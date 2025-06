Os publicitários reborns

Foto: Adobe stock Fabricando os bonecos reborn

Um homem foi preso em flagrante por agredir um bebê na quinta-feira, 5. O agressor acreditou que se tratava de um bebê reborn e os pais estariam utilizando de um estratagema para furar a fila de uma lanchonete. Um fato bizarro que nos leva à conclusão de que vivemos a "era dos fakes". Uma era que entra em nova temporada com os reborns.

Já podemos ver a epidemia reborn contaminar nosso cotidiano e nossa atividade, além dos ridículos bonecos, essa bendita moda é a metáfora perfeita de um dos recortes de nossa atividade profissional: publicitários, profissionais de marketing, jornalistas e designers. Afinal, temos reborns atuando em nosso mercado? Infelizmente, a resposta é sim. Esses seres inanimados estão entre nós, distribuindo frases feitas e receitas prontas.

Os reborns do nosso segmento, que antes viviam por aí disfarçados de coaches, migraram para o mercado publicitário e, hoje, desenvolvem campanhas e estratégias com o sabor de um picolé de isopor. É muito fácil identificar um deles, adoram velhos trocadilhos e piadas batidas, usam calças pegando marreco (última moda na Faria Lima) e adoram expressões como reinventar, pivotar, pensar fora da caixa e sair da zona de conforto.

Um típico reborn publicitário que se preze confunde Kenny G com jazz, adora ler os livros do Mario Sergio Cortella, acha Vanessa da Mata afinada e assiste àqueles vídeos sobre estoicismo no YouTube, afinal, querer é poder.

A preocupação das autoridades de saúde pública do mercado é que os reborns se procriem numa velocidade muito maior do que os profissionais do batente. Essa fertilidade é uma ameaça à originalidade autoral e pasteuriza as campanhas, conceitos, (re)posicionamentos e (re)brandings, transformando tudo numa paisagem de mesmices. Não confundir os reborns com os replicantes de Blade Runner, de Ridley Scott. Os replicantes, mesmo artificiais, elucubravam ideias e memórias.

Daí, talvez, possamos sugerir ao velho Ridley que, aliás, era designer de cenários e diretor de comerciais de televisão, um spin-off do seu clássico "Caçador de Androides". O título da nova franquia seria "O Exterminador de Publicitários Reborns". Antes de me acusarem de promover intolerância, vale uma última nota de esclarecimento: exterminar no sentido metafórico, é claro, sem violência, mas com a necessária eficiência.

DOIS PONTOS COM DUDA BRÍGIDO

Duda Brígido, publicitário e administrador, pós-graduado em marketing pela FGV e sócio-diretor da EBM Quintto Comunicação, umas das dez agências mais influentes do Brasil no Instagram, fonte: Zeeng Benchmarking 2023.



Foto: Acervo pessoal Duda Brígido é publicitário e administrador

Layout - Como está a criatividade na publicidade em tempos de inteligência artificial?

Duda Brígido - Aquele modelo de agência de publicidade bem-sucedida, onde a sacada criativa aliada a uma assertiva estratégia de mídia era receita quase certa para o sucesso de uma campanha, ficou para história. Não é de hoje que nós, empreendedores do mercado publicitário, somos desafiados a enfrentar e superar as mudanças no nosso negócio. Porém, hoje, o que tem dado mais o que falar é a tal da IA. Afinal, ela é uma ameaça ou uma aliada? Para os que não estão preparados ou, pior ainda, pra quem não quiser se preparar, ela pode ser uma ameaça. Para nós, da EBM Quintto, é uma importante aliada. Tanto que já é utilizada em praticamente todos os processos, seja no administrativo, no planejamento, na produção de conteúdo ou na criação. Por certo que qualquer processo que utiliza a IA tem o acompanhamento minucioso e intervenção da nossa parte. Afinal, a diferença em um processo criativo é o talento. E talento é um dom humano.

Layout - Qual a fórmula para uma agência local se transformar numa operação nacional?

Duda - Não creio que exista uma fórmula. Na história do nosso mercado assinalamos agências que alcançaram atuação nacional, quer seja por expansão de mercados dos seus clientes, quer seja por participação em concorrências bem-sucedidas em outros estados. De fato, competência e criatividade, são características dos nossos profissionais, devidamente reconhecidas Brasil afora - vide as premiações nacionais e internacionais.



Layout - Algumas contas regionais têm procurado agências nacionais para suas marcas, qual o motivo desse movimento?

Duda - É um movimento que preocupa o mercado publicitário local. Temos grandes profissionais. O Ceará sempre é bem representado nos principais festivais publicitários. Além disso, temos aqui agências bem estruturadas, fisicamente, tecnologicamente e profissionalmente. Não tem motivo lógico para uma conta regional ou nacional não ser bem atendida por uma agência cearense.



Layout - O que é mais importante numa campanha publicitária: conceito ou inovação?

Duda - A construção de um bom conceito é fundamental. Mas é muito difícil uma campanha ser bem-sucedida nos dias atuais sem inovação - na estratégia de mídia, na produção, na distribuição e no conteúdo.

Foto: Divulgação Capa do livro Pássaros de Giz, de Paulo Fraga-Queiroz

DICA DE LIVRO



Comecei a ler “Pássaros de Giz”, o livro de estreia do meu amigo Paulo Fraga, publicitário premiado, e que agora se revela como autor respeitado. Apesar de não ter chegado sequer à metade do livro, estou curtindo ver como ele nos mostra sua história, seus sonhos, desejos, realizações e dias, por vezes com nomes e personagens, quase que como crônica, numa forma lúdica e sensível de poesia.



ANAVANTU, ANARRIÊ



Neste São João, a Ypióca celebra sua conexão com a cultura nordestina trazendo uma campanha divertida e afetiva assinada pela Advance. O conceito, inspirado no clássico casamento matuto, a campanha coloca a marca como a noiva da quadrilha e o público é convidado a descobrir quem será o par ideal: limão, caju ou outro ingrediente. Sem dúvida, uma solução inteligente que alia o humor sagaz à oportunidade.



INBOUND MARKETING



A Unimed Fortaleza, em parceria com o Centro Universitário Multiversa, lança a Mais Unimed Academy, uma plataforma de cursos de pós-graduação lato sensu e MBA. A ideia aproxima a relação da Unimed com seus stakeholders e promove o aperfeiçoamento técnico do segmento de saúde privada. A iniciativa é o que podemos chamar de uma ação 360º. A AD2M assessora a comunicação da iniciativa.



CALMA, VIOLÊNCIA



O Esportes O POVO lançou a campanha #EuJogoPelaPaz. O propósito é promover o fim da violência no futebol. As peças destacam jogadores e torcedores no estádio vestindo camisas que trazem palavras como respeito, empatia, tolerância, alegria e paixão. A estreia foi no Centerplex do Via Sul Shopping na transmissão da final da Uefa Champions League. Sem trocadilhos, um grande gol, afinal, futebol é isso, alegria e diversão.

BRISA JUNINA

A Temprano assina a nova campanha da Brisanet. O tema, festas juninas, foi construído em torno da celebração da cultura nordestina. Leveza, humor e criatividade conduzem as peças da campanha no ambiente de uma quadrilha junina para destacar os serviços da Brisanet. A estratégia também inclui patrocínios nos maiores eventos juninos da região, como Maracanaú, Patos, Mossoró, Assú, São Miguel, Maceió, Campina Grande.

Sobre o assunto Protagonista de novo 'He-Man' publica foto oficial do live-action

