Moisés, do Fortaleza, nasceu para brilhar na Copa do NE

Foto: Fco Fontenele Moisés marcou o primeiro gol na final

Quando Moisés chegou ao Fortaleza em 2022, poucos poderiam prever o impacto imediato que ele teria. Desde suas primeiras atuações, ficou claro que o atacante seria um destaque da equipe na temporada.

Sua performance foi decisiva para o Fortaleza a conquistar o bi da Copa do Nordeste e rendeu a ele o título de melhor jogador do torneio. Moisés se manteve atuando em alto nível na sequência e terminou o ano 16 gols e sete assistências em 66 jogos disputados.

Em 2023, Moisés seguiu com um dos protagonistas do Tricolor, o que levou o Cruz Azul, do México, a desembolsar R$ 24,5 milhões para contar com o atacante, tornando essa transferência a maior venda da história do Fortaleza e, na época, a mais alta do Nordeste.

Contudo, a passagem de Moisés pelo futebol mexicano foi decepcionante, com poucas oportunidades e menor impacto dentro de campo. Em busca de reviver os momentos de glória, o Fortaleza realizou uma operação complexa para repatriar o atacante, investindo R$ 18,3 milhões para trazê-lo de volta em 2024.

No início da temporada de retorno, Moisés enfrentou dificuldades. Sem conseguir se firmar como titular, parecia que a má fase no Cruz Azul havia se prolongado. Mas, como em um roteiro digno de cinema, a virada veio exatamente na competição que parece ter sido feita para ele: a Copa do Nordeste.

No mata-mata, Moisés se reencontrou. Marcou um gol na goleada por 5 a 0 sobre o Altos nas quartas de final, mas foi na semifinal contra o Sport que ele realmente brilhou, anotando um hat-trick na vitória por 4 a 1. Sua atuação foi crucial para levar o Fortaleza à final, onde continuou decisivo ao marcar um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o CRB no Castelão, no primeiro jogo da decisão.

Com sete gols, Moisés é o artilheiro da Copa do Nordeste e está a um passo de carimbar o terceiro título do Leão no torneio, consolidando-se como um verdadeiro talismã para o Fortaleza na competição. O segundo jogo da final contra o CRB, marcado para amanhã, oferece a ele mais uma oportunidade de ampliar sua marca na artilharia e selar uma nova fase no clube.

A história de Moisés no Fortaleza é uma prova de que, no futebol, os altos e baixos são parte do jogo. Sua trajetória recente reforça a ideia de que alguns jogadores têm uma conexão especial com determinadas competições. Para Moisés, a Copa do Nordeste não é apenas um torneio, mas um palco onde ele nasceu para brilhar, reafirmando sua importância para o Tricolor.