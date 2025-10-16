SPFW: inicia a temporada de desfiles cearenses

Foto: Paschoal Rodriguez/Divulgação David Lee foi um dos estilistas que criou peças para a Sou de Algodão. Desfile será na edição N60 da SPFW

Extra! Extra! Descobriram que no Norte e no Nordeste também se faz moda! E, à la Ultraje a Rigor reverso: "Nós vamos invadir a sua cidade!”. E é isso que as marcas “do lado de cá” estão fazendo.

Em entrevista para Alice Ferraz, do Estadão, Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week (SPFW), traçou uma evolução da moda brasileira, desde a primeira edição do seu evento, há 30 anos, até hoje. A fala mostra mudanças - econômicas, sociais, políticas e, principalmente, culturais.

Foto: Igor de Melo/Divulgação A coleção Carnaúba, da Catarina Mina, será apresentada na São Paulo Fashion Week

Nessa na 60ª edição da semana de moda mais importante do Brasil, quase um terço das 38 marcas que sobem às passarelas desde o dia 13 de outubro são nortistas ou nordestinas. A partir de hoje, tem apresentação das marcas cearenses. Confira o line-up:

16 de outubro, quinta-feira

10h30 À La Garçonne (Teatro Iguatemi)

15h – Meninos Rei (PACUBRA)

16h – Marina Bitu (PACUBRA)

17h30 – Leandro Castro (PACUBRA)

18h30 – Catarina Mina (PACUBRA) (foto)

19h30 – Dario Mittmann (PACUBRA)

20h30 – Handred (Externo)

17 de outubro, sexta-feira

15h – Sau (PACUBRA)

16h30 – Foz (PACUBRA)

18h – Normando (PACUBRA)

19h – Sou de Algodão/projeto especial (PACUBRA) (com peças de David Lee)

20h30 – Bold Strap (PACUBRA)

18 de outubro, sábado

14h – Herchcovitch; Alexandre (Externo)

15h30 – Rafael Caetano (PACUBRA)

16h30 – Cria Costura/projeto especial (PACUBRA)

18h – Ateliê Mão de Mãe (PACUBRA)

19h – Santa Resistência (PACUBRA)

20h – Dendezeiro (PACUBRA)

21h20 – Uó por Marcelo Sommer (Externo)

19 de outubro, domingo

11h – Angela Brito (Externo)

15h – David Lee (PACUBRA)

16h30 – Chapéus Davi Ramos (PACUBRA)

18h – Amir Slama (PACUBRA)

19h – Fauve (PACUBRA)

20h30 – Led (PACUBRA)

20 de outubro, segunda-feira

14h – Gustavo Silvestre (Externo)

15h30 – Weider Silveiro (PACUBRA)

17h – Mercado Livre/projeto especial (PACUBRA)

18h30 – Apartamento 03 (PACUBRA)

19h30 – Martins (PACUBRA)

20h30 – Lino Villaventura (PACUBRA)

