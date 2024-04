Tropeços de Corinthians e Inter na estreia na Sula servem de alerta para o Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Marinho em aquecimento antes do jogo Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgeño, pela final da Copa Sul-Americana 2023

Na imprevisível dança do futebol sul-americano, a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Trinidense exige cautela e concentração. Apesar do favoritismo natural do time cearense, todo cuidado é pouco para não tropeçar no Paraguai contra o frágil adversário, que ainda não venceu ninguém como mandante em 2024.

Dois exemplos logo na primeira rodada para o Fortaleza ficar esperto. Gigantes do futebol brasileiro, Corinthians e Internacional tropeçaram em suas estreias na competição, nessa terça-feira, 2.

O Timão, diante do Racing, do Uruguai, e o Colorado, contra o Belgrano, da Argentina, só empataram nas partidas fora de casa. O resultado para a dupla não condiz com as expectativas criadas, o cenário de favoritismo e com o peso de seus nomes.

Ocorrências como essas devem servir como um alerta para o Fortaleza, que enfrenta um desafio menos intimidante, mas igualmente traiçoeiro. Cada confronto na fase de grupos se torna uma final em potencial, dada a necessidade de acumular pontos em um grupo considerado da morte.

Além do Sportivo Trinidense, o grupo do Fortaleza, o "D", é completado por adversários formidáveis. O gigante argentino Boca Juniors e o Nacional Potosí, este último com o trunfo da extrema altitude boliviana, prometem dificultar a jornada do Leão, atual vice-campeão, rumo à próxima fase. Qualquer deslize pode custar caro, comprometendo a tão almejada classificação.

O Fortaleza estreia nesta quarta-feira, 3, às 21 horas (horário de Fortaleza), diante do Sportivo Trinidense no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. No mesmo horário, Boca Juniors e Nacional Potosí se enfrentam na altitude boliviana.

Ida do Boca à Bolívia para encarar Nacional Potosí beneficiará Fortaleza em logística

