O melhor jogador do Fortaleza no momento se chama Tomás Pochettino

Foto: FÁBIO LIMA Pochettino é o maestro do meio de campo do Fortaleza em 2024

Tomás Pochettino, o argentino que veste a camisa 7 do Fortaleza, é o melhor jogador do elenco tricolor na atualidade. Sua performance tem sido decisiva e regular, consolidando-o como o grande maestro do meio-campo.

A transformação de Pochettino começou quando o técnico Juan Pablo Vojvoda decidiu reposicioná-lo mais à frente, deixando de lado a função de segundo volante, onde suas atuações foram discretas no começo da temporada. Na época, o treinador tricolor ainda buscava alguém para substituir Caio Alexandre.

Mas como meia ofensivo, Pochettino recuperou o bom futebol e foi além. Ele encaixou perfeitamente como o "10" da equipe, aproveitando a ausência de Calebe, e elevou o seu jogo a um novo patamar. O argentino nunca foi tão protagonista do time cearense como agora.

Os números falam por si. Líder de assistências do Fortaleza, Pochettino já soma sete em 26 partidas nesta temporada, uma marca impressionante que reflete sua capacidade de criar oportunidades e definir jogos. Para se ter uma ideia, no ano passado, ele alcançou sua melhor marca na carreira com dez assistências em 70 partidas. Este salto de produtividade mostra o quanto ele se desenvolveu e a importância de seu papel no esquema tricolor.

Na Copa Sul-Americana de 2024, Pochettino é o segundo jogador com mais assistências, acumulando quatro até agora. Na Série A, ele também se destaca como o meia com mais participações diretas em gols, somando oito, com dois gols e seis assistências, conforme os dados do Sofascore. Este nível de desempenho não é apenas resultado de talento bruto, mas de uma consistência e visão de jogo que poucos conseguem manter.

Os dados do Sofascore reforçam ainda mais a excelente fase. Nos últimos 12 jogos, Pochettino registrou 31 passes decisivos, uma média animadora de 2,5 por partida. Além disso, nesse período, ele marcou dois gols e proporcionou sete assistências, números que refletem sua capacidade de decisão.

Pochettino tem sido o motor que impulsiona o Fortaleza, um verdadeiro maestro que orquestra as jogadas com precisão e inteligência. Sua visão de jogo, capacidade de passe e influência ofensiva fazem dele o jogador mais valioso do elenco no momento.