir o informe periódico: "Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento de…" A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h, e aos sábados e domingos, das 6h às 9h.

Já o Jornal Nacional, da Rede Globo, o telejornal mais popular do País, tem o Nubank como patrocinador. No decorrer de 2023, a marca apresentou vinhetas de 10 segundos após a abertura do Jornal Nacional, veiculou filmes de 30 segundos durante o horário comercial e, para completar, o formato até então inédito: apresentou a seção de notícias sobre os indicadores econômicos do programa. O patrocínio de 2024 contemplou vinhetas de abertura e encerramento, comerciais de 10 segundos e esporádicas inserções no início do jornal.

Os telespectadores e ouvintes não precisam, necessariamente, ter conhecimento acerca dos formatos publicitários, assim como valores envolvidos nas negociações entre clientes e veículos. Isso é válido tanto para Rede Globo como para O POVO.

"Este formato é bem comum e clássico na comunicação. O anunciante patrocina uma determinada cobertura e, ao adquirir o espaço, ele tem ciência que a sua marca estará presente nas páginas e telas que contemplem os assuntos daquela cobertura. A temática já é informada no momento da negociação, contudo nunca tem ou terá acesso ao conteúdo específico a ser publicado. É fundamental ressaltar que o patrocinador não tem conhecimento prévio do que será pautado, apurado e publicado. O anunciante tem a garantia de que sua marca vai compor a cobertura, porém não terá nenhum tipo de ingerência no nosso conteúdo editorial", afirmam os diretores de Jornalismo do O POVO, Ana Naddaf e Erick Guimarães.

São compreensíveis, pelo menos para quem é da área da comunicação, os formatos possíveis de inserções de marcas. Entretanto é natural também o estranhamento de leitores quando anunciantes estampam e acompanham conteúdos em assuntos tão "sensíveis e delicados" como eleições. Por mais que não seja algo novo e, muito menos, inédito, é concebível que o leitor "comum" - a grande maioria - não entenda a diferença e ponha em xeque a efetiva não intervenção editorial.

Por falar em eleições

Na edição da última sexta-feira, 2, O POVO apresentou, em página dupla da edição impressa e demais plataformas, o que está previsto para a cobertura das eleições 2024.

Definido como "a maior cobertura eleitoral dos 96 anos de história do O POVO", o robusto pacote contempla ações no impresso, portal, YouTube, rádio e mídias sociais, por meio de sabatinas, debates e pesquisas eleitorais. Pela primeira vez, tanto as pesquisas como os debates não serão exclusivos da Capital. O Instituto AtlasIntel realizará os levantamentos em Caucaia, Juazeiro do Norte e Crato. Já em Fortaleza, permanece com o Datafolha.

Já os aguardados debates serão seis no primeiro turno: Fortaleza, Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte.

Há duas semanas, o podcast Jogo Político vem sendo veiculado de segunda a sexta e não mais apenas uma vez por semana, às segundas-feiras, como era, até então. Aqui um adendo, em matéria veiculada dia 22 de julho, foi dito que "o Jogo Político estreou antes das eleições de 2018", todavia, faltou especificar que o texto fazia referência ao podcast Jogo Político, considerando que a marca é bem mais antiga.

O jornalista Fábio Campos ancorou, por quase uma década, um programa homônimo, na antiga TV O POVO. Nome criado com a participação do saudoso e então presidente do O POVO, Demócrito Dummar (1945-2008). Basta uma pesquisa rápida em canais de buscas para localizar episódios da atração.