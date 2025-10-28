Salão de Moda Ceará 2025 inicia sexta, 31

Foto: Salão de Moda Ceará 2024/Divulgação Salão de Moda Ceará 2024

A 7ª edição do Salão de Moda Ceará 2025 será realizado nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, a partir das 15 horas, no Centro de Eventos do Ceará. A programação gira em torno do tema “Sustentabilidade em [r]evolução” e conta com workshops, concursos, atrações musicais e desfiles. A organização é da Agência New Faces Conceito.

Foto: Salão de Moda Ceará 2024/Divulgação desfile Salão de Moda Ceará 2024

A entrada é mediante inscrição pelo link disponível no perfil do evento no instagram (@salaodemodacearaoficial). A organização pede ao público que doe, na entrada, um quilo de alimento, que será destinado à campanha Ceará Sem Fome.

Confira abaixo a programação:

Palestras dia 31/10

Kilmer Araújo - 15h - Tema: Sustentabilidade - Caminho da Perenidade da Indústria Têxtil

Alan Victor - 15h30 - Tema: A Sustentabilidade como Centro dos Negócios

Renan Melo - 16h - Tema: A Importância do Seguro de Vida em Vida

Alcileia Farias - 16h30 - Tema: Moda Sustentável lucratividade e propósito

Filomena Maciel - 17h - Tema: Reputação Inabalável: Estratégias e Direito de Imagem e Gestão de Crises na Era do Cancelamento

Rafael Lumba - 17h30 - Tema: Práticas que te levam ao Sucesso Repetitivo

Julie Carroll - 18h - Tema: Mulheres que Regeneram: Liderando a Nova Era dos Negócios Sustentáveis

Dane Holanda fará presença VIP no dia 31/10

Palestras dia 1º/11

Vinícius Sousa - 15h - Tema: Como transformar HYPE em LUCRO: O lado “oculto da moda” que nem IA e Creators fazem por você.

Adriana Queiroz - 15h30 - Tema: Sustentabilidade Fiscal dos Negócios

Vânia Lemos - 16h - Tema: Como a Vacinação promove a Sustentabilidade

Tiago Sousa - 16h30 - Tema: Moda com Resultado: como empresários constroem marcas reconhecidas com segurança e excelência na gestão

Eula Paula - 17h - Tema: Saúde Mental

Edjel Joseph - 17h30 - Tema: Como precificar suas redes sociais e se tornar um influenciador atrativo para grandes marcas. Edjel fará presença VIP após a palestra.

Serviço:

Salão de Moda Ceará 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará (Salão A - Taiba)

Horário: a partir das 15h

Data: 31/10 e 01/11

Inscrição gratuita no link da bio @salaodemodacearaoficial