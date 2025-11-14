O "shutdown" norte-americano

Mestre em Ciência Política pela Universidade Clássica de Lisboa, Pós-graduada em Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília, Presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos da Adece, Gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, Membro do Conselho de Relações Internacionais da FIEC – CORIN.
No último dia 10, o senado dos Estados Unidos aprovou o fim do "shutdown", que já durava mais de 40 dias.
A paralisação dos serviços do governo federal norte-americano provocou prejuízos expressivos com o afastamento de servidores públicos e a suspensão do pagamento de salários.
Além disso, interferiu de forma consistente na distribuição de assistência alimentar, viagens, falta de controladores de tráfego aéreo e demais prejuízos, gerando tensão e insegurança próximo ao feriado de Ação de Graças, que acontece no fim de novembro.
"Shutdown" é o nome atribuído à paralisação. Quando o governo federal interrompe parte das suas atividades essenciais por falta de aprovação, pelo Congresso, o termo é usado para ilustrar tal medida. O recente "shutdown" foi o mais longo da história dos Estados Unidos.
A falta de acordo entre Republicanos e Democratas no Senado resultou na suspensão. Após senadores democratas decidirem votar com os republicanos para avançar com esta pauta, o desbloqueio foi possível.
Nos próximos dias a Câmara dos Representantes, deve votar a matéria e na sequência enviar ao presidente Donald Trump para sanção, este é o último passo para encerrar o "shutdown".
Caso prossiga por mais algum tempo, os prejuízos relacionados à economia e ao tráfego aéreo serão contundentes.
