SPFW: inicia a temporada de desfiles cearenses

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
Extra! Extra! Descobriram que no Norte e no Nordeste também se faz moda! E, à la Ultraje a Rigor reverso: "Nós vamos invadir a sua cidade!”. E é isso que as marcas “do lado de cá” estão fazendo.
Em entrevista para Alice Ferraz, do Estadão, Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week (SPFW), traçou uma evolução da moda brasileira, desde a primeira edição do seu evento, há 30 anos, até hoje. A fala mostra mudanças - econômicas, sociais, políticas e, principalmente, culturais.
Nessa na 60ª edição da semana de moda mais importante do Brasil, quase um terço das 38 marcas que sobem às passarelas desde o dia 13 de outubro são nortistas ou nordestinas. A partir de hoje, tem apresentação das marcas cearenses. Confira o line-up:
16 de outubro, quinta-feira
10h30 À La Garçonne (Teatro Iguatemi) 15h – Meninos Rei (PACUBRA) 16h – Marina Bitu (PACUBRA) 17h30 – Leandro Castro (PACUBRA) 18h30 – Catarina Mina (PACUBRA) (foto) 19h30 – Dario Mittmann (PACUBRA) 20h30 – Handred (Externo)
17 de outubro, sexta-feira
15h – Sau (PACUBRA) 16h30 – Foz (PACUBRA) 18h – Normando (PACUBRA) 19h – Sou de Algodão/projeto especial (PACUBRA) (com peças de David Lee) 20h30 – Bold Strap (PACUBRA)
18 de outubro, sábado
14h – Herchcovitch; Alexandre (Externo) 15h30 – Rafael Caetano (PACUBRA) 16h30 – Cria Costura/projeto especial (PACUBRA) 18h – Ateliê Mão de Mãe (PACUBRA) 19h – Santa Resistência (PACUBRA) 20h – Dendezeiro (PACUBRA) 21h20 – Uó por Marcelo Sommer (Externo)
19 de outubro, domingo
11h – Angela Brito (Externo) 15h – David Lee (PACUBRA) 16h30 – Chapéus Davi Ramos (PACUBRA) 18h – Amir Slama (PACUBRA) 19h – Fauve (PACUBRA) 20h30 – Led (PACUBRA)