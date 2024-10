Contaminados x Infectados

Foto: Reprodução Título apresentou termo equivocado para falar sobre pessoas infectadas pelo vírus HIV, no Rio de Janeiro

Uma terrível notícia repercutiu nacionalmente, na manhã da última sexta-feira, 11. Enunciada da seguinte forma, em uma série de veículos de comunicação, incluindo as plataformas (portal, rádio, YouTube e mídias sociais) do O POVO: "Seis pessoas são contaminadas com HIV após transplante de órgãos no RJ".

O lide (primeiro parágrafo do texto jornalístico) detalha: "Pelo menos seis pessoas que estiveram na fila de transplantes do Rio de Janeiro foram contaminadas com HIV, após receberem órgãos de doadores com o vírus. Os casos foram identificados entre os dias 13 de setembro e 2 de outubro, após denúncias acerca do laboratório responsável pelos testes. Um dos pacientes morreu dois dias após o procedimento cirúrgico."

Para além do absurdo do episódio, a nomenclatura escolhida para o material foi alvo de indignação. De imediato, um leitor entrou em contato por meio do celular da ombudsman para alertar que o termo "contaminado" estava aplicado de forma equivocada. "Dessa forma ajuda a perpetuar estigmas relacionados ao HIV/Aids, contribuindo para a manutenção da epidemia da doença. O correto é usar 'infectadas'", corrigiu, enviando o link e o print (captura de tela) do Guia de Terminologia da Unaids - organização da Organização das Nações Unidas (ONU) - que trata sobre o tema.

O material indicado pelo leitor é bem didático e funciona como uma recomendada e permanente fonte de consulta para o assunto. Um dos capítulos traz, exatamente, os "termos recomendados", orientando acerca do "não utilizar" - "contextualização" e, por fim, quais palavras são adequadas.

Tão logo a observação foi compartilhada internamente, a equipe do Portal, de pronto, fez a alteração no título e no texto publicados. No Instagram, além do ajuste na legenda, com a indicação de reparo, um parágrafo esclareceu: "O POVO errou ao usar o termo 'contaminados' ao se referir à infecção pelo vírus HIV. O termo 'contaminação' refere-se à transmissão de impurezas e ao ser usado erroneamente neste contexto reforça preconceitos e estereótipos contra as pessoas que vivem com HIV".

O assunto, como não poderia deixar de ser, foi destaque na edição impressa do O POVO de sábado, 12, com termos ajustados e corretos.

No entanto, basta realizar uma pesquisa rápida em algum site de buscas na internet para constatar que a notícia permanece disponível em vários portais da forma incorreta. Um exemplo da necessidade de checar e consultar fontes antes de reproduzir notícias, considerando o papel pedagógico e social da imprensa.

Contatos ineficazes 2

Uma falha em um trem do Metrô de Fortaleza (Metrofor) ocupou espaço nos principais portais de notícias locais, na última quarta-feira, 9 de outubro.

Como se não bastasse o transtorno do atraso, os passageiros ficaram presos no equipamento entre as estações Vila Pery e Parangaba, na Capital. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e os viajantes puderam ser resgatados.

Como era de esperar, várias imagens foram compartilhadas em mídias sociais e em aplicativos de conversas. Muitos deles podem ser vistos nas plataformas do O POVO.

Entretanto, uma das mensagens, essa enviada para o contato de WhatsApp da ombudsman, disponibilizado na capa da edição impressa do O POVO, merece destaque e reparação. Eis o recado: "Vendo a notícia sobre a falha na operação do Metrô de Fortaleza, iria enviar um relato para a redação do O POVO, porém, o número de WhatsApp informado na capa do jornal não existe. O número está errado ou o contato foi desativado e esqueceram de retirar?".

Em seguida, o remetente anexou imagens da capa do jornal e do celular do leitor, mostrando a inexistência do aplicativo para o número disponibilizado.

O assunto foi abordado na coluna da ombudsman no dia 30 de julho de 2024, com o título "Contatos ineficazes". Passados mais de dois meses, o número informado não foi excluído ou trocado. Uma lástima para a relação leitor e veículo de comunicação.

Palavras cruzadas e loteria

Cada leitor formula seus hábitos, em qualquer que seja a área. Puxando pela leitura do jornal, boa parte demonstra seu apreço pelos números da loteria, veiculado e Esportes, assim como pelos espaços destinados às palavras cruzadas e ao Sudoku (tipo de quebra-cabeça que se baseia na concordância racional de números), publicados no caderno Vida & Arte.

Pois bem, não raro, leitores contribuem acerca de tais conteúdos. Há alguns dias, um deles relatou: "Meu esporte pela manhã é sair para comprar o pão e comprar o jornal na banca de revistas, prefiro assim. Sou leitor há muitos anos, mas quero registrar minha reclamação para quem faz o caderno de esportes, pois sempre faltam os números de sorteio da loteria. Vocês informam que são 6 resultados todos os dias, mas sempre falta, vêm 5, às vezes vem 1 ou 2, mas nunca vêm os 6 resultados. Por favor, prestem mais atenção. Sejam atenciosos conosco, leitores. Os resultados dos jogos são importantes para mim, eu jogo todos os dias".

É possível observar que as páginas de Esportes estão dedicando mais espaço aos resultados da loteria.

Em relação aos quadrinhos - incluindo palavras cruzadas e Sudoku - a fidelidade é imensa. Basta uma repetição, seja de dias seguidos ou semanais, para que leitores alertem acerca de falhas.

Na semana que passou, um exemplo prático: "Sudoku repetido. O de quarta é o mesmo de terça-feira!", enviou um leitor. As advertências são certas quando ocorrem tais repetições.

Enfim, estamos falando de conteúdos que têm sua relevância e exigem cuidado, checagem e atenção como outro qualquer da edição.

A coluna de hoje é uma amostra de como as contribuições dos leitores são úteis, bem-vindas e valiosas para o dia a dia da Redação.