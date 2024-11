Educação e direitos: o caminho para combater a violência contra a mulher

Foto: FERNANDA BARROS Foto ilustrativa da violência contra mulher

O dia 25 de novembro foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como dia internacional para eliminação da violência contra a mulher.

O anuário da ONU, em 2023, revelou que houve um aumento da violência contra a mulher em todos os continentes, segundo o documento, mais de 51 mil pessoas do gênero feminino foram mortas por seus parceiros ou membros da família.

No dia 26 de novembro, portanto um dia após a data que nos recorda do flagelo social, a edição do O POVO estampou em sua capa: “Ceará tem 61% das crianças em situação de pobreza fora das creches”.

É consenso que as duas graves questões sociais retratadas acima refletem omissão e ineficiência estatal na prestação de direitos que são fundamentais para uma existência plena e condizente com o nível de desenvolvimento que a humanidade atingiu.

Todavia, a maior parte dos cidadãos têm dificuldade em perceber as inter-relações existentes entre a pobreza, o descaso com a primeira infância e a violência contra a mulher.

O olhar humano, construído e fundamentado em uma perspectiva fragmentada, desaprendeu a exercitar as capacidades de analisar, julgar e sintetizar partes isoladas de uma totalidade.

O cotidiano frenético funciona como antolhos que nos deixam conectados, mas desinformados da maior parte dos assuntos relevantes, contudo, os dados referentes à violência contra a mulher nos informam que apesar do fenômeno atingir mulheres de todos os níveis sociais e de escolaridade, a maior parte das vítimas, que permanecem encarceradas em ciclos de violência, possuem baixa escolaridade e uma renda insuficiente ou até mesmo padecem de total ausência de recursos financeiros.

Na década de 1990, o Banco Mundial e outros organismos internacionais aprovaram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

No preâmbulo, o documento informava que mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário e mais de 960 milhões de adultos são analfabetos, nesse contingente 2/3 são mulheres.

Ao fim do documento, a educação das meninas é alçada à prioridade absoluta de todos os países que assinaram a declaração. Passadas mais de três décadas, as meninas continuam a ser maioria dos que estão fora da escola.

A falta de oportunidade escolar nos primeiros anos de vida acarreta consequência no desenvolvimento cognitivo, na aquisição da leitura, escrita, na capacidade de conviver com as diferenças e de assimilar habilidades comportamentais necessárias para subsistir a uma longa trajetória escolar.

Ademais, a situação de crianças fora da escola se traduz em aumento nos casos de violência sexual intrafamiliar e negligência.

O debate sobre o fim da violência contra as mulheres não pode ficar circunscrito a medidas punitivas, precisamos largar a mão de um populismo penal que relaciona direta e mecanicamente prisão com erradicação da violência.

O Brasil precisa suscitar o sentimento de valorização da escola e da educação como um todo, pois somente crianças e adolescentes educados em uma perspectiva humanista podem se tornar indivíduos pacíficos.

Desse modo, concluo que o maior antídoto contra a violência de mulheres é oportunizar a elas a realização de um projeto de vida desde a mais tenra idade. Também não é demais lembrar que o acesso à creche redunda na oportunidade de mães terem seus direitos à educação e ao trabalho assegurados.

