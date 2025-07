Panorama geral do comércio exterior do Ceará

Foto: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém Porto do Pecém é uma das âncoras de exportação do Ceará

No acumulado de janeiro a maio de 2025, o comércio exterior do Ceará consolidou a trajetória de recuperação frente ao ano anterior. As exportações cearenses somaram US$ 770,48 milhões, registrando um expressivo avanço de 49,3% em relação ao mesmo período de 2024.

As importações totalizaram US$ 1,22 bilhão, apresentando leve alta de 0,4% na comparação anual. Com esses resultados, o saldo comercial do estado permaneceu negativo em –US$ 451,60 milhões, mas representou uma redução de 35,5% no déficit em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de – US$ 700,69 milhões.

Em maio de 2025, as exportações cearenses atingiram US$ 269,79 milhões, um crescimento expressivo de 77,7% em relação a abril e de 176,2% na comparação com maio de 2024. O resultado foi impulsionado pela forte retomada dos embarques do setor de ferro e aço, que vem sustentando o bom desempenho da pauta exportadora, mesmo com oscilações nos registros de averbação.

Além desse segmento, setores como frutas, calçados, ceras vegetais e pescados mantiveram participação significativa e contribuíram para o aumento geral das vendas externas do Estado.

Entre os principais destinos, os Estados Unidos seguiram na liderança, com 47,6% de participação nas exportações cearenses e crescimento de 104,2% no acumulado do ano.

Também se destacaram Itália (+104,1%), Reino Unido (+84,9%), Países Baixos (+36,8%) e China (+29,9%), reforçando a diversificação e consolidação dos mercados estratégicos para os produtos do Ceará.