Saiba quem é Wendell, cearense convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira

Foto: DIVULGAÇÃO/PORTO Wendell, lateral-esquerdo cearense do Porto, foi convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira

Lateral-esquerdo de 30 anos, Wendell foi uma das principais surpresas na primeira convocação para a seleção brasileira feita pelo técnico Dorival Júnior. Com carreira consolidada na Europa, o cearense natural de Fortaleza é destaque do Porto, de Portugal, está no Velho Continente desde 2014 e nunca vestiu a camisa de um clube do Estado do Ceará profissionalmente.

Wendell é cria das categorias de base do Icasa, de Juazeiro do Norte, mas iniciou a carreira no profissional pelo Iraty, equipe do Paraná.

No Brasil, o lateral-esquerdo ainda defendeu o Londrina-PR, Paraná-PR e Grêmio-RS, onde conseguiu se destacar e chamar a atenção do futebol europeu.

Com atuações de destaque pelo tricolor gaúcho, em 2014, ele foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Por lá, construiu uma trajetória sólida com 250 jogos disputados e oito gols marcados.

Vestindo a camisa do Bayer, Wendell foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, em 2016, quando tinha 23 anos. Na época, o lateral-esquerdo Marcelo, que estava no Real Madrid e atualmente joga pelo Fluminense, precisou ser cortado por lesão.

O então técnico da seleção, Tite, convocou Wendell para substituir Marcelo nos amistosos contra Bolívia e Venezuela. O lateral, entretanto, ficou no banco de reservas nas duas partidas e não entrou em campo.

Embora não tenha disputado uma partida oficial na seleção principal, Wendell colecionou convocações na base da Canarinho.

O jogador era bastante cotado para defender a seleção nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, na qual o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro no futebol masculino. Dois meses antes da convocação, o cearense sofreu uma lesão no tornozelo e ficou de fora da competição.

Valorizado na Alemanha, Wendell também foi cogitado no Real Madrid em 2015, mas as negociações não avançaram.

Em 2021, o lateral-esquerdo trocou o Bayer Leverkusen pelo Porto. Em Portugal, o jogador de 30 anos soma 93 partidas e seis gols marcados.

Na atual temporada, Wendell, titular absoluto do Porto, disputou 22 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. A equipe portuguesa ocupa a terceira colocação do campeonato nacional, é semifinalista da Taça de Portugal e está nas oitavas de final da Champions League.

No jogo de ida contra o Arsenal, no mata-mata da Champions, o Porto venceu por 1 a 0 com gol do brasileiro Galeno. Wendell foi titular e atuou os 90 minutos.