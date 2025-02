O novo capítulo na história com o voo Fortaleza-Lisboa

Foto: FCO FONTENELE VOOS da Latam para Juazeiro contarão com auxílio financeiro do Governo do Ceará

No dia 30 de março de 1998, acontecia a decolagem do primeiro voo da TAP ligando Fortaleza a Lisboa. São quase 27 anos voando de forma ininterrupta promovendo a ligação do Ceará com a Europa. O Estado passou a atrair investidores europeus de vários setores.

Nesta semana, chegou a vez da Latam anunciar investimento no Nordeste com o novo voo Fortaleza-Lisboa, reservado para a alta temporada. Será o primeiro voo direto da empresa conectando a região Nordeste com a Europa, desde 2009. A previsão é que o voo opere entre 7 de abril e 20 de outubro do ano corrente.

Para iniciar a nova rota, a companhia informou que será um voo por semana, com a duração aproximada 7h30. O voo sairá de Fortaleza às segundas-feiras, com a decolagem às 6h15. No percurso inverso, partirá de Lisboa às 18h30.

Leia mais Latam confirma voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

Latam anuncia voos de Fortaleza para Lisboa e para Juazeiro do Norte Sobre o assunto Latam confirma voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

Latam anuncia voos de Fortaleza para Lisboa e para Juazeiro do Norte

O Governo do Estado fortalece a chegada de um novo momento de desenvolvimento, com novas oportunidades e perspectivas de investimentos que certamente irão gerar grande impacto positivo na economia local. O Ceará escreve um novo capítulo em sua história.

O Estado tem condição de aumentar o número de turistas estrangeiros, incrementar o setor, estimular novos negócios e promover a geração de emprego e renda. Hora de superar desafios, de impulsionar o turismo. De avançar. O Estado precisa assumir outra parte, criando condições de infraestrutura. Para atrair novas indústrias e investidores é necessário ter condições competitivas.