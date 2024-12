Foto: Fco Fontenele Ceará e Fortaleza podem fazer Clássico-Rei nos Estados Unidos, em 2026

Já pensou em assistir a um Clássico-Rei nos Estados Unidos? Um cenário que, até pouco tempo, parecia improvável pode se tornar realidade em 2026. Isso porque o Ceará recebeu um convite para participar da Orlando Cup daqui a um ano. Vale lembrar que o Fortaleza estreará em 2025 neste circuito internacional de pré-temporada, considerado bastante atrativo para a expansão de marca fora do Brasil.

Entre os dias 11 e 19 de janeiro, a delegação do Tricolor do Pici estará em excursão na "Terra do Tio Sam" para disputar a Orlando Cup ao lado do Santos, atual campeão da Série B. Como já foi destacado aqui na coluna, a participação do escrete cearense no torneio é resultado de um processo iniciado em junho deste ano.

A diretoria do Leão teve tempo suficiente para planejar toda a logística necessária para a competição, incluindo hospedagem, alimentação, locais de descanso, estrutura de academia e outros detalhes que garantem um ambiente de excelência. A expectativa é de que o Fortaleza tenha uma experiência positiva em sua estreia na Orlando Cup, abrindo caminho para um possível retorno em 2026.

E quem está "apalavrado" para a edição de 2026 é o Ceará. Um Clássico-Rei nos Estados Unidos poderia ter acontecido já em 2025, mas o encontro entre as duas maiores forças do futebol cearense ficou no quase.

Fabio Henrique, diretor da Quality Group e responsável pela organização da Orlando Cup, fez o convite ao presidente do Ceará, João Paulo Silva, para que o Alvinegro disputasse o torneio já no próximo ano, após a desistência do Atlético Nacional, da Colômbia, que participaria juntamente com Santos e Fortaleza. No entanto, a "convocação" veio em dezembro, a apenas um mês do início do torneio, o que inviabilizou o planejamento do clube para uma pré-temporada internacional.

Apesar da recusa para 2025, o Ceará recebeu um convite antecipado para 2026 e deixou sua participação praticamente garantida. Com isso, a possibilidade de um inédito Clássico-Rei no país do "soccer" torna-se mais real do que muitos imaginam.