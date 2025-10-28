Salão de Moda Ceará 2025 inicia sexta, 31

jornalista, com pós-graduação em Propaganda e Marketing (Uni7) e em Moda e Comunicação (Universidade de Fortaleza). Já atuou como assessora de comunicação, repórter do Núcleo de Revistas do O POVO, jornalista na área de branding e design, e produtora de conteúdo no Penteadeira Amarela, um dos primeiros blogs de comportamento do Ceará. A ligação com a moda surgiu ainda na faculdade, quando teve contato com os bastidores da moda, passando a vê-la como forma de expressão individual, de manifestação cultural e de reflexão social. Atualmente, é editora-adjunta de projetos do O POVO.
A 7ª edição do Salão de Moda Ceará 2025 será realizado nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, a partir das 15 horas, no Centro de Eventos do Ceará. A programação gira em torno do tema “Sustentabilidade em [r]evolução” e conta com workshops, concursos, atrações musicais e desfiles. A organização é da Agência New Faces Conceito.
A entrada é mediante inscrição pelo link disponível no perfil do evento no instagram (@salaodemodacearaoficial). A organização pede ao público que doe, na entrada, um quilo de alimento, que será destinado à campanha Ceará Sem Fome.
Confira abaixo a programação:
Palestras dia 31/10
Kilmer Araújo - 15h - Tema: Sustentabilidade - Caminho da Perenidade da Indústria Têxtil
Alan Victor - 15h30 - Tema: A Sustentabilidade como Centro dos Negócios
Renan Melo - 16h - Tema: A Importância do Seguro de Vida em Vida