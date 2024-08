Paris representa muito mais que a Sede Olímpica para o Ceará

Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP Atletas brasileiros participam das competições em solo francês, onde produtos cearenses têm destino nas exportações

A França enfrentou um panorama econômico misto no último ano. O país registrou um crescimento moderado de 0,7% no PIB, marcado por uma inflação persistente que desacelerou para 3,4% em novembro, uma redução significativa em relação aos 4,8% de agosto, impulsionada pela queda nos preços de energia e serviços. (Fonte: INSEE).

Apesar dos desafios econômicos, a França adaptou-se às mudanças globais e regionais, mantendo-se como um parceiro comercial chave para o Brasil, com cooperação em áreas como defesa, espaço, energia nuclear e desenvolvimento sustentável.

A análise dos dados das relações comerciais entre o Ceará e a França revelou um crescimento nas transações bilaterais, refletindo uma parceria econômica cada vez mais robusta e diversificada entre o Ceará e a França. Este avanço é notável em diversos setores.

No âmbito das exportações, o Ceará se destacou no fornecimento de calçados, combustíveis minerais e preparações de produtos hortícolas para a França. Por outro lado, as importações cearenses foram lideradas por reatores nucleares e instrumentos mecânicos. Essa troca comercial diversificada não só sublinha a sinergia econômica entre as duas regiões, mas também sinaliza uma expansão contínua e benéfica das relações comerciais.

A França possui a segunda maior economia da Europa, ficando atrás apenas da Alemanha. Ocupa o primeiro lugar em visitas de turistas por ano. São cerca de 81 milhões de turistas estrangeiros, que visitam Paris e centenas de outras lindas cidades francesas.

O país é um dos maiores e mais conceituados produtores de vinho e queijo do mundo. Os vinhos e queijos franceses são apreciados como os melhores do planeta. A França é o maior exportador de vinhos do mundo. No território francês são produzidos cerca de 360 tipos de queijos diferentes.

Curiosamente, o pão mais consumido pelos franceses não é o “pão francês” e nem o “carioquinha”. O famoso pãozinho francês de padaria, tão consumido no Ceará, não é encontrado na França. O tipo de pão mais consumido pelos franceses é a baguete.

A França, além de ter Paris como sede das olimpíadas de 2024, é um mercado interessante para a identificação de oportunidades de negócios para a indústria cearense.



