G20: a reunião das principais economias do mundo

O G20 é um grupo seleto que reúne as principais economias do mundo. Em dezembro de 2023, o Brasil estreou na presidência rotativa do grupo. A reunião desta semana acontece no Rio de Janeiro e tem como objetivo iniciar as discussões para a reunião prevista para acontecer em novembro.

O G20 é composto pela África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

A demanda do governo brasileiro é pautada nas questões dos conflitos globais e na solicitação de uma “reforma” internacional. A “reforma” abordará temas como inclusão social (combate) à fome e à desnutrição, desenvolvimento sustentável, transição energética e governança global.

O G20 foi idealizado para desenvolver a coordenação entre as maiores economias do mundo no enfrentamento de crises financeiras com impactos globais.



